הותר לפרסום היום (ראשון) שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בלחימה בדרום לבנון. סרן דוד חזות הי"ד, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה במרחב דיר סיריאן שבדרום לבנון.

התקרית הנוראה התרחשה אמש בסביבות השעה 02:00 לפנות בוקר, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי גולני שפעל במרחב דיר סיריאן נתקל במחבל חיזבאללה.

המחבל פתח באש לעבר הכוח הישראלי, וסרן חזות הי"ד נפל במקום. לוחם נוסף נפצע באירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי.

לוחמי הכוח השיבו אש לעבר המחבל, אך הוא לא חוסל במקום. בעקבות התקרית, כוחות צה"ל תקפו את המרחב בירי ארטילרי כדי לנטרל איומים נוספים. משפחתו של סרן דוד חזות הי"ד עודכנה על האסון הכבד, ומערכת הביטחון מתחקרת את נסיבות האירוע.

נפילתו של סרן חזות הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבדות כואבות שספגו כוחות צה"ל בלחימה בדרום לבנון. רק לפני ימים ספורים נפל רס"ר באסל סויד ז"ל בתאונה מבצעית כאשר כלי רכב התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין.

השבוע האחרון היה קשה במיוחד עבור כוחות צה"ל הפועלים בלבנון. סא"ל דור בן שמחון הי"ד, מפקד גדוד 52, נפל יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו כאשר רחפן נפץ פגע בטנק. רגעים לפני היציאה למשימה, מסר בן שמחון הי"ד ללוחמיו מסר אישי ומרגש על משפחתו ועל הרצון לשוב הביתה.

על רקע האבדות הכבדות, מתגברת הביקורת על אופן ניהול המערכה בלבנון. הכתב הצבאי שי לוי הזהיר השבוע כי צה"ל מציג תמונת מצב מעוותת של "נכסים אסטרטגיים" שנכבשו, בעוד שבפועל מרכז הכובד של חיזבאללה נמצא עמוק בשטח לבנון, באזורים שצה"ל אינו מתקרב אליהם.

במקביל, מתנהלים מגעים דיפלומטיים בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. על פי דיווחים, השיחות כוללים גם דיונים על אפשרות להחליף אסירי חיזבאללה בגופתו של הנווט רון ארד הי"ד, הנעדר כמעט 40 שנה. בכיר אמריקני דיווח השבוע כי ישראל נסוגה מחלקים בדרום לבנון, אך גורמי ביטחון בכירים בישראל הכחישו את הדיווח בתוקף.