בימים האחרונים מובילים מספר עסקנים תוכנית מחאה שעוד לא ראינו, והם מנסים לקבל את תמיכת גדולי ישראל למהלך, למרות הפרסומים במקומות השונים, מבדיקת 'כיכר השבת' עולה, כי עד כה התוכנית לא אושרה. מי שמוביל את התוכנית, הם מספר עסקנים, שחלקם נמנים על קיצוניים וחלקם על הציבור החרדי המיינסטרים.

על פי הפרסום בכאן חדשות ובעוד כלי תקשורת, המחאה המתוכננת כוללת השתתפות של עשרות אלפי חרדים בשיירות המוניות של כלי רכב שייסעו ברחבי הארץ לכיוון הכלא הצבאי.

התכנון כולל שימוש בדגלים ומערכות הגברה במטרה להאט את התנועה בכבישים ולהשמיע מחאה על מעצר מה שמכונה בעולם התורה "עריקים חרדים". הצעד מתוכנן לימים הקרובים, כאשר יום רביעי נבחן כאפשרות מועדפת לביצועו.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בתכנון מעורבים בכירים בכל המפלגות החרדיות ובזרמים שונים, והמנהיגים הליטאים אישרו את המהלך. מדובר בצעד שנועד למחות על מדיניות המעצרים של בחורי ישיבות ואברכים שסירבו להתייצב ללשכות הגיוס.

דגל התורה מכחישה: "לא הגיע לדרג הפוליטי"

למרות הפרסום, כאשר 'כיכר השבת' פנה אל בכירים בדגל התורה כדי לאשר את הדיווח, הם הגיבו בהכחשה ברורה. "אנחנו לא מכירים אירוע כזה", מסרו מהמפלגה.

"אין כוחנו אלא בפה, אולי מדובר ביוזמה פרטית של עסקנים, אך לדרג הפוליטי זה עדיין לא הגיע ולא קיבלנו לעת עתה הוראות מגדולי ישראל".

ההכחשה מעלה שאלות לגבי מקור הדיווח ומידת הקידום של התכנון. יתכן שמדובר בשלב מקדים של תכנון שטרם הגיע לאישור רשמי, או שמא ביוזמה של עסקנים שטרם קיבלה גושפנקה מהדרג הרבני וכל שכן לא מהפוליטי. מי שמנסה ללחוץ את הצד הליטאי לשתף פעולה עם המהלך, אלו בעיקר עסקנים חסידיים, במידה ואכן מסע השכנוע יצלח, אנו נעקוב ונדווח בזמן אמת כאן ב'כיכר השבת'.

רקע: גל מעצרים והחרפת המחאות

הדיווח על התכנון מגיע על רקע גל מעצרים נרחב של בחורי ישיבות ואברכים בשבועות האחרונים. בימים האחרונים נעצרו מספר אברכים בנסיבות דרמטיות, ביניהם אברך שנעצר בצומת גילת בדרום ואברך נוסף שנעצר באופקים, כאשר אשתו נותרה בצד הדרך.

במקביל, שבעה בחורי ישיבות ואברכים שוחררו השבוע מכלא 10 לאחר תקופות מעצר ממושכות, בעקבות סירוב התייצבות ללשכות הגיוס. השחרורים התקבלו בשמחה רבה בקרב משפחות ובני הקהילה החרדית.

הפלג הירושלמי מקיים בימים האחרונים מחאות נרחבות במספר מוקדים ברחבי הארץ, כאשר המפגינים חוסמים צמתים מרכזיים במחאה על מדיניות המעצרים. המחאות כוללות חסימות בכבישים ראשיים והפרעות לתנועה, תוך קריאות להפסקת "רדיפת עולם התורה".

יצוין כי בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועים דרמטיים במהלך המחאות, ביניהם דריסת בחור ישיבה במהלך הפגנת הפלג ליד מחלף בן שמן, ופשיטת משטרה על ישיבת אור ישראל בפתח תקווה שעוררה סערה רבה.