סדרה לבין הזמנים - להורים לבחורים

נקודת מפגש 6: הוא זרק לכם משפט חוצפה? כך תתמודדו מולו • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה השישית: הוא זרק לכם משפט חוצפה? כך תתמודדו מולו • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 6

הורים יקרים, שלום וברכה.

בנקודת המפגש היום, נדבר על נקודת המפגש הזו, שיש לנו ההורים עם הילדים בדיוק בעניינים של השיח שלנו איתם.

יש איזה משפטי חוצפה כאלה שפתאום אחד זורק לנו, אחד מהילדים, בחורצ'יק מתבגר, ישיבה קטנה. מה זה המשפט הזה? מה קורה כאן?

רוב הפעמים, באינסטינקט הראשוני אנחנו חייבים להגיב בעוצמה. בעצם להראות לו שאנחנו לא מקבלים את זה. זה נכון שזו הייתה חוצפה, זה נכון שהוא צריך להבין שזה היה חמור, אבל מאוד חשוב לעשות את זה בלי קהל.

יהיה מאוד חשוב לקחת את הילד אחרי זה, לבד, לא ליד כל הילדים, ולדבר איתו על זה. 'אתה יודע, היום היית קצת... בחוצפה ענית לי, ומה קורה, רציתי לדעת אם קשה משהו, אתה יודע שלא עונים ככה לאבא, זו לא צורה'.

בדיוק שם הוא ירגיש את הכבוד שאנחנו רוכשים לו, את הבעיה שהוא עשה, ואת החלק שלנו, ההורים, להצליח להסביר לו כמה השיח הזה לא מסתדר. זה יכול לתת לו המון המון כלים לדעת איך להתמודד בתקופה הזו, עם קונפליקטים שיהיה לו איתנו. בהצלחה.

הפינות הקודמות:

1
חזק ומחזק - תודה רבה
יהודי

