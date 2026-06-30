פינוי אחד המיניבוסים - צילום: יואלי ברים פינוי אחד המיניבוסים | צילום: צילום: יואלי ברים 10 10 0:00 / 1:34

על רקע גל מעצרי בחורי הישיבות בימים האחרונים, ניסו הערב (רביעי) מפגינים חרדים להגיע לביתו של מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בזיכרון יעקב, במטרה להביע את מחאתם על המדיניות החדשה של הסגרת תלמידי ישיבות למשטרה הצבאית.