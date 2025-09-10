אתמול (שלישי) נחשף לראשונה ב'כיכר השבת' המכתב עליו חתמו גדולי ישראל הליטאיים, שקורא לקיים עצרת תפילה וזעקה בכל עיר ועיר, אך המכתב שהיה אמור להתפרסם בכל היומונים עם חתימת כל 'המועצות' - נגנז, וכעת בכיר באגודת ישראל מסביר מה עומד מאחורי הביטול.

בכירים באגודת ישראל ולא רק מהסיעה המרכזית, אומרים הצהריים ל'כיכר השבת': "אחרי ההחלטה התמוהה של הנציגים החרדים להמשיך לתמוך בממשלה (קיבלו הוראה להימנע מהצבעה - כפי שדווח מוקדם יותר היום. ח"ב) ולהעניק לה חמצן שעה שהיא רודפת את היהדות החרדית מזה למעלה משנה. אין ולא יתקיימו מחר עצרות משותפות עם דגל התורה".

עוד אומרים אותם בכירים: "הציבור החרדי רואה בזעם רב את המשך התמיכה ההזויה של נציגים ביהדות החרדית בממשלה שרודפת את לומדי התורה".

גורם בכיר נוסף המקורב לבתי גדולי האדמו"רים אמר אתמול ל'כיכר השבת': "אנחנו בשעות דרמטיות. אמנם הצלחנו להביא נוסח מוסכם של מכתב המועצות - עם התיקונים הנדרשים; נגד הממשלה, ונגד סכנת הגיוס לצבא בכל הפלטפורמות, אבל לא יהיו עצרות משותפות עד שנראה את ההצבעה על התקציב".

הגורם הבכיר חידד: "ההצבעה מחר בכנסת תכריע - האם יש טעם לצאת לעצרות משותפות או שיד אחת תומכת בממשלה ויד האחרת נגד הממשלה".

מוקדם יותר היום דווח ב'כיכר השבת', כי נכון לשעת כתיבת שורות אלו, נראה שהחזית החרדית שהתגבשה נפרמת. 'בכתבה הובאו מאחורי הקלעים.

"אלא", מוסיף אותו גורם, "היה מי שבער בו להוציא את המכתב כדי לקבוע עובדות בשטח ולכן באגודת ישראל החליטו לקחת צעד אחורה ולהגיד שלא מתאים לעשות בחודש אלול עצרת כזו כפי שחשבו מהתחלה כמה וכמה גדולי ישראל, שהחליטו לבסוף להתיישר ולהסכים - אבל ברגע שנוצרה פרצה, הוחלט לנצל אותה ולהגיד שלא ראוי שבזמן מלחמה ופיגועים כה קשים ובפרט בזמן אלול לעשות כזו עצרת ברחובה של עיר".

אותו גורם מוסיף ומבהיר: "היו שינויים שרצו לעשות במכתב, כמו למשל שלא יכתבו שהמחאה היא רק על בני הישיבות אלא על כלל הציבור החרדי. כמו כן, רצו מספר אדמו"רים לכתוב שהמחאה היא לא רק נגד 'הערכאות' אלא מחאה נגד הממשלה ולכן ביקשו להמתין עם הפרסום".

כך או כך, גם ברגעים אלו עוד לא ברור אם יגיעו לפשרה בנושא והאם העצרות יתקיימו מחר או לא. כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן.

אמנם, גם במכתב של גדולי ישראל, העצרת הגדולה שתוכננה ליום חמישי הקרוב שונמכה לעצרות מקומיות בכל עיר ועיר, אך עדיין תוכננו עצרות יחסית גדולות בירושלים ובבני ברק ואף נשכרו לצורך כך מפיקים כדי שיפיקו את העצרות.

בבתי גדולי ישראל, שם כתבו את המכתב, המתינו עם פרסום המכתב עד לחתימת כל מועצות גדולי וחכמי התורה, כפי שתואם מראש עם בתי כל הרבנים.