כיכר השבת
בעקבות צו בג"ץ

ניצחון ליועמ"שית: המפכ"ל בהחלטה דרמטית נגד השר בן גביר

המפכ"ל דני לוי עדכן את היועמ"שית כי 'מדור ההסתות' שהקים השר בן גביר מוקפא |  היחידה עסקה בניטור התבטאויות ברשת של 'יעדים משטרתיים' | התנגשות נוספת בין בן גביר לבהרב-מיארה (חדשות)

היועמ"שית והשר בן גביר (צילום: מרים אלסטר / יונתן סינדל פלאש 90)

בהתפתחות דרמטית נוספת במערכת היחסים הסוערת בין השר לביטחון לאומי לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיע מפכ"ל המשטרה דני לוי כי בהתאם להחלטת בג"צ - פעילות 'מדור ההסתות' החדש של השר מוקפאת.

כזכור, היועמ"שית דרשה ממפכ"ל המשטרה לעצור באופן מיידי את פעילות המדור שהקים השר בן גביר, ושעסק בניטור התבטאויות ברשת נגד 'יעדים משטרתיים'. בהרב-מיארה הביעה חשש כי בן גביר ינהל באמצעות היחידה מעקבים אחרי פעילים פוליטיים, מפגינים ומובילי מחאות בטיעון שהם מסיתים.

השר בן גביר הגיב בחריפות לדרישת היועמ"שית וטען כי "המדור הוקם לבקשת המשטרה ופועל מתחילת המלחמה לאיתור מסיתים לטרור ברשתות החברתיות על מנת לעצור אותם באופן מיידי". לדבריו, "המדור הינו אחד הגורמים המשמעותיים שהביאו לירידה הדרמטית בפיגועים, וכתוצאה ישירה הרמדאן השנה היה השקט ביותר בעשור האחרון".

בן גביר אף האשים את היועמ"שית בכוונה להגביר את הפיגועים: "המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר", מסר השר.

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר הוציא אתמול (ראשון) צו ארעי שאוסר על המשטרה לבצע "ניטור יזום" ברשתות החברתיות אחר אנשים ספציפיים לצורך גילוי עבירות הסתה וביטוי, מכל טעם שאינו מלמד על ביצוע עבירה, ובהיעדר אישור פרקליטות.

3
זה שמור רק לפרקליטות ולעושי דבריה של האמא של הגנב.
גלי (לא האמא של הגנב)
2
אין טעם ללכת לבחירות, אנחנו בדיקטטורה משפטית, הנבחרים אין להם יכולת לשלוט, המשטרה והצבא נתונים למרות של כמה מורמים מעם שבחרו את עצמם.
ביתרי
1
מה ציפו ....
יהודי

