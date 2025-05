האפרסק: מתוק, עסיסי ובריא להפליא | מעלות הפרי הקייצי

האפרסק (Prunus persica), שמקורו בסין והפך מזמן לאחד הסמלים של הקיץ, אינו רק תענוג מרענן – הוא גם בעל שורה של תכונות בריאותיות חשובות. מחקרים עדכניים מצביעים על כך שהוא עשיר בנוגדי חמצון, תורם למערכת העיכול, שומר על העור ואף עשוי לסייע באיזון לחץ הדם. אז איך בדיוק האפרסק עושה את זה?

ערכים תזונתיים מרשימים

אפרסק בגודל בינוני (כ-150 גרם) מכיל בממוצע:

58 קלוריות בלבד

כ-2 גרם סיבים תזונתיים

כ-10 גרם סוכרים טבעיים

ויטמין C (10% מהצריכה היומית המומלצת)

ויטמין A בצורת בטא-קרוטן

אשלגן, מגנזיום, ויטמין E, ויטמינים מקבוצת B

לצד אלו, האפרסק מכיל נוגדי חמצון ממשפחת הפוליפנולים והקרוטנואידים, ובפרט נוגדי חמצון הנלחמים בנזקי רדיקלים חופשיים הקשורים להזדקנות, מחלות לב וסרטן.

בריאות הלב ולחץ הדם

האשלגן שבאפרסק תורם לאיזון לחץ הדם על ידי ויסות רמות הנתרן בגוף. תזונה עשירה באשלגן נקשרה להפחתת הסיכון לשבץ ולמחלות לב. מחקר שפורסם ב-Journal of the American College of Cardiology מצא כי צריכת פירות וירקות עתירי אשלגן, כמו אפרסק, קשורה להפחתה משמעותית בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי (Whelton et al., 2018).

טוב לעיכול ולמערכת החיסון

האפרסק עשיר בסיבים תזונתיים, במיוחד בקליפתו, והם מסייעים להסדרת פעילות המעיים, מניעת עצירות ושמירה על פלורת מעיים בריאה. בנוסף, ויטמין C ותרכובות אנטי-דלקתיות באפרסק מסייעים בתמיכה במערכת החיסון.

במחקר מ-2021 שנערך באוניברסיטת ג'ורג'יה (University of Georgia) נמצא כי חומרים טבעיים הנמצאים באפרסקים יכולים לדכא תהליכים דלקתיים בגוף, מה שעשוי לסייע גם במניעת מחלות כרוניות.

עור בריא והגנה מקרינת שמש

הקרוטנואידים והפוליפנולים שבאפרסק מגנים על תאי העור מנזקים סביבתיים. מחקר שפורסם ב-Nutrients (2017) מצא כי תזונה עשירה בפירות כמו אפרסק עשויה לשפר את מראה העור, להפחית קמטים, ולהעלות את רמות הלחות בעור.

מניעה אפשרית של סרטן ושמירה על תפקוד קוגניטיבי

במספר מחקרים מעבדתיים, חומרים פעילים באפרסק (כגון חומצה כלורוגנית) נמצאו כבעלי פוטנציאל למניעת התפשטות תאי סרטן העור והריאה. אמנם מדובר במחקרי מעבדה או מחקרי בעלי חיים, אך הם מצביעים על פוטנציאל חיובי שדורש מחקר נוסף (Wang et al., 2014).

כמו כן, נוגדי החמצון שבאפרסק עשויים לשמור על כלי הדם במוח ולהפחית את הסיכון לירידה קוגניטיבית בגיל מבוגר.

איך לצרוך אפרסק באופן מיטבי?

העדיפו אפרסקים טריים עם הקליפה (בה נמצאים רוב הסיבים והנוגדי חמצון).

עם הקליפה (בה נמצאים רוב הסיבים והנוגדי חמצון). שלבו אותם בשייקים, סלטים, דייסות או כמנת ביניים.

ניתן גם לאכול אפרסקים קפואים או להכין מהם קרטיב פירות כשהם רכים ופחות נעימים לאכילה – אך הימנעו מאפרסקים משומרים בסירופ סוכר.

סיכום

האפרסק הוא הרבה מעבר לנשנוש קיצי מרענן – הוא פרי עתיר ערכים בריאותיים שתומך בלב, בעור, בעיכול ובמערכת החיסון. עם תכולת סוכר טבעי מתונה, נוגדי חמצון חזקים ותחושת שובע טובה, מדובר בפרי שמצדיק מקום קבוע בתפריט הבריא שלך.

