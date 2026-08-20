סולברג הורה להסיר את סרטון הבחירות של סמוטריץ'

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (חמישי) בצו ארעי לשר בצלאל סמוטריץ׳ ולמפלגתו להסיר מחשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון תעמולת בחירות שבו משתתפות שתי ילדות.
הסרטון פורסם אמש, ובו נראות שתי ילדות משוחחות על שירות המילואים של אביה של אחת מהן. במהלך השיחה נאמר כי האב לא נדרש לשרת במילואים כבר שנה, והשתיים מסכימות כי הסיבה לכך היא "סמוטריץ׳".
בעקבות פרסום הסרטון עתרה עמותת "בוחרים בישראל" לוועדת הבחירות המרכזית. בעתירה נטען כי השתתפות הילדות בסרטון מהווה הפרה של האיסור הקבוע בחוק על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות.
לצד העתירה העיקרית ביקשה העמותה להוציא צו ארעי שיורה על הסרת הסרטון עד להשלמת הדיון בטענות שהעלתה. סולברג קיבל בשלב זה את הבקשה והורה לסמוטריץ׳ ולמפלגתו להסיר את הסרטון מחשבונותיהם ברשתות החברתיות.
מדובר בצו ארעי שניתן לפני ההכרעה בעתירה עצמה. במסגרת החלטתו הורה יו"ר ועדת הבחירות לסמוטריץ׳ ולמפלגתו להגיש את תשובתם לעתירה עד יום ראשון הקרוב, 23 באוגוסט 2026.
במרכז העתירה עומד סעיף 2ג לחוק הבחירות, דרכי תעמולה, התשי"ט–1959. הסעיף אוסר לשתף בתעמולת בחירות ילד שטרם מלאו לו 15 שנים. בחוק נקבע חריג המאפשר שימוש בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד במסגרת פעילות שגרתית.
כעת יידרשו סמוטריץ׳ ומפלגתו להשיב לטענות שהעלתה עמותת "בוחרים בישראל". עד להחלטה נוספת של ועדת הבחירות, הצו הארעי המחייב את הסרת הסרטון נותר בתוקף.
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