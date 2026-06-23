המשטרה בוחנת להגביל את הגעת השיירות לכפר יונה ולכלא 10

במשטרה ממשיכים בהיערכות לקראת מחאת הרכבים המתוכננת מחר (רביעי) כאשר אחד הנושאים המרכזיים שנבחנים הוא הגעת השיירות לכפר יונה ולכלא 10.

לפי גורמים המעורים בפרטים, המשטרה דורשת בשלב זה כי השיירות לא ייכנסו לכפר יונה ולמתחם כלא 10 עצמו, אלא יגיעו לכבישים הסמוכים בלבד. זאת, בין היתר, בעקבות התנגדות תושבים בעיר ולאחר שראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, הודיע בשיחה עם 'כיכר השבת' כי בכוונתו להוביל "חומה אנושית" שתמנע את כניסת המפגינים לעיר.

גורם בכיר במשטרה אמר בשיחה עם 'כיכר השבת': "כמו שראינו בעבר בשיירות המחאה למען הרפורמה המשפטית ובמחאות למען החטופים, המשטרה מאפשרת מחאה אך מטילה מגבלות בהתאם לצורך. היו מקרים שבהם חולקו קנסות, והיו מקרים שבהם נדרשו המוחים לנסוע בנתיב אחד בלבד ולא לחסום את כלל נתיבי התנועה".

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לדבריו, "עדיין לא התקבלה החלטה סופית לגבי מחאת הרכבים, וכל האפשרויות נמצאות על השולחן".

גם ראש אגף התנועה במשטרה הבהיר כי "שום דבר עדיין לא נסגר ולא הוחלט סופית", וציין כי בשעות אחר הצהריים צפוי להתקיים דיון נוסף שבו יתקבלו החלטות בנוגע למתווה המחאה.