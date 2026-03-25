כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | עדכונים שוטפים

LIVEרצף שיגורים מאיראן ולבנון | צה"ל בגל תקיפות באיראן | דיווח: הותקף מתקן הגרעין בבושהר

מטחי רקטות מאיראן לעבר ישראל | אזעקות הופעלו במרכז, בשרון ובאילת | מיליונים נכנסו למרחבים המוגנים | בחסדי ה' לא היו נפגעים | צה"ל פתח בגל תקיפות נוסף נגד יעדי המשטר ברחבי איראן | שיגורים גם מלבנון לעבר הצפון | נוריאל דובין הי"ד היא ההרוגה כתוצאה מירי של חיזבאללה | איראן טוענת כי ישראל וארה"ב תקפו את מתקן הגרעין בבושהר • מתעדכן (אקטואליה)

זירת פגיעה ישירה במבצע עם כלביא (צילום: יהודה ג.)

החדשות המרכזיות מהלילה והבוקר

• במהלך הלילה שוגרו מספר מטחים לעבר מדינת ישראל, מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• לאחר חצות לילה הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר צה"ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ בשל ירי של חיזבאללה מ.

• איראן טענה הלילה כי ישראל ו תקפו את מתקן הגרעין בבושהר.

• הותר לפרסום: נוריאל דובין הי"ד, בת 27, היא ההרוגה כתוצאה מירי של חיזבאללה אמש.

עדכונים שוטפים

07:45: דוברות המשטרה: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים, פעלו הלילה בכפר ג'בל מוכבר שבמזרח ירושלים, לביצוע מעצרם של חשודים בפעילות טרור.

"במהלך המעצר, אחד החשודים ניסה לחטוף את נשקו של לוחם ימ"ס, שהגיב במהירות ונטרל את החשוד, שמותו נקבע זמן קצר לאחר מכן".

07:35: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות בדרום הארץ, עד כה לא התקבלו למוקד איחוד הצלה דיווחים על נפגעים שנחבלו בדרך למרחב מוגן או בזירות נפילות רסיסי ירוט.

07:25: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בדרום הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:20: הטיל ששוגר מ לעבר הדרום - יורט.

07:16: האזעקות מתרחבות גם לבאר שבע, ללא התרעה מקדימה.

07:14: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדימונה, בנגב ובים המלח.

07:09: צה"ל זיהה שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ, אזעקות צפויות בנגב ובים המלח.

07:06: פיקוד העורף הודיע כי אירוע חדירת כלי טיס עוין בצפון הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:55: אזעקות בצפת ואזורים נרחבים בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין.

06:40: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:30: אזעקות בצפת והסביבה בשל שיגורים מלבנון.

06:20: מקורות המעורים בפרטי השיחות עם איראן אמרו לרשת CNN כי איראן לא מעוניינת לנהל את המשא ומתן מול השליח סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר, ומבקשת לנהל את השיחות מול סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס.

06:15: שגרירות סין בישראל קראה לאזרחיה השוהים בישראל, לעזוב בהקדם האפשרי או לעבור לאזורים בטוחים, בשל החרפה במצב הביטחוני: "המצב הביטחוני מחמיר".

06:00: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל שיגורים מלבנון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר