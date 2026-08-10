מעילת ענק של עובדי חברת החשמל: חשד להונאה של מיליוני שקלים

חשד להונאה של כ-5 מיליון ש"ח בחברת החשמל: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה חשוד מרכזי בפרשה. בית המשפט האריך את מעצרו.

בחודשים האחרונים החלה חקירה סמויה, במהלכה נחקר חשד להונאה מתוחכמת בחברת החשמל. עם המעבר בסוף השבוע לשלב הגלוי, עצרו חוקרי מפלג ההונאה מספר חשודים במסגרת חקירה בחשד לפרשת הונאה שבה מעורבים, על פי החשד, מספר עובדים בחברת החשמל.

על פי החשד, החשוד המרכזי, תושב מנדא, פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין.

אתמול נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך בשנית את מעצרו של החשוד המרכזי בארבעה ימים נוספים, לצורך המשך החקירה.

חברת החשמל מסרה בתגובה: מערך הביטחון של חברת חשמל זיהה חשד למעילה, ביצע חקירה סמויה והוא שהעביר את כלל המידע למשטרה להמשך טיפולה ועבד לכל אורך הדרך בשתפ עם משטרת ישראל.