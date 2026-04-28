כיכר השבת
תחת פטיש המכירות

הגאון האניגמטי נמכר בפרוטות: סודותיו של "מר שושני" עומדים למכירה 

לאחר עשורים של מרדף חובק עולם ודרמות בלשיות אחר זהותו של הגאון האניגמטי, מחברת נדירה בכתב ידו של מר שושני מוצעת למכירה פומבית בתחושת החמצה | המחיר המבוקש, שנראה כמעט סמלי אל מול הכותב שייחסו לו גדולי המחשבה של המאה ה-20, מעורר סערה בקרב חוקרים ואספנים המנסים לפצח את החידה שנותרה פתוחה (חדשות בארץ)

מר שושני - המחברת (צילום: צילום מסך- בית מכירות ווינרס)

מר שושני היה ונותר אחת הדמויות המסתוריות ביותר בהיסטוריה היהודית המודרנית. הוא נדד ברחבי הגלובוס ללא רכוש, נראה לעיתים כקבצן מוזנח, אך החזיק בזיכרון פנומנלי ובשליטה מוחלטת ב-30 שפות, בתלמוד, במתמטיקה ובפיזיקה. תלמידיו המוכרים ביותר הם אלי ויזל ועמנואל לוינס, שראו בו מורה אכזרי וגאוני כאחד.

הדרמה סביבו החלה עוד בחייו: מהסיפורים על כך ששרד את הגסטאפו לאחר ששכנע את חוקריו שהוא קדוש מוסלמי, ועד לזהותו המסתורית שכנראה הייתה הלל פרלמן, תלמידו של הרב קוק.

אחד מגדולי תלמידיו, הרב שלום רוזברג ז"ל, אמר פעם: "מהות חידת שושני היא שמר שושני הוא מיתוס, כל עוד אתה לא מאמין שהוא מיתוס"

במשך שנים האמינו כי שושני, שהעדיף את תורת שבעל-פה, לא השאיר אחריו דבר ושרף את כתביו. אולם, תחקירים מאוחרים חשפו עמותה חשאית בצרפת ששימרה חלק מרשימותיו.

המחברת העומדת כעת למכירה היא פריט היסטורי נדיר המכיל 41 עמודים צפופים בכתב יד קטן, המורכבים מבליל של שפות, חישובים ורעיונות פילוסופיים. הכתיבה היא "מוצפנת": שושני השתמש בסימנים לוגיים ומתמטיים כדי לחבר בין מובאות תלמודיות ללא ביאור ישיר, מה שמחייב את הקורא "לפצח" את הקוד בעצמו.

הדרמה סביב המחברות מגיעה לשיא בבית המכירות כאשר היא מוצעת למכירה במחיר פתיחה של 8,000 דולר בלבד. עבור אישיות ששינתה את עולמם של גדולי ההוגים, מחיר כזה נתפס בעיני רבים כ"מחיר אפסי", עדות אולי לקושי המתמשך של העולם לעכל את דמותו חסרת הגבולות של שושני.

המחברת היא עדות נדירה ובלתי אמצעית לחידה שהיא מר שושני, איש שחי בין הצללים ונמכר כעת תחת אור הזרקורים של חדר המכירות.

