לאחר הפיגוע הקשה: כך תתמודדו עם הפחדים שמציפים את כולנו

פיגוע הטרור שהתרחש הבוקר בירושלים בצומת רמות וגבה את חייהם של חמישה בני אדם, השאיר את הציבור בתחושת חוסר ביטחון, במיוחד בכל הנוגע לשהייה במרחב הציבורי ולנסיעה בתחבורה ציבורית. עם זאת, מחקרים ועדויות מגורמי ביטחון מלמדים שבמצבים כאלה חשוב להבין את גודל האיום, ההשפעות הפסיכולוגיות, והאמצעים שמופעלים לשמירה על ביטחון הנוסעים, כל אלו כשהם מובנים כל צורכם מסייעים רבות לעכל את האירוע הקשה.

השפעות פסיכולוגיות של טרור ותחבורה ציבורית

מחקרים שנעשו בישראל (בה לצערינו, הטרור שכיח) מעידים כי חשיפה ישירה או עקיפה לאירועי טרור מובילה לתגובות נפשיות שונות: פחד, חרדה, ולעיתים גם הימנעות מנסיעה או תסמינים פוסט-טראומטיים. לפי סקרים שפורסמו על ידי משרד הבריאות ומקורות מחקר נוספים, עד 34% מהישראלים שנכחו בסביבת אירוע חמור מדווחים על תסמיני פוסט-טראומה או חרדה שנמשכים גם לאחר האירוע. תגובה זו נחשבת תקינה בימים ושבועות הראשונים, אולם כאשר היא נמשכת ופוגעת בתפקוד - יש לשקול פנייה לטיפול מקצועי.

דרכי התמודדות מומלצות

קבלה ושיח: ההכרה בכך שהפחד נורמלי וסיוע באמצעות שיחה עם בני משפחה, חברים או איש מקצוע מקלה על העומס הרגשי - אל תשתיקו את התחושות - התמדדו עימהן בצורה בריאה של שיתוף כנה.

הגבלת חשיפה למדיה: ארגון הבריאות העולמי וגופי רפואה ישראליים ממליצים לצמצם צריכת תכנים טראומטיים מהתקשורת בכדי להפחית את הלחץ - למרות הסקרנות הרבה, הנזק רב על התועלת.

חזרה הדרגתית לשגרה: מומלץ שלא לשנות מהרגל ולקבע את החשש. יש לשוב בהדרגה להרגלים מהם אנו חוששים, לדוגמא התחלה בנסיעות קצרות או בליווי קרוב.

צעדי ביטחון ושמירה על שגרת הנסיעה

למרות האירוע הקשה, יש לדעת כי מערכת הביטחון בישראל פועלת באופן מתמיד למניעת פיגועים וזוכה בס"ד להצלחה. בשנת 2024 בלבד סוכלו מעל 1,000 פיגועים משמעותיים על ידי השב"כ וצה"ל, לצד אלפי מעצרים ותגבור אבטחה באוטובוסים ובמוקדים רגישים. ובשנה האחרונה נרשמה אף ירידה חדה בכמות הפיגועים בפועל (70% פחות לעומת השנה הקודמת).

בנוסף, הציבור ממלא תפקיד קריטי ולפי הנחיות גורמי הביטחון, ערנות ודיווח על כל דבר חשוד מסייעים לשמירה על הבטיחות של כולם.

אכן, אירועי טרור מטלטלים את תחושת הביטחון הבסיסית, אך רוב מוחלט של האזרחים בישראל מגיעים ליעדם בשלום בזכות הסיעתא דשמייא הרבה שעמנו זוכה לה. מי יתן שאירועים כאלו לא יתרחשו עוד ויקויים בנו הפסוק מתהילים (צ"א) "לֹא תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ".

מקורות:

משרד הבריאות. (2025). הטיפול בבריאות הנפש בעקבות אירועי שבעה באוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל ואירועי טרור נוספים.