כיכר השבת
הבעיה לא ברצפה

הבית שטוף ועדיין מריח רע? הטעות שהורסת את הניקיון

לפעמים הבעיה בשטיפה אינה הרצפה, אלא המקומות שממשיכים לצבור לחות ושאריות: הפח, הסמרטוטים, מכונת הכביסה, הניקוזים והטקסטיל. כך גם בית שנראה נקי עלול להריח לא טוב (נקיון וארגון)

שטיפת בית (צילום: Shutterstock)

יש רגע מתסכל במיוחד שבו הבית כבר שטוף, השיש מסודר והחלונות פתוחים, אבל באוויר נשאר ריח לא נעים. פעמים רבות הסיבה לכך היא שריח רע לא מגיע תמיד מהלכלוך שרואים, אלא דווקא מהמקומות שממשיכים לצבור לחות, חיידקים ושאריות אורגניות.

הטעות הנפוצה היא לחשוב ששטיפה פותרת הכול. בפועל, אם למשל הפח לא נשטף מבפנים, אם הסמרטוט נשאר רטוב, אם מכונת הכביסה סגורה אחרי פעולה או אם הניקוז מלא בשאריות סבון, שומן ושיער - הריח יישאר גם אחרי ניקיון יסודי.

אחד המקורות המרכזיים הוא הפח. גם כשהשקית מוחלפת, תחתית הפח והמכסה עלולים לספוג נוזלים וריחות. לכן חשוב לשטוף את הפח מדי פעם, לייבש אותו היטב ולוודא שאין נזילות מתחת לשקית.

גם סמרטוטים ומטליות עלולים להפוך ממוצרי ניקוי למקור ריח. מטלית לחה שנשארת מקופלת, ספוג כלים ישן או סמרטוט רצפה שלא התייבש מפיצים ריח חמוץ בבית. הפתרון פשוט: לכבס, לייבש ולהחליף בזמן.

מכונת הכביסה היא עוד מוקד מפתיע. כביסה שנשארת בתוף, גומי שלא נוגב ומגירה שלא מתייבשת יוצרים ריח טחוב שנדבק לבגדים. השארת הדלת פתוחה וניקוי תקופתי יכולים לשנות מאוד את התחושה בבית.

לכך מצטרפים פתחי הניקוז והטקסטיל. כיורים, מקלחות, ספות, שטיחים, מגבות ווילונות סופגים ריחות לאורך זמן. גם כשהכול נראה מסודר, הם יכולים להשאיר באוויר תחושה של בית סגור ולא מאוורר.

בסוף, בית שמריח טוב לא תלוי רק בשטיפה או במבשם אוויר. הוא תלוי בייבוש, אוורור וטיפול במקורות הריח הקטנים לפני שהם משתלטים. כי ריח של ניקיון מתחיל דווקא במה שלא נותנים לו להסריח.

סדרנקיוןריח רעפח אשפהשטיפה

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