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דרמה בשבת: ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב | ישראל תיסוג מ-2 נקודות בלבנון

ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב, הכולל גם נסיגה ישראלית משתי נקודות אותן תפס צה"ל בחודשי המלחמה | ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון בו התייחס להסכם ואמר כי מדובר ב"הישג גדול למדינת ישראל | כל הפרטים על ההסכם ההיסטורי שנחתם בין ישראל למדינת האויב (מדיני) 

13תגובות
רגע החתימה על ההסכם (צילום: מחלקת המדינה האמריקנית)

ממשלות ישראל ו חתמו אמש (שישי שעון ארה"ב, ליל שבת שעון ישראל) בבית הלבן על הסכם מסגרת היסטורי המגדיר את השאיפה המשותפת להביא לסיומו המוחלט של הסכסוך המזויין ולכונן יחסי שלום ושכנות טובה בין שתי המדינות.

המסמך, שגובש בתום ארבעה ימי משא ומתן אינטנסיביים בוושינגטון ופורסם באופן רשמי על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית, מציב את פירוז דרום לבנון כתנאי יסודי להתקדמות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לחתימה בהודעה מוקלטת מיוחדת וכינה את המהלך "מכה גדולה לאיראן". נתניהו הבהיר כי "בהסכם הזה איראן בחוץ, חיזבאללה בחוץ, והדרך לשלום - בפנים. זה לא היה קורה בלי נחישות תושבי הצפון" והדגיש כי כוחות צה"ל יישארו פרוסים ברצועת הביטחון כל עוד הארגון לא פורק מנשקו כדי למנוע חזרת פעילים ואוכלוסייה לטווח הירי.

מנגד, נשיא לבנון ג'וזף עון בירך על המהלך והצהיר כי "ההסכם הזה הוא הצעד הראשון לכך שלבנון תחזיר את ריבונותה על אדמתה ועל עמה. זה הוא גם צעד לקראת חזרה של העקורים לאדמתם ולבתיהם". בעוד שביירות רואה בהסכם שלב ראשון בדרך לנסיגה ישראלית מלאה, הדרג המדיני של ארגון חיזבאללה מיהר לתקוף בחריפות את ההסכמות ואת הממשלה המקומית.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, אשר הוביל את המגעים הדיפלומטיים, הכריז על השגת ההבנות לצד השגרירים יחיאל לייטר ונדא חמאדה מעווד וציין כי "אנחנו שמחים להכריז על הסכם. זה מגיע לשתי המדינות שסבלו כתוצאה מהתערבות חיצונית" אך הוסיף מיד כי "יש עוד עבודה רבה לפנינו". צבא ארצות הברית צפוי לקחת חלק פעיל וצמוד בליווי המהלך כולו.

במסגרת ההבנות החדשות, יופעל מנגנון פיילוט מבוקר במסגרתו יתפרס צבא לבנון בשני אזורים ייעודיים, האחד מצפון לנהר הליטני והשני מדרום לו, במקביל לנסיגה מדורגת של כוחות צה"ל מאותם מרחבים. המשך התהליך והרחבתו לאזורים נוספים מותנים באופן מלא בהצגת תוצאות בשטח ובפירוק מוחלט של כל התשתיות והקבוצות החמושות שאינן פועלות מטעם המדינה.

ישראללבנוןהסכם שלוםמרקו רוביו

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0 תגובות

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8
מי שחותם מישראל הוא עם כיפה
זה היה אחרי כניסת שבת?
כן גם אני נבהלתי איך הוא חילל שבת
חיים
פיקוח נפש גמור . ודבר האבד גמור ואין ברירה להציל את המצב ולחתום אפילו בשבת . פשוט .
מותר
7
רק טמבלולו כמו מנהיגות העיוורת יכול לוותר על נקודות אסטרטגיות (חשובות לבטחון), ומייד אחר כך לנאום ''ניצחנו'', ו''הישג גדול'' וכל המילים הריקים הללו. בא לא נשכח 20 שנה של שפניהו בעזה כל שבועיים, מפוססים אותנו על ימין ואל שמאל, נכנס צבא להכות בהם, ארהב מצווה אותם לעזוב, ואז הנאום של הקריח ''ניצחנו''.
לוי
6
נתניהו לא מבין שמה שמבטיח את נצח ישראל זה לא קומנדו אלא העברת התורה מדור לדור. אם הוא היה מבין את זה באמת, הוא היה מעמיד צבא מסביב לישיבות כדי שלא יפריעו ללמוד תורה. זה הביטחון הלאומי האמיתי. כי כל לומד תורה הוא נכס אסטרטגי לא פחות
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
קצת התבלבלת . אורח חיים יהודי של שמירת תורה ומצוות שמרה עלינו מפני התבוללות אך לא מפני איומים פיזיים וההוכחה היא אלפיים שנות גלות איומות ללא כח מגן.נא להפנים זאת ולא להיתפס לאמונות מיסטיות.
בני
בני אמונות מיסטיות זה כל מה שראית בהודו וסין וכו אצלנו יש מושג שקוראים לו תורה זה ירד משמיים ע"י משה רבנו זה אומר שמה שכתוב בה זה מה שקורה פה בעולם זה המתכון אז אמונות טפלות נשאיר לך לנו תשאיר את תורתנו הקדושה שריון העולמים נותן לנו כל יום
איזה שטויות
5
כבר אמרו חזל שמה שמתכננים בשבת לא מתקיים בפועל...חתמו על קרח שגם זה אסור בשבת..
ניסו
4
חילול שבת לשמה
ד.י.ק
3
מה שווה ההפגנות על הגיוס אם שותקים על השבת
ואתם שותקים על חילול שבת
2
זה לא היה בשבת! זה נחתם בארה"ב ביום שישי, ליל שבת שעון ישראל. אין כאן שום חילול שבת.
שבת
נתניהו היה מעורב בזה מישראל.
סיר הסירים
1
מה ההבדל בין הזה להסכם הגבול הימי שלפיג ובנט חתמו והליכוד זעם עליו ואמר שהוא מהגורמים ל7.10? ההבדל הוא שביבי חושב שכולנו אידיוטים!
מיכאל

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