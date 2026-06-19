( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארצות הברית העבירה היום מסר דיפלומטי לאיראן, לפיו ישראל לא מתכננת להסלים את פעילותה הצבאית בלבנון - למרות נפילתם של ארבעה לוחמי צה"ל בקרב בדרום לבנון. כך דווח ברשת CNN, על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהרן בנושא הגרעין.

על פי מקור המעורב בתיווך הדיפלומטי, ארה"ב הבהירה לאיראנים כי "חיזבאללה הפר את הפסקת האש, אבל ישראל מוכנה לעבור על כך - וזה עבר לאיראנים". המקור הוסיף כי "עכשיו חיזבאללה צריך לעצור". הדברים מגיעים לאחר שצה"ל ביצע הלילה מבצע תקיפה נרחב בדרום לבנון, במהלכו הושמדו יותר מ-80 מטרות של ארגון הטרור ועשרות מחבלים חוסלו. התקיפות הישראליות באו בתגובה לנפילתם בקרב של ארבעה לוחמי צה"ל, ביניהם מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו מתכנן כרגע תגובה נוספת כנגד חיזבאללה, וצה"ל לא שינה את הנחיות פיקוד העורף לאזרחים בצפון. עם זאת, נתניהו הבהיר כי "ההנחיה שלי ברורה: ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה על התקפות אלה". ראש הממשלה הוסיף כי "ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על יישובי הצפון". ההתעללות האיראנית נמשכת: 74 מלקות לזמרת שהופיעה ללא חיג'אב אריה רוזן | 18.06.26 "אני לא!": מלוני מגיבה בזעם לטראמפ שטען שהיא התחננה לצילום יוסי נכטיגל | 15:32 איראן דורשת ערבויות להפסקת אש מלאה מנגד, איראן הציבה תנאי מפורש לחידוש המשא ומתן עם ארצות הברית בשווייץ: ערבויות מוצקות להפסקת הלחימה בלבנון. דיפלומט בכיר שמעורב בתיווך מסר לרשת CNN כי טהרן דורשת התחייבות ברורה שהעוינות בדרום לבנון תסתיים בהתאם להסכם הפסקת האש שנחתם. "האיראנים ביקשו ערבויות שהעוינות בלבנון תסתיים, כפי שמפורט בהסכם החתום", מסר הדיפלומט, והוסיף כי "המתווכים פועלים כעת לפתרון הסוגיה". המקור הדיפלומטי תיאר את השיחות המתוכננות כ"מושהות זמנית בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון", מבלי לציין מועד צפוי לחידושן.

( צילום: דובר צה"ל )

השיחות בין ארה"ב לאיראן אמורות היו להתקיים השבוע בשווייץ, בהשתתפות סגן הנשיא ג'יי די ואנס ופקידים בכירים נוספים. המשא ומתן נועד לדון בתוכנית הגרעין האיראנית ובסוגיות אזוריות נוספות. כזכור, הנשיא דונלד טראמפ הודיע לפני מספר ימים כי הושגה הסכמה על מזכר הבנות עם איראן, אך כעת נראה שהמשא ומתן נתקל במכשול.

בראיון שפורסם היום באתר "אקסיוס", טראמפ טען כי "ישראל אוהבת אותי - הם יעשו מה שאני אומר". הנשיא האמריקני הוסיף כי פעל כדי למנוע מישראל לתקוף בלבנון, והפגין ביטחון מוחלט ביכולתו לשלוט במהלכים הצבאיים של ישראל. עם זאת, המשבר הדיפלומטי סביב לבנון ממשיך להסתבך.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית

כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם במרחב הביטחוני בדרום לבנון, בדגש על השמדת התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שארגון הטרור חיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים. במהלך הלילה תקף צה"ל מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה במרחב נבטיה ובמספר אזורים נוספים.

בנוסף לתקיפות הנרחבות במרחב נבטיה, תקף צה"ל שתי מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון. התקיפות בוצעו בשעה שבתוך המפקדות פעלו מחבלים מארגון הטרור. במקביל, חוסלו מחבלים שנמלטו על אופנוע ממרחב ממנו שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל.

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הפעילות המבצעית נמשכת על רקע תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל בימים האחרונים. התקיפות בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, כך נמסר מדובר צה"ל. המבצע הנרחב כלל חיסול עשרות מחבלים שפעלו במפקדות שהותקפו.

עדכונים נוספים על התפתחויות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן ועל המצב הביטחוני בצפון יפורסמו בהמשך.

בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני מפרסם: מטוסי קרב מסוג F-16 של חיל האוויר האמריקאי מקבלים דלק בזמן טיסות סיור מעל המזרח התיכון. כוחות אמריקאים באזור נותרים נוכחים וערניים.