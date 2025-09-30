הלווין ברגעים שאחר הנחיתה ( צילום: Roscosmos/Ivan Timoshenko )

לוויין המחקר הביולוגי הרוסי Bion-M No. 2, שזכה לכינוי "תיבת נח", נחת בשלום על קרקע כדור הארץ לאחר שבילה חודש שלם במסלול החללי. ב"כמוסת הצניחה" של הלוויין הצטופפו למעלה מ־75 עכברים, 1,500 זבובים, תרביות תאים, מיקרואורגניזמים, זרעי צמחים ועוד, במסגרת יותר מ־30 ניסויים מדעיים שונים.

הלוויין שוגר מבסיס החלל בקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן ב־20 באוגוסט, הוצב במסלול קוטבי בגובה ממוצע של 370–380 ק"מ וזווית נטייה של 97 מעלות. במהלך שהותו בחלל נחשפו המדגמים לרמות גבוהות של קרינה קוסמית ותנאי מיקרו־כבידה. צוותי חילוץ מומחים הגיעו במהירות לאתר הנחיתה בהרי אורנבורג, לאחר שמספר תמונות הראו כי הנחיתה אף גרמה לשריפת שדה קלה שכובתה במהירות. דגש מיוחד ניתן להוצאת בעלי החיים בשלום ובחינת פעילות מערכת העצבים של הרגישים שבהם, דוגמת זבובים, כדי לזהות השפעות נוירולוגיות חריגות.

הקפסולות עם בעלי החיים מחולצות מהלווין ( צילום: Roscosmos )

המשימה, שנוהלה בשיתוף סוכנות החלל הרוסית (Roscosmos), האקדמיה הרוסית למדעים ומכון הבעיות הביו־רפואיות (IBMP), כללה עשרה תחומי מחקר: פיזיולוגיה של בעלי־חיים בתנאי חוסר כבידה וקרינה, השפעות על צמחים ומיקרואורגניזמים, מחקרים ביו־טכנולוגיים, ניסויים טכנולוגיים, וכן ניסויי קרינה לקראת פיתוח מערכות בטיחות לחלליות מאוישות עתידיות.

מייד בתום הנחיתה החלו בדיקות רפואיות ראשוניות באוהל שטח במקום, ובעקבותיהן יועברו כל הדגימות להמשך מחקר במעבדות IBMP שבמוסקבה.

משימה זו, מהגדולות בתחום הביולוגי־חללי בשנים האחרונות, צפויה להניב מסקנות חשובות לגבי יכולות התמיכה בחיים במסעות חלל ארוכי־טווח והשפעות הסביבה החוץ־ארצית על אורגניזמים שונים - מידע חיוני לחלליות מאוישות עתידיות ולמסעות לכוכבים מרוחקים.