מחיר קטלני: כ־840 אלף בני אדם מתים מדי שנה מעומס בעבודה

כ־840 אלף בני אדם ברחבי העולם מתים מדי שנה כתוצאה מהשפעות בריאותיות הקשורות לסיכונים פסיכו־חברתיים בעבודה - כך עולה מדו"ח חדש שפרסם ארגון העבודה הבינלאומי (ILO). מדובר בגורמים כגון שעות עבודה ארוכות, לחץ מתמשך, חוסר יציבות תעסוקתית, הטרדות והתעמרות במקום העבודה.

הדו"ח, שכותרתו "סביבת העבודה הפסיכו־חברתית: מגמות עולמיות ודרכי פעולה", מצביע על קשר ישיר בין תנאי עבודה פוגעניים לבין עלייה במחלות לב, הפרעות נפשיות ואף התאבדויות. החוקרים שילבו נתונים גלובליים על תנאי עבודה עם נתוני תחלואה ותמותה של ארגון הבריאות העולמי ומחקר הנטל הגלובלי של מחלות.

היקף התופעה רחב במיוחד: כ־35% מהעובדים בעולם עובדים יותר מ־48 שעות בשבוע, וכ־23% חוו לפחות סוג אחד של אלימות או הטרדה במהלך חייהם המקצועיים. מעבר למחיר האנושי, גם העלות הכלכלית כבדה - כ־1.37% מהתוצר הגלובלי הולכים לאיבוד מדי שנה בשל מחלות לב והפרעות נפשיות הקשורות לסיכונים אלה, לצד אובדן של כ־45 מיליון שנות חיים מתוקננות לנכות.

בארגון מזהירים כי שינויים עמוקים בעולם העבודה - בהם דיגיטציה, בינה מלאכותית, עבודה מרחוק ומודלים תעסוקתיים חדשים - אינם רק משנים את אופי העבודה, אלא גם עלולים להעצים את הסיכונים הקיימים ואף ליצור חדשים.

"סיכונים פסיכו־חברתיים הופכים לאחד האתגרים המרכזיים בבטיחות ובריאות בעבודה בעולם המודרני", אמרה מנאל עזי, ראש תחום מדיניות מערכות בטיחות ובריאות ב־ILO. לדבריה, שיפור סביבת העבודה אינו רק עניין של רווחת העובדים, אלא גם תנאי לחיזוק פריון העבודה וליציבות כלכלית.

הדו"ח מדגיש כי ניתן למנוע את מרבית מקרי התחלואה והתמותה באמצעות טיפול שורש בגורמים - כולל שילוב ניהול סיכונים פסיכו־חברתיים במדיניות הבטיחות הארגונית, לצד שיתוף פעולה בין ממשלות, מעסיקים ועובדים.

פרסום הדו"ח מגיע לקראת יום הבטיחות והבריאות בעבודה הבינלאומי שיצוין ב־28 באפריל, השנה תחת דגש מיוחד על הסיכונים הפסיכו־חברתיים - והצורך הדחוף להתמודד עמם.