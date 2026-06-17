כיכר השבת
12 שעות אחרי

לאחר הסערה סביב אלימות השוטרים: המשטרה הודיעה כי תחקור "מקרים חריגים"

לאחר הסערה הציבורית בעקבות העימותים החריגים בהפגנת החרדים הבוקר בכביש 4 סמוך לבני ברק, שבמהלכם תועדו שוטרים מפעילים כוח ואלימות נוראה נגד מפגינים, פרסמה הערב המשטרה הודעה ובה התייחסה לראשונה לטענות הקשות שעלו בעקבות האירועים (משטרה, חרדים)

2תגובות
מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

כ־12 שעות לאחר העימותים החריגים בהפגנת החרדים הבוקר (רביעי) בכביש 4 סמוך לבני ברק, שבמהלכם תועדו שוטרים מפעילים כוח ואלימות נוראה נגד מפגינים, פרסמה הערב המשטרה הודעה ובה התייחסה לראשונה לטענות הקשות שעלו בעקבות האירועים.

בהודעתה מסרה המשטרה כי היא “רואה בחומרה רבה את התנהלותם של מפרי הסדר, אשר חסמו הבוקר את כביש 4 והחזיקו עשרות אלפי נהגים ואזרחים כבני ערובה בפקקי ענק, תוך פגיעה קשה בעורק תחבורה ראשי”.

במשטרה הדגישו כי “חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך חסימת צירים מרכזיים, פגיעה בחופש התנועה ואלימות קשה - אינן מחאה, אלא אנרכיה”.

לפי הודעת המשטרה, במהלך פינוי הציר נתקלו השוטרים בהתנגדות ובאלימות, שבעקבותיה נפצעו שני שוטרים ונזקקו לטיפול רפואי. עוד נמסר כי חמישה מפירי סדר נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר.

אלא שהחלק המשמעותי בהודעת המשטרה נגע לתיעודים הרבים שהופצו במהלך היום, ובהם נראו שוטרים מפעילים כוח רב נגד מפגינים חרדים. בין היתר הופצו תיעודים של שימוש ברימוני הלם, גרירת מפגינים וקריעת בגדים ומכנסיים של מפגינים במהלך הפינוי.

בהתייחסות לתיעודים שפורסמו, מסרה המשטרה: “מקרים חריגים, שאינם עולים בקנה אחד עם נהלי הארגון ועם המצופה ממפקדים ומשוטרים בשטח, ייבדקו ויתוחקרו לעומקם ויטופלו משמעתית בהתאם”.

הודעת המשטרה מגיעה לאחר גל ביקורת ציבורית ופוליטית חריפה על התנהלות הכוחות בשטח, ולאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי יקיים דיון דחוף בנושא השימוש ברימוני הלם על ידי המשטרה.

הפגנההפלג הירושלמיאלימות משטרתית

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2
הם מדברים על שריטות, שהם אומרים שוטרים נפצעו ,
מוטי ברקו
1
גואל נפש
....

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