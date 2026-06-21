דבריו של שר האוצר סמוטריץ' - צילום: דוברות דבריו של שר האוצר סמוטריץ' | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 0:50

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' יצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד שופטי בית המשפט העליון, בעקבות הדיון בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק יסוד: השפיטה.

"ממש עכשיו, מעבר לגבעה הזאת, יושבים 11 אנשים מנותקים, בגלימות שחורות, וחושבים שמותר להם לפסול חוק יסוד שחוקקה כנסת ישראל", אמר סמוטריץ'. התיקון לחוק יסוד: השפיטה, שעבר בכנסת במהלך המלחמה, משנה מהיסוד את שיטת מינוי השופטים הנהוגה בישראל מזה שבעה עשורים. במקום הרכב של תשעה חברים שכלל שלושה שופטים, שני נציגי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, החוק החדש מסלק את לשכת עורכי הדין וממנה במקומם שני נציגי ציבור שיבחרו ישירות על ידי הקואליציה והאופוזיציה.

בג"ץ הועדה לבחירת שופטים ( צילום: יונתן זינדל )

"אני אומר לשופטי בית המשפט העליון - שלא תעזו", הדהים סמוטריץ'. "אנחנו לא נתרגל בשום פנים ואופן, לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת".

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השר הבהיר כי הדמוקרטיה שייכת לעם: "הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון".

"יצחק עמית וחבורתו מוזמנים להקים מפלגה"

סמוטריץ' התייחס במיוחד לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שהשמיע במהלך הדיון אזהרות חסרות תקדים מפני פוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפט. "אם יצחק עמית וחבורתו רוצים להתערב בחוק יסוד - הם מוזמנים להקים מפלגה ולהיבחר לכנסת", אמר השר.

עמית טען במהלך הדיון כי "כבר היום לא מקדמים שופטים טובים משיקולים פוליטיים; עם החוק החדש – זה יהיה כפול 4". השופטים הזהירו כי השינוי יוביל למצב שבו "בגופו של כל שופט יישתל שבב פוליטי".

הנשיא עמית ( צילום: יונתן סינדל )

רקע: מאבק ממושך על מינוי שופטים

המתיחות בין הממשלה לבין בית המשפט העליון נמשכת זה חודשים ארוכים. שר המשפטים יריב לוין נמנע מכינוס הוועדה לבחירת שופטים, תוך שהוא דורש הסכמות רחבות. בג"ץ הוציא צווים המורים לו לכנס את הוועדה ולהעלות להצבעה את מינוי נשיא בית המשפט העליון עד ה-16 בינואר 2025.

לוין טען בעבר כי "הצו הבלתי חוקי והמביש שהוציא בג"ץ הוא תמצית אובדן הדרך, הניתוק, והרמיסה שקומץ קיצוני מרשה לעצמו". גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הצטרפה לעמדת העותרים נגד הממשלה, וטענה כי מחובתו של לוין לכנס את הוועדה.

בשנה האחרונה מונו 162 שופטים בהסכמה רחבה, אך המחלוקת על מינוי שופטים לבית המשפט העליון ועל תפקיד נשיא העליון נותרה ללא פתרון. כיום חסרים 21 שופטים, ועד סוף השנה צפויים להיות 53 תקנים פנויים - מצב המגביר את העומס על בתי המשפט.