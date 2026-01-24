כיכר השבת
מחקר חדש מגלה

"משפר פעילות מוחית" | מהו פרק הזמן המומלץ למנוחת צהריים?

צוות חוקרים מאוניברסיטת ז'נבה ומרכז הרפואי של פרייבורג מצא כי שינה קצרה באמצע היום מפחיתה את העומס הסינפטי במוח ומשיבה לו את היכולת לקלוט מידע חדש - אפקט שנחשב בעבר לאפשרי רק לאחר שנת לילה מלאה (בריאות)

שנת צהרים (צילום: Shutterstock)

נמנום של כ־45 דקות בצהריים עשוי לעשות יותר מאשר רק להחזיר אנרגיה - הוא מסוגל ממש לאפס את המוח ולהכין אותו ללמידה מחודשת. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי NeuroImage על ידי חוקרים מאוניברסיטת ז'נבה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי של ז'נבה, והמרכז הרפואי של אוניברסיטת פרייבורג בגרמניה.

במסגרת המחקר נבדקו עשרים משתתפים צעירים ובריאים בשני ימי ניסוי נפרדים: ביום אחד הם הורשו לישון שנ"צ קצר, וביום השני התבקשו להישאר ערים. החוקרים השתמשו בגירוי מגנטי של המוח (TMS) ובמדידות EEG כדי להעריך את חוזק החיבורים הסינפטיים לפני ואחרי הנמנום.

במהלך שעות הערות, המוח נחשף כל העת למידע חדש, מה שמחזק את הקשרים בין תאי העצב - תהליך חיוני ללמידה אך כזה שעלול להביא ל"עומס סינפטי" שמצמצם את יכולת הקליטה של מידע נוסף. לאחר שנת הצהריים, נצפתה ירידה בעוצמת הקשרים הזו - רמז לכך שהמוח עבר תהליך רענון - לצד שיפור מובהק ביכולת ליצור חיבורים חדשים. אצל מי שנשאר ער, השיפור לא נצפה כלל.

"על פי ממצאינו, אפילו תקופת שינה קצרה ביום משפרת את יכולתו של המוח לקודד מידע חדש," מסביר פרופ' כריסטוף ניסן, מנהל מרכז רפואת השינה בבית החולים האוניברסיטאי בז'נבה וראש המחקר. לדבריו, הממצאים מספקים בסיס מדעי לאפקטיביות של "נמנום רענון" שכה מזוהה עם תרבויות שונות ברחבי העולם כדוגמת ה"שלאפשטונדה" (Schlafstunde) הגרמני או הה"סייסטה" (Siesta) הספרדית.

החוקרים מדגישים כי ההשלכות המעשיות של המחקר רלוונטיות במיוחד לעובדים בתחומים עתירי מאמץ מנטלי או פיזי - כגון מוזיקאים, ספורטאים וטייסים. "נמנום קצר עשוי לשמור על ריכוז וביצועים גבוהים גם בשעות מאוחרות של היום," מוסיף פרופ' קאי שפיגלהלדר, ראש תחום חקר השינה הפסיכיאטרית בפרייבורג.

עם זאת, החוקרים מציינים כי לא כל קושי זמני בשינה מצדיק טיפול תרופתי. במקרים של נדודי שינה כרוניים, הם ממליצים על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) כחלופה יעילה ובטוחה יותר לכדורי שינה, שעלולים לפגוע במנגנוני ההתחדשות הטבעיים של המוח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר