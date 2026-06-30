דו"ח העושר העולמי ( צילום: AI )

דוח העושר העולמי של UBS לשנת 2026 שפורסם היום (שני) מציב את ישראל במקום ה-18 בעושר הממוצע למבוגר, עם 312.1 אלף דולר לאדם בשנת 2025. המדינה ירדה מקום אחד לעומת 2024, אך עלתה מקום אחד בעושר החציוני למבוגר למקום ה-24 עם 83.8 אלף דולר.

על פי הנתונים, במהלך 2025 נוספו בישראל 8,803 מיליונרים חדשים - צמיחה של 4.7% לעומת השנה הקודמת. מספרם הכולל של המיליונרים בישראל הסתכם בכ-195,000 בסוף השנה, כאשר הם מהווים 3.2% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינה. זינוק עולמי בעושר האישי הנתונים הישראליים מתפרסמים על רקע זינוק חריג בעושר העולמי. ב-2025 העושר האישי העולמי עלה ב-10.8% במונחי דולרים - הקצב המהיר ביותר מאז 2017 ושנה שלישית ברציפות של צמיחה מואצת, הרבה מעבר לקצב שנרשם ב-2024 (4.6%) וב-2023 (4.2%). השוטר הרים את ה"רמפה" בכניסה למרתף - וזה מה שגילה בתוך הגרב | צפו קובי רוזן | 15:18 אסון על פסי הרכבת ברעננה: גבר נפגע קשה מרכבת לאחר שנכנס למסילה בני סולומון | 14:41 הצמיחה החזקה ביותר נרשמה באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) עם 17.5%, ואחריה אזור אמריקה עם 8.5% ואזור אסיה פסיפיק (APAC) עם 5.9%. ברמה העולמית, שווייץ המשיכה להוביל בעושר הממוצע למבוגר עם 910.3 אלף דולר לאדם, ואחריה ארה"ב ולוקסמבורג. המבנה הפיננסי הישראלי הדוח חושף כי 82.1% מהעושר למבוגר בישראל מורכב מנכסים פיננסיים - השיעור השני בגובהו מבין כל המדינות שנסקרו, אחרי שבדיה בלבד. בניגוד לכך, 14% מהעושר מורכבים מחוב, נתון שמעיד על מינוף משמעותי בקרב האוכלוסייה. כ-42% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מחזיקה בנכסים נטו בשווי של מעל ל-100 אלף דולר, נתון שמצביע על התפלגות עושר יחסית רחבה בקרב האוכלוסייה הבוגרת.

טריליונרים חדשים יחלו לעלות בעשור הקרוב ( צילום: Shutterstock )

מגמות עולמיות מרשימות

מספר המיליונרים בעולם עלה ב-1.5% ב-2025 - כמעט מיליון מיליונרים חדשים. ארה"ב היוותה כמעט מחצית מהתוספת, עם מעל 440 אלף מיליונרים חדשים, ואחריה סין, יפן, גרמניה, בריטניה וצרפת.

מבוגרים בצפון אמריקה נותרו העשירים ביותר בממוצע עם 660 אלף דולר לאדם, ואחריהם אוסטרליה וניו זילנד עם כמעט 590 אלף דולר, ומערב אירופה עם מעל ל-330 אלף דולר. מאז 2020 דרום קוריאה מובילה בצמיחה בעושר הממוצע הריאלי למבוגר עם עלייה של מעל 50%, לצד עליות של מעל 25% בקרואטיה, נורווגיה, לטביה, טייוואן ובולגריה.

הנתונים מצביעים על המשך מגמת הצמיחה בעושר העולמי, כאשר ישראל שומרת על מעמדה כאחת המדינות העשירות בעולם, למרות הירידה הקלה במדד העושר הממוצע.