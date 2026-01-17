כיכר השבת
הסגולה למוצ"ש | צפו

היהודי ששימש בצעירותו את הבעל שם טוב הותיר את התלמיד המום בשל הסיפור הבא

תלמיד הבעל שם טוב שפשף את עיניו ולא האמין למה ששומע ורואה. האיש הצעיר סיפר לו שבצעירותו זכה לשמש את הבעל שם טוב, ופעם אחת הבעל שם טוב נח באמצע היום, וטאטאתי את החדר, והנעליים של הבעל שם טוב היו מונחים צמוד למיטה, ורציתי להגביהם כדי לנקות את הרצפה. הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

כיכר השבת
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

אחד מתלמידי הבעל שם טוב נכנס לאיזה בית, וראה איש זקן מאוד שיושב צמוד לתנור חימום ומתאנח, ובבית מסתובב איזה איש לא מבוגר ומסדר דברים ועושה איזה מלאכה, והוא רואה שהאיש הצעיר מדבר בכעס ובצורה שאינה של כבוד כלפי האיש הזקן, ואמר לו, מחילה אבל תכבד את אבא שלך, כיבוד הורים זה א' ב' ביהדות ובאנושות.

האיש צחק ואמר לו: "הזקן הזה שיושב ליד התנור זה הבן שלי ואני אבא שלו".

תלמיד הבעל שם טוב שפשף את עיניו ולא האמין למה ששומע ורואה.

האיש הצעיר סיפר לו שבצעירותו זכה לשמש את הבעל שם טוב, ופעם אחת הבעל שם טוב נח באמצע היום, וטאטאתי את החדר, והנעליים של הבעל שם טוב היו מונחים צמוד למיטה, ורציתי להגביהם כדי לנקות את הרצפה.

אך מיד נפלה בדעתי מחשבה "מה אני צריך לגעת בנעלים של הבעל שם טוב ולהזיזם ממקומם נטאט מסביבם".

ולפתע התעורר הבעל שם טוב משנתו ושאל אותי: "הגבהת את הנעליים שלי ממקומם?", אמרתי שלא, רק טאטאתי סביבם ולא נגעתי בהם.

ואז אמר לי הבעל שם טוב: "תזכה בכך לאריכות ימים ושנים".

ומאז כמו שהייתי צעיר כך נשארתי באותו מראה, אפילו השיניים שלי חדשות.

זכות הבעל שם טוב תעמוד לנו אמן.

(ליקוטי סיפורים עמוד ט)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר