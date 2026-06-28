יצחק עמית מתמנה לנשיא ( צילום: דוברות הרשות השופטת )

דרמה פוליטית ומשפטית בוועדה לבחירת שופטים: בהסכמה חד-פעמית וחריגה בין שר המשפטים יריב לוין לבין נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, התכנסה היום (ראשון) הוועדה ואישרה שורה ארוכה של מינויים לערכאות השיפוט השונות ברחבי הארץ, ובכך שחררה פלונטר ממושך ששיתק את המערכת.

במוקד ההסכמות ההיסטוריות עומד קידומם של נשיאי בתי משפט השלום לכהונת שופטים בבתי המשפט המחוזיים, מהלך שיקרום עור וגידים עם השלמת כהונתם הנוכחית כנשיאים. השופטים שזכו לקידום במסגרת הפשרה הנוכחית הם: ניר מישורי לב-טוב, שלי אייזנברג, מנחם מזרחי, אפרת אור-אליאס, עמית יריב ומיכל קפלן-רוקמן. נשיא בית משפט השלום בירושלים וממלא מקום נשיא בתי המשפט הקהילתיים, השופט שמואל הרבסט, ביקש בעת הזו שלא לכלול את שמו ברשימת המועמדים לקידום.

יריב לוין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בירך על המהלך שהתאפשר הודות להסכמות המשותפות וציין: "בתום תקופה ארוכה של היערכות וציפייה אני שמח לבשר כי היום התכנסה הוועדה לבחירת שופטים ובחרה עשרות שופטים לערכאות השיפוט ברחבי הארץ". בהתייחסו לקידום הבכירים הוסיף עמית כי "קידומה של שדרת הניהול הבכירה של בתי משפט השלום לבתי המשפט המחוזיים הוא מהלך שהמערכת ביקשה לקדם מזה מספר שנים ואני שמח שהצלחנו להוציאו לפועל".

מלבד הקידומים לערכאה המחוזית, ההסכמה החד-פעמית סללה את הדרך לאישור עשרות מינויים נוספים בבתי משפט השלום, המשפחה, התעבורה והנוער:

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בתי משפט השלום: מונו שופטים חדשים למחוזות צפון וחיפה, בהם עורכי הדין אורטל בלא, סעיד גאליה, ענאן גאנם, יניב אביטן, ועולא בשארה גנדור, לצד רשמים בכירים שקודמו לשיפוט.בתי משפט לענייני משפחה: אושרו מינויים במחוזות חיפה, מרכז, תל אביב-יפו, ירושלים ודרום, בהם עורכות הדין מירית חביה דגן, אינגריד הר-אבן, והרשם הבכיר שי צרפתי.בתי משפט לנוער ולתעבורה: מונו מספר שופטי נוער, בהם עורכי הדין אורית בר לוי ויוסף רז. בנוסף, מונו שופטי תעבורה במחוזות השונים, בהם השופט הצבאי צבי היילברון במחוז מרכז.

הוועדה אישרה בנוסף מינויים של שופטים שיכהנו כרשמים ושופטים בפועל בבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע, חיפה, ירושלים ונוף הגליל-נצרת. השופט עמית חתם את דבריו באיחולי הצלחה לנבחרים, ובהבעת תודה לחברי הוועדה ולמנהל בתי המשפט ומזכיר הוועדה, השופט צחי עוזיאל, על שיתוף הליכים שהוביל לסיום המשבר הנוכחי.