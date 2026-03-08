הותר לפרסום: שני חיילים נהרגו בתקרית לילית קשה בדרום לבנון

ח'טאר ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר היום (ראשון) לפרסום כי בדרום לבנון נפלו שני לוחמי צה"ל ונפצע חייל נוסף. שמו של אחד ההרוגים הותר לפרסום.

החייל ששמו הותר לפרסום הוא רס״ל מאהר ח׳טאר, בן 38 ממג׳דל שמס, לוחם צמ״ה באוגדה 91, חיל ההנדסה הקרבית. מדובר בחלל הראשון ממג'דל שמס שבגולן - המועצה הדרוזית המקומית שעלתה לכותרות במיוחד לפני יותר משנה, לאחר שרקטה ששיגרה חיזבאללה מלבנון נפלה במגרש כדורגל בעיר וגרמה למותם של 12 ילדים ונערים. כאמור בתקרית נפל גם לוחם נוסף והודעה על נפילתו כבר הועברה לבני המשפחה. שמו לפי שעה טרם פורסם וצפוי להתפרסם בהמשך. מחריפים את הטון: החות'ים צפויים להצטרף למערכה - זה היעד שסימנו שמשון הייניקן | 16:03 התקרית שבה נהרגו השניים התרחשה הלילה. מחבלים פתחו בירי לעבר כוחות צה"ל ששהו במוצב חדש יחסית בדרום לבנון. הכוחות היו עסוקים בחילוץ כלי תקול במוצב וספגו את האש. בעקבות התקרית מטוסי קרב פקפו שורה של מטרות באזור והופעלו מטחי אש כבדים על ידי צה"ל.

לוחמי צה"ל בדרום לבנון. אילוסטרציה ( צילום: דובר צה"ל )

בתקרית נפצע גם קצין לוחם באורח קל, שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה על הפציעה.

בינתיים הפעילות בלבנון נמשכת ללא הפוגה. צה"ל פרסם במקביל כי אתמול בשעות הצהריים זוהו מספר שיגורים לעבר מטולה. "בסגירת מעגל מהירה, כוחות צה״ל השמידו את המשגר ממנו שוגרו הרקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

"באירוע נוסף, כוחות אוגדה 91 זיהו מחבל של ארגון הטרור חיזבאללה בסמוך לכוחות צה"ל. כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף וחיסל את המחבל תוך זמן קצר.

"בימים האחרונים, צה"ל החל במהלך להגנה קדמית ליצירת שכבת הגנה נוספת על מנת להרחיק את האיומים מתושבי הצפון. צה"ל פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".