סולברג הורה להסיר את סרטון הבחירות של סמוטריץ'

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (חמישי) בצו ארעי לשר בצלאל סמוטריץ׳ ולמפלגתו להסיר מחשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון תעמולת בחירות שבו משתתפות שתי ילדות.

הסרטון פורסם אמש, ובו נראות שתי ילדות משוחחות על שירות המילואים של אביה של אחת מהן. במהלך השיחה נאמר כי האב לא נדרש לשרת במילואים כבר שנה, והשתיים מסכימות כי הסיבה לכך היא "סמוטריץ׳".

בעקבות פרסום הסרטון עתרה עמותת "בוחרים בישראל" לוועדת הבחירות המרכזית. בעתירה נטען כי השתתפות הילדות בסרטון מהווה הפרה של האיסור הקבוע בחוק על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות.

לצד העתירה העיקרית ביקשה העמותה להוציא צו ארעי שיורה על הסרת הסרטון עד להשלמת הדיון בטענות שהעלתה. סולברג קיבל בשלב זה את הבקשה והורה לסמוטריץ׳ ולמפלגתו להסיר את הסרטון מחשבונותיהם ברשתות החברתיות.