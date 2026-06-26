חיילים בצבא לבנון ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד הדרג המדיני בישראל ממשיך להצהיר כי צה"ל לא יסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון, מתגבש בימים אלו בוושינגטון הסכם שבמרכזו דווקא נסיגה ישראלית חלקית. על פי פרטי ההסכם המתגבש, שנחשף בחדשות 12, צה"ל צפוי לסגת מתא שטח מצומצם שבו הוא מחזיק כיום - ובמקומו ייכנס צבא לבנון.

המתווה, שמתגבש במסגרת סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, מהווה פיילוט ראשוני שנועד לבחון את יכולת צבא לבנון להחזיק בשטח ולמנוע נוכחות חיזבאללה. לפי ההבנות, מדובר בתא שטח שחלקו נמצא מדרום לנהר הליטני, ושבישראל מגדירים ככזה שטוהר "באופן מקסימלי" מנוכחות ארגון הטרור. לאחר נסיגת כוחות צה"ל מהשטח, צבא לבנון אמור להיכנס ולהתפרס במקום, כאשר ארה"ב תפקח על הנעשה באמצעות כוחותיה באזור. גורם ישראלי בכיר אמר ל-N12 כי ההתקדמות בסבב השיחות נעשית בזהירות ובשלבים. "אנחנו מצליחים להתקדם עקב בצד אגודל", מסר. "אם זה יצליח, אנחנו נראה את הפיילוט מתרחב", הוסיף. נקודות המחלוקת המרכזיות תמונות קשות מונצואלה | הילד הקטן עשה סלטה והשאיר את כולם המומים • צפו יוסי סרגובסקי | 25.06.26 צפו: צבי סוכות נכנס לבית הספר הפלסטיני עם שוטרים - והתעמת עם המנהל כיכר השבת | 25.06.26 למרות ההתקדמות, בין הצדדים עדיין נותרו כמה מחלוקות מרכזיות שטרם נפתרו. המחלוקת הראשונה נוגעת לגודל השטח שממנו ייסוג צה"ל - הלבנונים דורשים שטח רחב יותר מזה שישראל מוכנה להציע בשלב זה. מחלוקת נוספת נוגעת לגבולות המדויקים של תא השטח, כשישראל מבקשת לצמצם ככל האפשר את הנסיגה בתוך הקו הצהוב.

לוחם צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

נקודת מחלוקת נוספת נוגעת לקצב הנסיגה - גם ביחס לפיילוט הראשוני וגם ביחס לאפשרות להרחיב אותו בהמשך. בישראל מבקשים להתקדם באופן הדרגתי, תוך בחינה של יכולת צבא לבנון להיכנס לשטח ולשמור עליו ללא נוכחות חיזבאללה. כידוע, המצב הביטחוני בגבול הצפון נותר מורכב, והדרג הצבאי מביע חששות מהסתמכות על צבא לבנון.

סבב השיחות הנוכחי אמור להסתיים היום, לאחר שלושה ימים רצופים שבהם הצדדים יושבים במחלקת המדינה האמריקנית. המטרה היא להגיע להסכמות שיאפשרו להוציא לדרך את הפיילוט, אך גם לשדר מסר רחב יותר: ישראל ולבנון מנהלות את האירוע בעצמן, ללא תלות בתכתיב איראני או בלחץ של חיזבאללה.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו דיווחים סותרים לגבי נסיגה ישראלית שכבר החלה בפועל. בכיר אמריקני דיווח לרויטרס כי ישראל נסוגה מחלקים בדרום לבנון, אך גורמי ביטחון בכירים בישראל הכחישו את הדברים בתוקף וציינו כי צה"ל לא נסוג עדיין מאף מקום ברצועת הביטחון. ההכחשות הישראליות מעלות את השאלה האם מדובר בניסיון להפעיל לחץ על ישראל במסגרת המשא ומתן.