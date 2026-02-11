במפלגת ש"ס לא מכירים סיטואציה דומה - והאמת בשום מפלגה לא התמודדו עם מצב דומה: יו"ר המפלגה פשוט נעלם מהרדאר... לא עונה לשיחות טלפון, לא מופיע בישיבת הסיעה של המפלגה בכנסת - ועונה רק במקרים דחופים, בכתב, לשאלות ביטחוניות... את כל סמכויותיו הוא העביר לח"כים במפלגתו שלו - והסיבה: לא תאמינו... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אוכלים דגים מסריחים

הח"כים החרדים לא דמיינו את עצמם במצב כה ביש בממשלת הימין מלא מלא... אחרי הדיווחים מוקדם יותר השבוע על כך שבש"ס ובדגל התורה כבר שוקלים ברצינות להסכים לסנקציות הרקוניות אותם דורשים בייעוץ המשפטי של הכנסת להפעיל על החרדים כבר מרגע חקיקת חוק הגיוס - היום הסתבר להם שזה לא הסוף. היחיד שיצחק כל הדרך אל הקלפי יהיה גולדקנופף, אבל היי! יש עוד זמן. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הלם ורימונים בישיבה

סכסוך פשוט בין תלמידי ישיבת גרודנא לפועלי בניין בבאר יעקב, הסלים והפך תוך זמן קצר לזירת קרב שהתנהלה בתוככי הישיבה הליטאית המפורסמת. רימוני הלם ומעצר עריק בתוך הישיבה - סצנות שנראים לקוחים מספרי מדע בידיוני כל עוד זה גרודנא בבאר יעקב ולא האחות החורגת מאשדוד, אבל המציאות עולה על כל דמיון. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ימים אפלים

תושבי שכונת גני איילון בלוד - אחיסמך התעוררו לפנות בוקר לשמע קולות נפץ מחרידים. התושבים נחשפו למחזה מרטיט לב שמזכיר לדברי התושבים ימים אפלים. דחפורי ענק, מלווים באנשי ביטחון בנשק שלוף, פשטו על מבנה בית המדרש המפואר 'אוהל ראובן' – מגדלור של תורה המשרת מאות משפחות, והחריבו אותו עד היסוד באופן ברוטאלי. תגובת העירייה וכל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

גרים במרכז - רשומים בצפון

עצורים נוספים היום בביתר בפרשה המסועפת של החוליה החרדית שהונתה את הביטוח הלאומי ואת רשויות המדינה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת - מדובר ברשת שפעלה לכאורה לקבלת כספי מדינה שהוענקו כפיצוי למפונים מיישובי קו העימות בצפון בפעילות הונאה: החשודים העבירו את כתובתם לקרית שמונה כדי לקבל כספים שאינם מגיעים להם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.