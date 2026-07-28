כיכר השבת
"אפס סובלנות"

הנשיא למפכ"ל על האיומים על 'חדשות 12': "פגיעה בתקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה"

נשיא המדינה שוחח עם מפכ"ל המשטרה לאחר אירוע האלימות השני במערכת חדשות 12 • הדגיש: פגיעה בכלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה | המפכ"ל הבטיח דיון דחוף (עיתונות ומדיה)

6תגובות
ניפוץ הדלת בחברת החדשות, הבוקר (צילום: חדשות 12)

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח בשעה האחרונה עם מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב דני לוי, בעקבות אירוע האלימות הנוסף שהתרחש במהלך הלילה נגד משרדי מערכת חדשות 12 בתל אביב. זהו האירוע השני מסוג זה בתוך פחות מחודש ימים.

בשיחתם, עמד הנשיא על חומרת אירועי האלימות החוזרים ונשנים כנגד המערכת, ועל האיומים החמורים ברצח נגד אנשי תקשורת וכלי תקשורת ככלל. הנשיא הדגיש כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית.

כזכור, בפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים נופצה הלילה (בין שני לשלישי) דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12. אדם רעול פנים הגיע למקום בשעות הלילה המאוחרות, ניפץ את דלת הזכוכית ונמלט מהמקום. כוחות משטרה הוזעקו לזירה ופתחו בחקירה.

לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע כמעט זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת. מערכת חדשות 12 פרסמה תגובה חריפה: "זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר".

עוד הדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה ונחושה לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם, לצד העברת מסר חד וברור של אפס סובלנות כלפי אלימות וניסיונות הפחדה. הנשיא שב וציין כי תקשורת חופשית ועצמאית היא מאבני היסוד של כל דמוקרטיה, וכי יש לעשות כל שנדרש כדי להגן על חופש העיתונות על כל גווניה, ועל ביטחונם של אנשי התקשורת.

דלת הכניסה למערכת חדשות 12, הבוקר
דלת הכניסה למערכת חדשות 12, הבוקר| צילום: צילום: חדשות 12

מפכ"ל המשטרה השיב לנשיא כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ויקיים דיון דחוף בנושא לאור ההתפתחויות. יצוין כי גל האלימות כלפי כלי תקשורת מרכזיים בישראל מעורר דאגה רבה בקרב גורמים שונים.

כזכור, לפני מספר שבועות התרחש אירוע דומה גם במערכת עיתון "הארץ" בתל אביב, כאשר רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת הכניסה המזכוכית וגרם לניפוצה. התיעוד ממצלמות האבטחה הציג את החשוד מבצע את המעשה ונמלט מהמקום בשניות ספורות. הדמיון בין האירועים מעלה חשש כי מדובר בסדרת פעולות מכוונת נגד גופי תקשורת.

מערכת חדשות 12 הפנתה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים". המערכת הבהירה כי למרות האירועים החמורים, היא תמשיך לעשות את עבודתה המקצועית ללא פחד.

הסתהתל אביביצחק הרצוגנשיא המדינההארץחדשות 12

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6
איזה כיף לערוץ 12 שיש להם נשיא, כשפגעו בערוץ 14 לא היה להם נשיא שיפנה למפכ"ל!!!
נחום
5
רק הדלת של הערוץ הזה שלא רוצה לכתוב שמו מעניינת את הנשיא, לא שלי! נגמרו כל הצרות בישראל והוא יוצא בנאומים חוצבי להבות. העוני, הסבל, הצער שעושים בתי המשפט ועוד ועוד אלה לא מדאיגים את הנשיא הזה שאזכור אותו כאסון לאומי ואזעק תהילים צ"ד ואזעק אמן!!!
הישיש
4
מקור ההסתה המרכזי נגד חרדים וציבור הימין היא חברת החדשות n12 (אין 12) שבשליטת משפחת ורטהיים בשליטת המשפחה גם קוקה קולה פריגת, נביעות, ובירה קרלסברג וכן חברת טרה המינמום שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק לקנות בחברות אלו שכל אחד ישתדל לקנות מותגים אחרים
Yona
3
חבל שלא כל המבנה
דוד
2
נשיא שמאלני שמנסה בכל כחו להסתיר את השקפתו אוייבינו ממש מעריצים אותו די לצביעות נמאסת
מיכלי
1
היכן היה הנשיא הדמוקרטי והשוויוני אוהב האחדות והשלום כשפגעו בערוץ 14 והחרמות שהוא עובר? כשמדובר בערוץ 12 קפץ במיידי כנשוך נחש כמו קפיץ.
עמוס

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