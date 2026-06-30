על רקע גל מעצרי בחורי הישיבות בימים האחרונים, ניסו הערב (רביעי) מפגינים חרדים להגיע לביתו של מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בזיכרון יעקב, במטרה להביע את מחאתם על המדיניות החדשה של הסגרת תלמידי ישיבות למשטרה הצבאית.
כוחות משטרה גדולים הוצבו בכל הכניסות לעיר, וביצעו בדיקות יסודיות של כל רכב שניסה להיכנס.
על פי הנמסר, שלושה מיניבוסים שהגיעו מבני ברק לבית המפכ"ל נעצרו בכניסה לעיר, והם קיבלו הוראות לחזור בליווי משטרתי לגוש דן.
רקע: שינוי מדיניות דרמטי במשטרה
המחאה מגיעה על רקע שינוי מדיניות משמעותי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה לאחרונה. על פי ההנחיה החדשה, כל תלמיד ישיבה המוגדר כ'עריק' שנתקל בו - יעוכב מיידית, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יוסגר להמשך טיפול.
המדיניות החדשה עוררה סערה קשה בציבור החרדי, במיוחד לאחר שבימים האחרונים הוסגרו מספר בחורי ישיבות לידי המשטרה הצבאית. כפי שדווח ב'כיכר השבת', במהלך הלילה האחרון הוסגרו שלושה בחורי ישיבה - אחד מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב' ושניים מישיבת 'משכן דוד'.
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