איראן הציבה תנאי מפורש לחידוש המשא ומתן עם ארצות הברית בשווייץ: ערבויות מוצקות להפסקת הלחימה בלבנון. דיפלומט בכיר שמעורב בתיווך מסר לרשת CNN כי טהרן דורשת התחייבות ברורה שהעוינות בדרום לבנון תסתיים בהתאם להסכם הפסקת האש שנחתם, וכי מתווכים פועלים בימים אלה לפתרון המשבר.

על פי הדיפלומט, איראן הבהירה כי לא תשלח את משלחתה לשיחות כל עוד לא יובטח סיום מלא של הפעולות הצבאיות בלבנון. "האיראנים ביקשו ערבויות שהעוינות בלבנון תסתיים, כפי שמפורט בהסכם החתום", מסר הדיפלומט, והוסיף כי "המתווכים פועלים כעת לפתרון הסוגיה".

המקור הדיפלומטי תיאר את השיחות המתוכננות כ"מושהות זמנית בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון", מבלי לציין מועד צפוי לחידושן. הדברים באים על רקע מבצע תקיפה נרחב שביצע צה"ל בדרום לבנון, במהלכו הושמדו יותר מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ועשרות מחבלים חוסלו.

התקיפות באו בתגובה לנפילתם בקרב של ארבעה לוחמי צה"ל. בתגובה מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני משתתף מעומק הלב בצער משפחותיהם של מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון, ושל שלושה לוחמים גיבורים ששמם טרם פורסם, השם ייקום דמם, ואני מאחל החלמה מלאה לפצועים בחילופי האש אתמול.

"בעקבות ההתקפה הנפשעת של חיזבאללה, שהיא הפרה בוטה של הפסקת האש, הנחיתי אמש את צה״ל להכות בעוצמה בחיזבאללה. צה"ל תקף למעלה מ-80 מטרות טרור וחיסל עשרות מחבלים. בהמשך, צה״ל תקף הבוקר מפקדות של חיזבאללה בבקאע. הבוקר קיימתי הערכת מצב עם שר הביטחון והרמטכ״ל.

ראש הממשלה הוסיף: "ההנחייה שלי ברורה: ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה. צה״ל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו.

"כפי שהבהרתי באופן חד משמעי, כולל אתמול: ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון", אמר נתניהו.

מוקדם יותר דיווחנו כי הבית הלבן הודיע כי סגן הנשיא ג'יי-די ואנס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המשא ומתן עם טהרן, שהיה אמור להתקיים ביום שישי בשווייץ. בעקבות כך, משרד החוץ השווייצרי פרסם הודעה רשמית לפיה השיחות המתוכננות בין המדינות לא יתקיימו כמתוכנן.