Neuralink, חברת הממשק מוח-מחשב של אילון מאסק, הכריזה השבוע על פריצת דרך רפואית משמעותית: השתלה מוצלחת של אלקטרודות זעירות במוח האנושי – מבלי לחתוך את הדורה מטר, הקרום החיצוני והקשיח שמגן על המוח.

ההליך, שבוצע בחודש מאי 2026 במסגרת ניסוי קליני ועתה הותר לפרסום, נחשב לאבן דרך בתחום הנוירוכירורגיה. עד כה, השתלות מסוג זה דרשו פתיחה של הקרום כדי לחשוף את רקמת המוח, מה שהגדיל את הסיכון לזיהומים וסיבוכים. כעת, הצליחה Neuralink לעקוף שלב זה לחלוטין.

לפי החברה, מערכת רובוטית ייעודית החדירה חוטי אלקטרודה דקיקים במיוחד - דקים משערת אדם - דרך הקרום עצמו, תוך הימנעות מכלי דם. מדובר באתגר טכנולוגי משמעותי, שכן הדורה מטר עבה פי כמה מהאלקטרודות עצמן.

המשמעות הקלינית עשויה להיות דרמטית: ניתוח פחות פולשני, זמן התאוששות קצר יותר וסיכון מופחת לזיהומים. אם השיטה תוכח כבטוחה לאורך זמן, היא עשויה להפוך לסטנדרט חדש בתחום ממשקי מוח-מחשב.

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ההליך בוצע בבית החולים Toronto Western בקנדה, המרכז המוביל בניסוי הקליני של Neuralink במדינה מאז קיבל אישור רגולטורי ב-2024. כבר בשלבים מוקדמים של הניסוי, דיווחו רופאים על תוצאות מהירות במיוחד – כאשר אחד המשתתפים הצליח לשלוט בסמן מחשב באמצעות מחשבה בלבד דקות לאחר ההשתלה.

אילון מאסק התייחס להישג כצעד משמעותי בדרך להפיכת הטכנולוגיה לנגישה ורחבה. לדבריו, המטרה אינה רק לסייע לאנשים עם שיתוק או פגיעות נוירולוגיות, אלא גם לפתח בעתיד פתרונות לשחזור ראייה ואף הרחבת יכולות קוגניטיביות.

נכון לעכשיו, Neuralink כבר השתילה את המערכת ב-21 מטופלים במסגרת ניסויים קליניים, ובחברה שואפים לעבור לייצור בקנה מידה גדול ואף לאוטומציה מלאה של ההליך הניתוחי כבר במהלך 2026.

הפריצה האחרונה מחזקת את ההערכה כי תחום ממשקי מוח-מחשב מתקרב לשלב יישומי רחב - כזה שעשוי לשנות לא רק את הרפואה, אלא גם את הדרך שבה בני אדם מתקשרים עם טכנולוגיה.