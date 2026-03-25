• במהלך הלילה שוגרו מספר מטחים לעבר מדינת ישראל, מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• לאחר חצות לילה הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר צה"ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ בשל ירי של חיזבאללה מלבנון.

• איראן טענה הלילה כי ישראל וארה"ב תקפו את מתקן הגרעין בבושהר.

• הותר לפרסום: נוריאל דובין הי"ד, בת 27, היא ההרוגה כתוצאה מירי של חיזבאללה אמש.

עדכונים שוטפים

07:45: דוברות המשטרה: "שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים, פעלו הלילה בכפר ג'בל מוכבר שבמזרח ירושלים, לביצוע מעצרם של חשודים בפעילות טרור.

"במהלך המעצר, אחד החשודים ניסה לחטוף את נשקו של לוחם ימ"ס, שהגיב במהירות ונטרל את החשוד, שמותו נקבע זמן קצר לאחר מכן".

07:35: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות בדרום הארץ, עד כה לא התקבלו למוקד איחוד הצלה דיווחים על נפגעים שנחבלו בדרך למרחב מוגן או בזירות נפילות רסיסי ירוט.

07:25: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בדרום הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:20: הטיל ששוגר מאיראן לעבר הדרום - יורט.

07:16: האזעקות מתרחבות גם לבאר שבע, ללא התרעה מקדימה.

07:14: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדימונה, בנגב ובים המלח.

07:09: צה"ל זיהה שיגורים מאיראן לעבר דרום הארץ, אזעקות צפויות בנגב ובים המלח.

07:06: פיקוד העורף הודיע כי אירוע חדירת כלי טיס עוין בצפון הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:55: אזעקות בצפת ואזורים נרחבים בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין.

06:40: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:30: אזעקות בצפת והסביבה בשל שיגורים מלבנון.

06:20: מקורות המעורים בפרטי השיחות עם איראן אמרו לרשת CNN כי איראן לא מעוניינת לנהל את המשא ומתן מול השליח סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר, ומבקשת לנהל את השיחות מול סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס.

06:15: שגרירות סין בישראל קראה לאזרחיה השוהים בישראל, לעזוב בהקדם האפשרי או לעבור לאזורים בטוחים, בשל החרפה במצב הביטחוני: "המצב הביטחוני מחמיר".

06:00: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל שיגורים מלבנון.