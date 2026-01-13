הבוקר בכיכר FM, אלי גוטהלף אירח שלושה קולות שמסבירים את מה שהציבור החרדי מרגיש כבר זמן מה: משהו במערכות הפנימיות מתחיל לחרוק, גם בפוליטיקה, גם בהנהגה, וגם בתחושת היציבות.

מי טימא את התורה? על מרד הנגידים והתגובה החרדית שני קינן | 08:34

הפרק הראשון נפתח סביב הראיון המיוחד והבלעדי של פרשננו ישי כהן עם חבר הכנסת משה גפני. אלי שוחח עם יהודה גליקמן, עורך בכיכר השבת ועורך התוכנית ״מייעריב״, שניתח את שתי הנקודות שהציתו את הדיון: מתקפת גפני על יאיר לפיד, והכביסה המלוכלכת שהוא בחר להוציא החוצה מול אגודת ישראל.

גליקמן טען שהשיח החריף נגד לפיד הוא לא רק ״תגובה לשאלה״, אלא מהלך שמסיט את הדיון מהשאלה האמיתית: מה עשו נציגי הציבור החרדי בתוך הקואליציה הנוכחית, ומה הם לא הצליחו להביא, במיוחד סביב חוק הגיוס, תקציבי חינוך, וניהול משברים שמתגלגלים שוב ושוב. לדבריו, השפה הבוטה משרתת גם פחד פוליטי, ניסיון ״לרצות״ בוחרים שמזוהים עם ימין, בלי לשלם מחיר של עימות פומבי מול ראש הממשלה.

במהלך השיחה עלתה גם נקודה רגישה נוספת מהראיון עם גפני: אמירה שנשמעה כמו רמיזה להסכמות לא כתובות סביב אכיפת מעצרי משתמטים, ובפער האפשרי בין אזורים שונים או קהילות שונות. גליקמן אמר שאין בידו מסמך שמוכיח, אבל הודה שההתפתלות של גפני מול השאלה לא נשמעה כמו הכחשה חד משמעית. במילים אחרות, אם יש ״הבנות״, ייתכן שהן מתנהלות מתחת לשולחן, והציבור נשאר עם סימני שאלה.

משם עבר השידור לנושא עמוק יותר, משבר הנהגה בציבור החסידי. אלי אירח את יוסי שטארק, שכתב את הכתבה שעוררה הדים סביב מה שהוא מכנה ״המשבר הביולוגי״, הזדקנות ההנהגה הבכירה בחסידויות המרכזיות, והמעבר האיטי של מוקדי כוח לידי הבנים, הוועדות והעסקנים.

שטארק תיאר כיצד בחצרות שבהן ההיררכיה הייתה בעבר ברורה וקשה לערעור, המציאות של אדמו״רים מבוגרים, מחלות, שהויות ממושכות לטיפולים, והצורך בניהול יומיומי, יוצרת בפועל ״כמה חצרות בתוך חצר אחת״. לדבריו, זה משפיע ישירות על יכולת הפעולה הפוליטית של אגודת ישראל, על התכנסות מועצת גדולי התורה, ועל היכולת להגיע לעמדה אחידה בנושאים בוערים, כולל חוק הגיוס, תקציבים, ומדיניות מול הממשלה.

בתוך זה עלתה גם השאלה ״איפה פצ׳יק״, כלומר מי באמת מנהל את העסקנות בגור, והאם נחלש כוחם של העסקנים החדשים מול חזרה אפשרית של שמות ותיקים כמו ליצמן, כאיתות שהמערכת מחפשת ״ידיים מנוסות״ בתקופה של חוסר יציבות.

שטארק גם התעכב על דמותו של האדמו״ר מקרלין, כמי שמציג קו פרגמטי במיוחד ביחס לסמרטפונים מסוננים ולמתווי גיוס מותאמים, וטען שההשפעה היא לא בהכרח ״העתקה״ מחצר לחצר, אלא שינוי בתודעה: חסיד שנראה חסיד לכל דבר, אבל מתנהל אחרת בפועל, וזה מחלחל ברחוב.

לקראת סיום התוכנית, השידור ירד לקרקע, או יותר נכון לשמיים. אלי שוחח עם ליאור סודרי מחזי מטו טק, שעשה סדר בשמועות על ״שלג בירושלים״. לפי סודרי, המערכת הנוכחית מביאה גשמים חזקים, סופות רעמים, ברד, ושלג בחרמון ובצפון רמת הגולן, עם משבי רוח שיכולים להגיע גם לסביבות 100 קמ״ש, אבל שלג בירושלים לא צפוי במערכת הזו.

ועדיין, סודרי השאיר פתח לאופטימיות: פברואר הוא לרוב החודש הקר ביותר, וגם מרץ יכול להפתיע, כולל אפשרות לשלג בירושלים, כמו מקרים שנצפו בעבר.

כך נחתם בוקר שבו פוליטיקה חרדית, הנהגה חסידית, ומזג אוויר, התחברו לאותו חוט: הציבור מחפש יציבות, אבל המערכת עובדת על עצבים חשופים.

הפקה : נריה סעדיה