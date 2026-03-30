ניצחון ליועמ"שית: המפכ"ל בהחלטה דרמטית נגד השר בן גביר

בהתפתחות דרמטית נוספת במערכת היחסים הסוערת בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיע מפכ"ל המשטרה דני לוי כי בהתאם להחלטת בג"צ - פעילות 'מדור ההסתות' החדש של השר מוקפאת.

כזכור, היועמ"שית דרשה ממפכ"ל המשטרה לעצור באופן מיידי את פעילות המדור שהקים השר בן גביר, ושעסק בניטור התבטאויות ברשת נגד 'יעדים משטרתיים'. בהרב-מיארה הביעה חשש כי בן גביר ינהל באמצעות היחידה מעקבים אחרי פעילים פוליטיים, מפגינים ומובילי מחאות בטיעון שהם מסיתים.

השר בן גביר הגיב בחריפות לדרישת היועמ"שית וטען כי "המדור הוקם לבקשת המשטרה ופועל מתחילת המלחמה לאיתור מסיתים לטרור ברשתות החברתיות על מנת לעצור אותם באופן מיידי". לדבריו, "המדור הינו אחד הגורמים המשמעותיים שהביאו לירידה הדרמטית בפיגועים, וכתוצאה ישירה הרמדאן השנה היה השקט ביותר בעשור האחרון".

בן גביר אף האשים את היועמ"שית בכוונה להגביר את הפיגועים: "המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר", מסר השר.

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר הוציא אתמול (ראשון) צו ארעי שאוסר על המשטרה לבצע "ניטור יזום" ברשתות החברתיות אחר אנשים ספציפיים לצורך גילוי עבירות הסתה וביטוי, מכל טעם שאינו מלמד על ביצוע עבירה, ובהיעדר אישור פרקליטות.