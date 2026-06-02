בית החולים בנהריה ( צילום: Yossi Aloni/FLASH90 )

הממשלה אישרה היום הקצאת תקציב רחבה בהיקף של 692 מיליון שקל לחיזוק מערכת הבריאות בצפון הארץ בארבע השנים הקרובות. המהלך מגיע כחלק מתוכנית "תנופה לצפון", שנועדה לשקם ולחזק את היישובים והרשויות באזור, בין היתר באמצעות שיפור השירותים הציבוריים החיוניים לתושבים.

מתוך הסכום הכולל, 80 מיליון שקל יגיעו ממקורות מערכת הבריאות. יתר התקציב יופנה לשורה של צעדים שנועדו לצמצם פערים בין המרכז לפריפריה הצפונית, להגדיל את זמינות השירותים הרפואיים ולחזק את המענה בשגרה ובחירום. אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא ניסיון למשוך כוח אדם רפואי ואנשי מקצועות הבריאות לאזור הצפון. לשם כך יופעלו תוכניות ייעודיות, ובהן מענקים למתמחים ולרופאים מומחים שיבחרו לעבוד בצפון. בנוסף, תוקם מנהלת שתסייע למשפחות רופאים שיעתיקו את מקום מגוריהן לאזור, בין היתר בתחומי מגורים, תעסוקה, חינוך וחיי קהילה. לצד זאת, התוכנית כוללת גם הרחבת הכשרת פסיכולוגים והגדלת ההכשרה וההעסקה של אחיות מומחיות בקהילה, במטרה לחזק את מערך הטיפול המקומי ולהפחית את הצורך של תושבים לנסוע למרכז הארץ לקבלת שירותים רפואיים מתקדמים. חשד חמור: מאבטח אפשר לעובדים לרגום באבנים את מפגיני "הפלג" | צפו משה בשן | 16:20 חיזוק משמעותי לבית החולים בנהריה חלק מרכזי מהתקציב יופנה לחיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שנמצא בלב האזור שנכלל בהחלטת הממשלה. במסגרת התוכנית צפוי בית החולים לקבל תוספת של מכשור רפואי מתקדם, ובהם MRI ו-PET CT, לצד שיפוץ והרחבה של מחלקות קיימות, בהן מחלקות פנימיות ומחלקות אם וילד. בנוסף, יוקצו תקציבים להקמת חדרי ניתוח ממוגנים, מרכז לוגיסטי חדש ותשתיות שיאפשרו הקמה של מערך פסיכיאטרי חדש בבית החולים. כחלק מהמהלך, בית החולים לבריאות הנפש "מזור" צפוי להיקלט במרכז הרפואי לגליל, במהלך שנועד ליצור רצף טיפולי רחב יותר בתחום בריאות הנפש באזור.

בית החולים בנהריה ( צילום: Yossi Aloni/FLASH90 )

יותר שירותים בקופות החולים וביישובים

התוכנית אינה מתמקדת רק בבתי החולים, אלא גם ברפואת הקהילה. במסגרת זו תינתן תמיכה לקופות החולים לצורך הרחבת שירותים רפואיים מתמחים ביישובים שנכללים בהחלטה, ובהם שירותי רפואה יועצת, רפואה מרחוק, אשפוזי בית והקמה או הרחבה של מרפאות.

כמו כן, יושקעו תקציבים ביחידות להתפתחות הילד, נקודות הזנקה לרפואת חירום, טיפות חלב, הקמת מרכז רפואי קהילתי מרחבי ותמיכה במרכז השיקום במבואות חרמון.

תחום נוסף שיקבל חיזוק הוא בריאות הנפש והחוסן הקהילתי. במסגרת התוכנית יורחב היקף הפעילות של מרכזי החוסן בצפון, כולל מתן טיפולים והקמת שלוחות נוספות. בנוסף, יופנו תקציבים גם למסגרות טיפול בהתמכרויות.

ברשויות המקומיות יוקצו משאבים לפעילות של מתאמי בריאות, וכן סלים תקציביים לקידום יוזמות מקומיות בתחום הבריאות, המניעה והחוסן הקהילתי.

שר הבריאות חיים כץ אמר כי "חיזוק מערכת הבריאות בצפון הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ לצמצם פערים ולהבטיח שירותי בריאות איכותיים ונגישים לתושבי האזור. ההחלטה שאישרנו היום כוללת השקעה משמעותית בכוח אדם רפואי, בבתי החולים, ברפואת הקהילה ובתחום בריאות הנפש. אנחנו נותנים למערכת את הכלים להרחיב שירותים, לצמצם פערים ולשפר את המענה הניתן לתושבים. ההשקעה הזו תאפשר להרחיב את המענה הרפואי באזור, לחזק את השירותים הקיימים ולהמשיך לקדם מערכת בריאות חזקה, מתקדמת ונגישה יותר לתושבי הצפון."

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף כי "התכנית שאושרה היום והתקציבים הקבועים בה מבטאים את משרד הבריאות להמשיך ולחזק את שירותי הבריאות באזור הצפון, תוך הבטחת מענה רפואי מקצועי, זמין ואיכותי לתושבים בשגרה ובחירום. אתגרי השגרה והמערכה המתמשכת בצפון ממחישים את הצורך לחזק ולהרחיב את מגוון השירותים הרפואיים המוענקים באזורים הללו, גם באמצעות קופות החולים וגם בבתי החולים, תוך שימת דגש משמעותי על תחום בריאות הנפש, אותו הציב משרד הבריאות בראש סדר העדיפויות בשנים האחרונות. אנחנו נפעל לכך כי התקציבים שיושקעו יאפשרו לגייס כוח אדם רפואי איכותי לאזור הצפון ולצדם נשות ואנשי מקצועות הבריאות לסוגיהם, וכן להרחיב את התמיכה בקופות החולים ולחזק את רפואת הקהילה עבור כלל תושבי הצפון".