שואלין ודורשין - המדריך המלא לכשרות המוצרים לפסח

חמשת המוקשים של הפסח - איפה הציבור הכי נופל

הרב אליהו פנחסי בתוכנית "שואלין ודורשין"

פירות וירקות טריים - אין צורך בכשרות לפסח

ירקות טריים שלמים (בצל, גזר, תפוחי אדמה, עגבניות, מלפפונים) - אין צורך בכשרות לפסח. גם תירס קלח טרי - אין צורך.

ירק עלים (פטרוזיליה, כוסברה, חסה וכו') - אין צורך בכשרות לפסח. כמובן לשטוף ולהשרות כנדרש לבדיקת חרקים.

לגבי נוזל ניקוי ירקות (סטרילי) - הרב פנחסי בדק: "אין בו עמילן, אין בעיה".

פירות טריים - אין צורך בכשרות לפסח. תפוחים מבריקים מחו"ל עם ציפוי אשלגן - אין חשש חמץ, אין קשר לפסח. הרב פנחסי: "פירות וירקות ועלים - לא צריכים כשרות לפסח".

ירקות ופירות קפואים - חייב כשרות לפסח

כל ירק או פרי קפוא - חייב כשרות לפסח. הרב פנחסי הסביר: "הרבה פעמים שמים על ירקות קפואים גלוקוז כדי לשמר אותם ולמנוע השחרה. בננה קפואה - איך היא לא שחורה? שמו עליה חומר. חשש ודאי שיש, וחשש חמץ זה חשש דאורייתא".

אפונה ובמיה: אפונה טריה - אין בעיה. קפואה של חברות מסוימות (פרי הגליל, סנפרוס) - יש שהתירו. גם במיה קפואה - כנ"ל. יש לשאול את הרב שלכם.

קופסאות שימורים (שעועית, חומוס, תירס) - חייב כשרות לפסח. יש בתוכן תמציות ותוספים שחייבים בדיקה.

שום טרי ויבש - מותר, קלוף בקופסה - לבדוק

שום טרי ושום יבש - אין בעיה, ניתן להשתמש ללא כשרות לפסח מיוחדת. הרב פנחסי בדק עם רב מומחה שביקר במפעל בסין: "אין שם שום קשר לחמץ".

שיני שום קלופות בקופסאות פלסטיק שקופות: "ביררתי עם הכשרויות - אין שם שום כשרות של עמילנים". הרב בורנשטיין הוסיף: "יש בהן שמן - צריך לבדוק מאיזה שמן. אבל בגדול אין בעיה".

שמועת הקמח בשום: "הייתה שמועה ששמים קמח בשום. בדקנו - לא דובים ולא יער. אין בזה חמץ. השמועה יצאה כדי שיהיה צורך בכשרות לפסח ויצטרכו לשלם".

פיצוחים - תלוי בסוג ובאריזה

פיצוחים עם הקליפה (אגוזי מלך, שקדים, פיסטוק בקליפה, אגוזי לוז) - אין צורך בכשרות לפסח.

פיצוחים ללא קליפה (גרעינים קלויים, אגוז פקאן, שקדים מולבנים) - חייב כשרות לפסח. הסיבה: "קולים אותם בתנורים - שאלה מה קלו שם לפני. יש בד"צים שמשתמשים בקמח תפוחי אדמה כל השנה, יש שמשתמשים בקמח חיטה - שמה אני לא הייתי מתקרב". הרב בורנשטיין ממליץ לגרעינים קלויים: העדה החרדית.

אגוז פקאן ופיצוחים ללא קליפה: "יש חשש שמרחו עליהם גלוקוז לשימור. לקנות בשקית סגורה עם כשרות - לא בתפזורת".

כלל זהב: לא לקנות פיצוחים, תבלינים או שקדים בתפזורת בשום מקרה.

תמרים מג'הול טריים - מותר

תמרים מג'הול טריים (מהבקעה, כביש 90) - אין צורך בכשרות לפסח מיוחדת. הרב פנחסי: "הרב ליכטנשטיין שם לא כותב קטניות, לא כותב שום דבר, ובמיוחד חב"ד שמאוד מקפיד - אמר שזה בסדר גמור".

תמרים מיובשים מסוג מסוים (זן "אמרי" עם ציפוי גלוקוז מקטניות) - לשאול.

קטניות לספרדים - גולמי מותר, מעובד חייב

שעועית, חומוס, אורז, עדשים גולמיים (יבשים, שלמים) - לספרדים אוכלי קטניות: אין בעיה, ניקיון ושטיפה לפני הפסח ודי. הרב פנחסי: "גולמי שלם - אין בו חמץ".

קופסאות שימורים של קטניות - חייב כשרות לפסח, יש שם תמציות ותוספים.

נבטים - ספרדים: אין בעיה עקרונית. אשכנזים: יש שהחמירו.

ביצי תרנגולת - ספרדים: אין בעיה, לא צריך כשרות לפסח. אשכנזים: יש שהחמירו בגלל החותמת הטבועה בביצה שיש בה חשש קטניות.

הרב בורנשטיין הזהיר: ביצים ללא חותמת שמגיעות מפרטיים - "תיזהרו! תיזהרו! סלמונלה וחיידקים. לקנות ממקום מפוקח כמו שצריך. ויש כאלה שמבריחים אותם מהשטחים".

הרב שמואל בורנשטיין בתוכנית "שואלין ודורשין"

קפה שחור, קפה נמס ותה

קפה שחור גרגרים וקפה נמס רגיל - הרב פנחסי: "אין שום בעיה בכלל גם אם אין עליו כשרות מהודרת לפסח. הקפה בעולם שותים בלי כשרות". מ"היות טוב" - לקנות עם כשר לפסח.

קפה קפסולות - חייב כשרות לפסח. בתהליך הייצור של הקפסולות ובמוצרים מסוימים נעשה שימוש בחומרים שיכולים להכיל חמץ.

קפה נטול קפאין - חייב כשרות לפסח. הסיבה שרבים אינם יודעים: תהליך הסרת הקפאין משתמש בממיסים כימיים, ולעיתים ממיסים אלה מופקים מאלכוהול המבוסס על דגנים (חיטה, שעורה) - חמץ גמור שחודר לפולי הקפה.

תה פשוט ללא תוספות - אין בו חמץ, ניתן להשתמש. מ"היות טוב" לקנות עם כשר לפסח.

תה בטעמים - חייב כשרות לפסח.

קפה בחו"ל - אזהרה מיוחדת: גם אם אתם סומכים על קפה נמס רגיל בבית, בבתי מלון בחו"ל קנקני הקפה עלולים להתערבב עם קפה נטול קפאין (שיכול להיות חמץ) או לעבור שטיפה במדיחים עם חמץ. מומלץ להצטייד בקפה מהארץ לפני הנסיעה, או להשתמש בכוסות חד-פעמיות בלבד.

שמן - לבדוק לפי עדה

שמן קנולה ושמן סויה: לבני אשכנז - קטניות. לספרדים - הרב בורנשטיין הסביר שני חששות: האחד, נאסף לעיתים יחד עם חיטה ושעורה בשדות. השני - מושג "חוזר וניעור": לפי חלק מהפוסקים, ביטול שנעשה לפני פסח אינו מועיל לפסח עצמו, והאיסור "חוזר" כשמגיע החג. לכן גם לספרדים מומלץ לקנות שמן קנולה עם כשרות לפסח מהודרת.

הרב בורנשטיין: "תקנו כשרות טובה וגבוהה - בלי פלפולים וסיבוכים. פשוט לקנות כשרות טובה ולישון בשקט".

שמן זית - בכשרות טובה, אין בעיה.

סוכר לבן - אין בעיה.

סוכר חום - לקנות עם כשרות לפסח כיוון שלעיתים עובר תהליכים עם תוספים.

הרב פנחסי: "ביררתי - קרח שנמכר במארזים אין בו שום בעיה".

סודה וקולה

הרב בורנשטיין: "סודה - בדיעבד אפשר. אבל גם על סודה כדאי שיהיה כשרות לפסח. מים בטעמים - חייב כשרות לפסח".

דגים מפולטים, מעושנים וטונה בקופסה

הרב פנחסי הסביר: "דגים מפולטים - 80% דג, 20% מים. איזה מים? מים שמכילים תוספים ואולי עמילן. חייבים כשרות לפסח ובכשרות טובה שהשגיחו - לא כשרות שיש להם הנהלת חשבונות".

דגים שלמים טריים מחנות - אין בעיה, לשטוף לפני השימוש. הרב פנחסי: "כדאי לקנות מחנות שקיבלה כשרות לפסח. לך תדע אם הסכין לפני זה חתכה לחם".

הערה לגבי טפילים: דגי בריכה כגון מושט נקיים בדרך כלל יותר מבחינת טפילים. דגי ים דורשים בדיקה קפדנית יותר בכל עת, גם מחוץ לפסח.

יוסי עבדו בתוכנית "שואלין ודורשין"

רטבים - חייב כשרות מהודרת לפסח

כל הרטבים: קטשופ, טחינה, רוטב סויה, רוטב חריף, מיונז ודומיהם - חייבים כשרות מהודרת לפסח. "המון המון תוספים ועמילנים".

תבלינים - סגור בלבד, כשרות טובה

כמון: "בעייתי שבבעייתי. רבנים ספרדים חשובים אסרו אותו ממש. אם קונים - רק ממקום שצוות יראי שמיים בדקו לאט לאט".

כלל לכל התבלינים: לקנות אך ורק בשקית סגורה עם כשרות. לא בתפזורת בשום מקרה. הסיבה: "הכף שהייתה מקודם בקמח - עכשיו נמצאת בתבלין".

הרב פנחסי שוחח עם רב המפעל "אלמליח" (חברת המלח, עתלית): "כשהמלח עובר טחינה - מה טוחנים בין פעם לפעם? קמח. רבנות - מנקים ומשתמשים לטחינת מלח. העדה חרדית - לוקחים ממטחנה שרק מלח נטחן בה".

המסקנה: לכתחילה מלח של העדה החרדית. בדיעבד - מלח רבנות עתלית מותר.

משחת שיניים וכלי רחצה

הרב בורנשטיין: "פעם משחות השיניים לא היו בהן טעם וריח - היינו יורקים מיד. היום זה תענוג לבלוע. לכן - לכתחילה לקנות כשרות לפסח"

הרב פנחסי: "יש בה סורביטול שהוא חמץ. אבל הוא בטל לפני פסח בשישים ונפגם. לכתחילה לקנות כשל"פ. בדיעבד - לא לעשות בלאגן אם אין".

מברשת שיניים - אין שום צורך בכשרות לפסח. הרב בורנשטיין: "ובמקרה הזה - הגיע הזמן שתחליף מברשת שיניים בלאו הכי".

שמפו, סבון ידיים, קרם ידיים, תמרוקים - אין צורך בכשרות לפסח. "לא צריך. יש מבני אשכנז שיחמירו בקרם ידיים, אבל מעיקר הדין לא צריך".

אודם, איפור, קוסמטיקה

אין צורך בכשרות לפסח. "אפשר לנקות קצת ולנגב, אבל אין שום בעיה".

חומרי ניקוי לבית

אקונומיקה, נוזל כלים, סבון לכלים - אין צורך בכשרות לפסח. אלה "פסולים מאכילת כלב" ואין בהם חשש הלכתי.

פיקוח נפש - תרופות אסור לשנות

הרב פנחסי ביקש להדגיש בכל כוחו מסר של פיקוח נפש: "יש דברים שלא שואלים! מי שמחמיר בתרופות פסיכיאטריות על דעת עצמו - הרי זה שופך דמים.

"חולי נפש - לא עלינו - חולי נפש זה לא פחות מחולי גוף. מי שסובל מבעיות כאלה חייב לקחת תרופות. אסור לשנות! לא ישנה! לא ייקח משהו אחר בגלל פסח".

הרב פנחסי מספר מקרה שהוריד דמעות: "בשכונת הר נוף לפני מספר שנים, בחור בן 25 שלא היה בריא בנפשו שאל רב האם לקחת את הכדורים שלו בפסח. הרב אמר לו 'תחמיר'. הבן אדם בליל שביעי של פסח עלה לגג וקפץ.

"כל השואל בדברים כאלה - הרי זה שופך דמים. יש דברים שלא שואלים! זה פיקוח נפש. אסור לשנות!".

הרב בורנשטיין הוסיף: "ערב פסח מותר לקחת, מוצאי החג מותר לקחת. שבעה ימים ריבונו של עולם - אמא שלך לא אכלה את זה כל חייה והביאה עשרה ילדים!".

תרופות במרשם רופא - אין צורך בכשרות לפסח

זוהי הלכה ברורה: תרופות שהרופא רשם - אינן צריכות כשרות לפסח. הרב פנחסי: "כדורים ללחץ דם, כדורים פסיכיאטריים, כל תרופה במרשם - לא צריך כשרות לפסח. הרמ"א כותב שאם זה לא כדרך אכילה - זה דרבנן, ולחולה שאין בו סכנה מותר".

ויטמינים ותוספי תזונה - חייב כשרות לפסח

כאן הטעות הנפוצה ביותר. ויטמינים, תוספי תזונה, תרופות הומאופתיות ואלטרנטיביות - אלה אינם "תרופות" לצורך ההלכה, ולכן חייבים כשרות לפסח.

מוצרים שהוזכרו:

ויטמין C - חמץ! הרב פנחסי: "ויטמין C חמץ. לא לקחת בפסח בלי כשרות לפסח".

ויטמין D - חייב כשרות לפסח.

חייב כשרות לפסח. פרנטל (ברזל לנשים בהריון) - חייב כשרות לפסח. הרב פנחסי שוחח עם ד"ר מיכאל נג'ארי, אחראי אולטרסאונד נשים בהדסה עין כרם: "שבוע אחד בלי ברזל - לא יקרה כלום".

אנשור (Ensure) ומוצרים מקבילים כגון גלוקרנה (Glucerna) - אלה תוספי תזונה לחולים ולקשישים שהמצע שלהם מבוסס לעיתים על עמילן חמץ. חייב כשרות לפסח ספציפית. יש לחפש גרסה מאושרת לפסח או להתייעץ עם רב. קנאביס רפואי - מי שזקוק לו ממש: לכולם מותר, גם לאשכנזים - פיקוח נפש. הרב בורנשטיין: "מי שלא ייקח - הוא מסכן! הוא לא חי! אין לו חג, אין לו כלום".

אלה תוספי תזונה לחולים ולקשישים שהמצע שלהם מבוסס לעיתים על עמילן חמץ. חייב כשרות לפסח ספציפית. יש לחפש גרסה מאושרת לפסח או להתייעץ עם רב. קנאביס רפואי - מי שזקוק לו ממש: לכולם מותר, גם לאשכנזים - פיקוח נפש. הרב בורנשטיין: "מי שלא ייקח - הוא מסכן! הוא לא חי! אין לו חג, אין לו כלום".

סיגריות בפסח

סיגריות רגילות - הרב עובדיה יוסף זצ"ל התיר בדיעבד. כיום יש כשרות לפסח על חלק מהמותגים - עדיף לקנות עם כשרות.

סיגריות חשמליות (וייפ) - אסורות. "בנוזלים שבהם יש חומרים שיכולים להיות חמץ גמור. נהגו להחמיר".

נרגילה - הרב פנחסי: "מה שבדקנו - טבק הנרגילה מגיע בדרך כלל מפירות מיובשים ממצרים, אין שם תערובת עמילנים. מותר".

אלכוהול

וויסקי, בירה - חמץ גמור. לא לגעת בשום אופן.

וודקה - יש שמותרות (מתפוחי אדמה) ויש שלא (מחיטה). לבדוק על כל מותג.

עראק - יש כשר לפסח ויש שמיוצר מקטניות. לבדוק.

יין - כשר לפסח כרגיל.

כלים חד-פעמיים

צלחות, כלים, סכו"ם חד-פעמי, תבניות אלומיניום, שקיות ניילון, ניילון נצמד, קיסמי שיניים - אין צורך בכשרות לפסח.

נייר אפייה, נייר סופג, מפיות שולחן, כוסות קרטון לשתייה חמה - "כל הדברים שהאוכל בא איתם במגע - להחמיר ולקנות עם כשרות לפסח". הרב בורנשטיין: "בנייר סופג לעיתים יש עמילן חיטה - חמץ גמור".

אכילה בחוץ בפסח - להפחית למינימום

הרב פנחסי באזהרה חריפה: "כמה שפחות לאכול בחוץ בפסח. הכשרות של המקומות - גם אם ההכשרה הייתה טובה, אני לא מאמין. אין משגיחים צמודים. המשגיח מגיע חצי שעה ביקורת והולך. כל היום המקום פתוח, עובדים לוקחים מהמחסן דברים לא כשרים. אני אומר דברים שראיתי במו עיניי".

מסקנה: בפסח - לאכול בבית. רוצים ליהנות מהטבע? לקחת מנגל, לקנות בשר ולצאת לפארק.

בשורת המימונה - קמח ושמרית: פסק מפתיע

בשורה גדולה ליוצאי צפון אפריקה ולכל מי שחוגג מימונה: קמח לבן רגיל אינו חמץ גמור - הוא ספק חמץ בלבד. מדוע? כיוון שהקמח המודרני עובר קיטור בייצור ולא ברור אם החמיץ כלל. לכן מותר למכור אותו כחמץ רגיל, לשמור אותו בארון החמץ הסגור כל הפסח - ולהשתמש בו מיד במוצאי החג לאפיית מופלטות. אין חשש "חמץ שעבר עליו הפסח".

שמרים טריים ("שמרית" של חברת שמרית, בד"ץ רבנות בת-ים) - אינם חמץ כלל. הרב בורנשטיין: "שמרים טריים של שמרית - לא חמץ. העדה החרדית: כל השמרים בארץ לא חמץ".

מסקנה מעשית: לפני פסח לקנות קמח ושמרית, למכור אותם במסגרת מכירת החמץ, לשמור בארון הסגור - ובמוצאי החג פותחים, מנפים את הקמח ואופים מופלטות טריות. תרבחו ותסעדו!

תוכנית "שואלין ודורשין"

עיקרי הדברים - מדריך מרוכז לקניות לפסח

לא צריך כשרות לפסח:

פירות וירקות טריים שלמים

ירק עלים טרי

שום טרי ויבש

אגוזים ושקדים עם הקליפה

תמרים מג'הול טריים (מהבקעה)

קפה שחור וקפה נמס רגיל

תה פשוט (ללא תוספות)

קרח במארז

תרופות במרשם רופא (כולל תרופות פסיכיאטריות - אסור לשנות!)

כלים חד-פעמיים (צלחות, תבניות, סכו"ם, ניילון)

שמפו, סבון, קרם ידיים, אודם, תמרוקים

מברשת שיניים

חומרי ניקוי לבית (אקונומיקה, נוזל כלים)

לא חובה אך מומלץ לקנות כשל"פ:

משחת שיניים (לכתחילה כן)

קפה נמס רגיל (לכתחילה)

סוכר חום, סודה, קולה

ביצים (לבני אשכנז - לשאול)

מלח (לכתחילה עדה חרדית)

חייב כשרות לפסח - ללא פשרות:

כל מוצר מעובד, ארוז, בקופסה

ירקות ופירות קפואים

קופסאות שימורים

פיצוחים קלויים ותבלינים (רק סגור עם כשרות)

שמן קנולה וסויה (לכתחילה כשל"פ)

ויטמינים ותוספי תזונה: ויטמין C, ויטמין D, פרנטל, אנשור, גלוקרנה

דגים מפולטים, מעושנים, טונה בקופסה

רטבים מכל הסוגים

קפה קפסולות וקפה נטול קפאין

נייר אפייה, נייר סופג, מפיות שולחן, כוסות קרטון לשתייה חמה

מים בטעמים, מיצים

אסור לגמרי - חמץ גמור:

וויסקי, בירה וכל אלכוהול על בסיס חיטה ושעורה

סיגריות חשמליות (וייפ)

מסר לסיום - שמחת החג לפני הכל

יוסי עבדו סיים עם תזכורת חשובה לכל בעל בית: "חייב אדם לשמח את אשתו ברגל. זה לא חומרה - זוהי חובה מהגמרא ומהשולחן ערוך. אם אתם מוציאים כסף על מצות ב-2,000 שקל, תחשבו אם לא עדיף לקנות מצות ב-1,000 שקל ולהשתמש ב-1,000 הנותרים לשמח את האישה ואת הילדים".

הרב בורנשטיין סיכם: "רבנו האר"י אומר - אדם שנזהר לא להיכשל בפסח, מובטח לו שלא ייכשל כל השנה. אנחנו לא רוצים להיכשל".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

קרדיטים: