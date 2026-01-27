בעולם שבו אנו מוצפים בטרנדים של בריאות, דיאטות נטולות סוכר ולוחות זמנים קפדניים לשינה, מגיעה אישה אחת מסין ומנפצת את כל המוסכמות.

ג'יאנג יוקין, בת 101 מהעיר וונג'ואו שבמחוז ג'ג'יאנג, שהפכה לוויראלית בזכות מה שרבים מכנים "אורח חיים הפוך".

בזמן שמומחי בריאות ממליצים ללכת לישון מוקדם ולאכול ארוחות ערב קלות, סדר היום של ג'יאנג נראה אחרת לגמרי: היא נרדמת מדי לילה רק בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, לאחר שמבלה את זמנה בגלישה באינטרנט. הבוקר שלה מתחיל בטבעיות רק ב-10, והדבר הראשון שהיא נהנית ממנו הוא כוס חזקה של תה סיני ירוק.

אולי הפרט המדהים ביותר בסיפורה של ג'יאנג הוא העובדה שבגיל 101, כל שיניה הן טבעיות לחלוטין. היא מעולם לא נזקקה לשיניים תותבות או לטיפולי שיניים מורכבים, והיא לועסת את מזונה בקלות ובנחת.

ואם חשבתם שהיא נמנעת ממתוקים, טעיתם. ג'יאנג נהנית מחטיפים ומתוקים ללא רגשות אשם. התפריט שלה כולל עוגיות, צ'יפס, "שאקימה" (חטיף אורז סיני) ובטטות מיובשות. הפינוק האהוב עליה במיוחד הוא ה"מאטיסונג" – מאפה מסורתי פריך מאזור מגוריה.

סדר היום הבלתי שגרתי הזה לא תמיד היה חלק מחייה. לפני כשנתיים, ג'יאנג עברה נפילה שגרמה לפציעה בידה ודרשה ניתוח. בתקופת ההחלמה, משפחתה ביקשה ממנה להפסיק לעסוק בעבודות הבית כדי לא להתאמץ.

עם פחות מחויבויות ויותר זמן למנוחה במהלך היום, מחזור השינה שלה החל להשתנות. היא החלה לנמנם בצהריים, מה שדחף את שעת השינה שלה מאוחר יותר ויותר, עד שגופה הסתגל לחלוטין ללוח הזמנים הלילי.

למרות ההרגלים שנראים לרבים כ"לא בריאים", משפחתה של ג'יאנג מדגישה כי סוד אריכות הימים שלה אינו טמון בתזונה או בכושר, אלא בנפש. ג'יאנג ידועה באישיותה הרגועה; היא נמנעת ממתחים, לא שומרת טינה ומעדיפה לחיות בשקט ללא דאגות מיותרות.

בתה, יאו סונגפינג, מספרת כי אמה ישנה עמוק, מתעוררת רעננה ולעיתים רחוקות חשה חרדה. "היא חיה את חייה בצלילות ובשלום יוצאי דופן", העידה הבת. בנוסף, היא מקפידה לאכול לאט וללעוס בזהירות – הרגל שייתכן ושמר על בריאות שיניה לאורך השנים.

סיפורה של ג'יאנג יוקין מזכיר שבריאות אינה רק עניין של משמעת נוקשה, אלא גם של סיפוק ושלווה פנימית. היא ממשיכה לחייך, ליהנות מהחטיפים האהובים עליה ולחיות את חייה בתנאים שלה, ומוכיחה שאולי הדרך להזדקנות בכבוד היא פשוט להקשיב לגוף ולהישאר רגועים מבחינה נפשית.