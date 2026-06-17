סוכנת הנדל"ן שלא ידעה לערוך את הבחור הירוק - כבשה את הרשת

מה שנועד להיות הצגת נכס בשווי מיליוני דולרים, הפך בתוך יממה לשיחת היום ברשתות החברתיות. הסיפור התחיל כשסוכנת נדל"ן ביקשה ליצור אפקט של "בית קסום" שבו דלתות וארונות נפתחים מעצמם.

לצורך המשימה היא נעזרה באסיסטנט שלבש חליפת "מסך ירוק" (Green Screen) מלאה, מתוך כוונה להעלים אותו בשלב העריכה כך שייראו רק החפצים שזזים.

אולם, ברגע האמת, הסוכנת נתקלה במכשול טכני לא צפוי: היא פשוט לא ידעה איך להשתמש בתוכנת העריכה כדי למחוק את הדמות הירוקה.

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במקום לגנוז את הפרויקט, היא בחרה בצעד של כנות משעשעת והעלתה את הסרטון כפי שהוא, בצירוף הכיתוב המנצח: "סליחה, אני לא יודעת איך לערוך החוצה את הבחור הירוק הזה".

המסך הירוק נועד לאפשר לתוכנות עריכה לזהות בקלות אובייקט או אדם ולהפרידם מהרקע, ולאחר מכן להפוך את הצבע הירוק לשקוף ו"להעלים" את האדם מהפריים או לשתול במקומו כל רקע רצוי - טכניקה נפוצה בקולנוע, בטלוויזיה וביצירת אפקטים מיוחדים.

התגובות לא איחרו לבוא והיו נלהבות באופן מפתיע. הגולשים התאהבו ב"ישות הירוקה" שמתרוצצת בבית ופותחת דלתות בדרמטיות.

רבים מהצופים התעניינו בצחוק האם "הבחור הירוק מגיע כחלק מהעסקה של הדירה?", וחלקם אף ציינו כי הטעות הזו היא שהצילה את הסרטון והפכה אותו למעניין הרבה יותר ממה שהיה אמור להיות במקור. בסופו של דבר, מה שהתחיל ככשל טכני מביך, הפך להוכחה שלפעמים פדיחה אחת קטנה שווה הרבה יותר מעריכה מושלמת.