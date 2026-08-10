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פרשה מטרידה

מעילת ענק של עובדי חברת החשמל: חשד להונאה של מיליוני שקלים

חקירה סמויה חשפה חשד להונאה של כ-5 מיליון ש"ח בחברת החשמל | עובדים חשודים בתשלום חובות חשמל שלא כדין (בארץ)

6תגובות
עובדי חברת החשמל, אילסוטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

חשד להונאה של כ-5 מיליון ש"ח בחברת החשמל: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה חשוד מרכזי בפרשה. בית המשפט האריך את מעצרו.

בחודשים האחרונים החלה חקירה סמויה, במהלכה נחקר חשד להונאה מתוחכמת בחברת החשמל. עם המעבר בסוף השבוע לשלב הגלוי, עצרו חוקרי מפלג ההונאה מספר חשודים במסגרת חקירה בחשד לפרשת הונאה שבה מעורבים, על פי החשד, מספר עובדים בחברת החשמל.

על פי החשד, החשוד המרכזי, תושב מנדא, פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הנאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין.

אתמול נעתר בית המשפט לבקשת והאריך בשנית את מעצרו של החשוד המרכזי בארבעה ימים נוספים, לצורך המשך החקירה.

חברת החשמל מסרה בתגובה: מערך הביטחון של חברת חשמל זיהה חשד למעילה, ביצע חקירה סמויה והוא שהעביר את כלל המידע למשטרה להמשך טיפולה ועבד לכל אורך הדרך בשתפ עם משטרת ישראל.
משטרהחקירההונאהחברת החשמלגל מעצרים

6 תגובות

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6
בטח תיתנו תעדוף לבני מיעוטים לקבלת מקום עבודה בחברת החשמל על חשבונינו המילואיניקים ומשלמי המיסים במדינה הזו.
בר
5
ערבים, תעשו פרצוף מופתע
ליאורה
4
תחזית שלי-יקבל קנס כספי מיזרי ו"על תנאי". אולי אפילו יישאר בחברה בתפקיד אחר.
נהגת בת עונה

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