מחקר חדש גילה קשר מפתיע בין קפה לסוכרת

חוקרים סינים מהמכון הבוטני בקונמינג חשפו שלוש תרכובות חדשות בגרגרי קפה קלויים – שקיבלו את השמות 'קפאלדהידים A ,B ו־C' - והן הראו פעילות נוגדת־סוכרת חזקה במיוחד. לפי תוצאות המחקר, שפורסמו בכתב העת Beverage Plant Research, התרכובות הללו עיכבו את פעילות האנזים אלפא‑גלוקוזידאז בעוצמה העולה על זו של התרופה אקרבוזה, המשמשת להפחתת רמות הסוכר בדם לאחר הארוחות.

האנזים α‑גלוקוזידאז אחראי על פירוק פחמימות למולקולות סוכר פשוטות במערכת העיכול, וכך משפיע ישירות על קצב עליית רמות הגלוקוז בדם. החוקרים מצאו כי שלוש התרכובות החדשות הפחיתו את פעילות האנזים ברמות IC₅₀ שבין ‎45 ל‑17 מיקרומולאר - תוצאה המעידה על עוצמת עיכוב גדולה מזו של התרופה המקובלת כיום.

מעבר לגילוי עצמו, הציג צוות המחקר שיטה חדשנית לאיתור חומרים פעילים במזונות. בעזרת שילוב של תהודה מגנטית גרעינית (NMR) וכרומטוגרפיה נוזלית במסה (LC‑MS/MS), הם הצליחו לבודד 19 חלקיקים מתוך תמצית הקפה, לזהות את החלקים הפעילים ביותר ולמפות את המבנה הכימי שלהם. החוקרים מדווחים כי השיטה דורשת פחות ממסים וזמן תגובה קצר יותר, מה שהופך אותה לידידותית יותר לסביבה ולשימוש עתידי בתעשיית המזון והתוספים.

למרות התוצאות המעודדות, החוקרים מדגישים כי מדובר בשלב מוקדם מאוד של המחקר - הניסויים נעשו במעבדה בלבד, ולא נבחנה עדיין ההשפעה בבני אדם. המחקרים הבאים צפויים לבדוק את הספיגה בגוף, הבטיחות והשפעות ארוכות הטווח לפני שניתן יהיה לשקול פיתוח מוצר רפואי או תוסף תזונה המבוסס על התרכובות הללו.

הממצאים החדשים מצטרפים לשורה של מחקרים אפידמיולוגיים שהראו כי צריכת קפה קבועה קשורה לירידה בסיכון לסוכרת סוג 2. הגילוי הנוכחי עשוי סוף סוף להסביר את ההשפעה המיטיבה הזו - ולפתוח פתח למסלול טבעי ומדויק יותר לטיפול ומניעה של המחלה.