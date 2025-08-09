מה אמר הבעש"ט הקדוש לרבי מענדיל כשהיה צמא ולא מצא מים?

מה אמר הבעש"ט הקדוש לרבי מענדיל כשהיה צמא?

מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שנסע עם המגיד רבי מענדיל מבאר, והיה רבי מענדיל צמא למים, ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש - אם יהיה לך בטחון אמיתי בהשם יתברך, הוא ויזמין לך מים, וכן עשה (שבטח בהשם יתברך בבטחון מוחלט).

ונזדמן להם ערל אחד, ושאל אותם אם פגעו בסוסים שנאבדו ממנו לפני ג' ימים, שהוא מחפש אותם כבר ג' ימים.

ושאל את הערל אם יש לו מים, ונתן לרבי מענדיל לשתות מים.

שאל רבי מענדיל את רבו הבעל שם טוב הקדוש, כיון שהערל הנ"ל לא נסע רק למעני לרוות צמאוני, למה הוא נוסע כבר ג' ימים?

והשיב לו הבעל שם טוב הקדוש, שהשם יתברך הזמין לך אותו מקודם שאם יהיה לך בטחון אמיתי בהשם יתברך שימלא מחסורך.

הרי שגדול כח הבטחון, שהשם יתברך מזמין למלא משאלות האדם, קודם שיהיה זה הבטחון, על זה האופן אם יהיה לו בטחון.

והדבר נכתב בפרשת מקץ לגבי יוסף הצדיק, שבטח בתחילה בשר המשקים ונענש, עד שהיה לו בטחון בהשם יתברך. ומוסיף רבי פנחס מקוריץ, שזאת הסיבה שהשם יתברך הזמין לפרעה לחלום את חלומו בכל לילה במשך ב' שנים, שיהיה מוכן לגאולת יוסף מיד כשיהיה לו בטחון בהשם יתברך, ואז, הגיעה ישועתו של יוסף הצדיק, והבן.

ונראה שכוונת הדברים, שהערל הסתובב במשך שלושת ימים, עד שרבי מענדיל מבאר הגיע לביטחון שהשם יתברך יזמין לו מים להרוות צימאונו, ושנזכה כולנו להתחזק מהדברים, אמן (עפ"י אמרי פנחס, שער א', פר' מקץ).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך הבעל שם טוב הקדוש מדריך אך לחזק את הבטחון בהשם יתברך, ואומר, שראוי לכל אדם התפלל להשם יתברך, שתתחזק אצלו מידת הבטחון, כפי שכותב:

"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, היינו: שיתפלל להשם יתברך שלא יקח ממנו מידת הבטחון" (צרור החיים, י', ע"ב).

כשרוצים להיפרע מהאדם נוטלים ממנו את מידת הבטחון: וידוע, כאשר האדם ראוי לעונש ורוצים להיפרע ממנו, אזי:

נוטלין ממנו מדרגת הבטחון, ולכן, ראוי להתפלל לפניו יתברך, שנתחזק במידת הבטחון כדי שנוכל לעמוד בניסיון ברגעי ניסיון קשים (תולדות יעקב יוסף, פר' משפטים).

בשעת חולי וצער – יצר הרע מתחזק: ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש, שבשעה שאדם חולה או מצטער, יצר הרע מאוד מתחזק כנגדו, ומנסה להחליש לו את הבטחון, כדי לקחת ממנו את הבטחון בהשם יתברך, למען להענישו, לכן:

כשהאדם נמצא בעת צער או חולי - הוא צריך לבקש מהשם הטוב שלא יטול ממנו את מידת הבטחון, ויוכל להתחזק, ומוסיף ה'שומר אמונים' שזה החלק העיקרי במצות ביקור חולים, לחזק את לב האדם לבטוח בהשם יתברך (שומר אמונים, קו', א').

עצה לחיזוק הבטחון בהשם יתברך: הבעל שם טוב הקדוש אומר שיש לחזק באופן תמידי את ההכרה, שהקב"ה מלכו של עולם, ושהוא אדון כל המעשים שבעולם, וכפי שכותב: "יחשוב שהבורא יתברך שמו מלוא כל הארץ כבודו, ושכינתו תמיד אצלו... והוא אדון כל מעשים שבעולם".

חיזוק האמונה והבטחון: אחרי שהאדם מחזק ליבו באמונה זו, ממשיך הבעל שם טוב הקדוש, ויחזק גם את הבטחון בהשם יתברך, ואומר: "והוא יכול לעשות כל מה שאני אחפוץ, ולכך, אינו יפה לי לבטוח רק בו יתברך שמו" (צואת הריב"ש, סימן קל"ז).

ידבק ויבטח בקב"ה שישיג חפצו: הבעל שם טוב הקדוש מחדד שהדבקות והבטחון בהשם יתברך עוזרים לאדם להשיג חפצו ורצונו, כפי שכתוב: "מחשבתו יהיה למעלה בעולם העליון, בעבודת השם יתברך, וידבק ויבטח בו שהוא ישיג חפצו" (צואת הריב"ש, סימן כד').

"הבוטח בהשם חסד יסובבנו" – אף אם הוא רשע, אם הוא בוטח בהשם יתברך, חסד ה' מסובב אותו, כי בזכות בטחונו בהשם יתברך, הקב"ה שהוא מסובב כל הסיבות מזכה את האדם שיתמלאו משאלות ליבו לטובה.

והדברים נכונים לכל אחד ואחד מהקוראים, וכל שכן, שברור שכל אחד מעם ישראל טובים וצדיקים, ויחזקו לישועות בזכות הבטחון בהשם הטוב.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, בריאות ופרנסה, שפע ברכות וישועות, אמן!