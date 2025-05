בריאים או מסוכנים? | מה אומרים המחקרים על הבוטנים

בוטנים הם מקור עשיר לחלבון, שומנים בריאים, סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים, והם יכולים לתרום לבריאות הלב, המוח והמערכת המטבולית. עם זאת, ישנם סיכונים שיש לקחת בחשבון, במיוחד עבור אנשים עם אלרגיה לבוטנים או במקרים של אחסון לא נאות. נציג את רשימת היתרונות הבריאותיים לצד החסרונות והדברים מהם צריך להיזהר. חשוב להדגיש, על אף שנכתוב על כך גם בהמשך, ההתייחסות היא לבוטנים טבעיים או בקלייה קלה, בוטנים קלויים בתוספת מרובה של מלח הם כבר דבר אחר. וכמובן, מי שאלרגי שיזהר, הכתבה עלולה להכיל בוטנים...

אז מה הן המעלות הבריאותיות?

1. בריאות הלב וכלי הדם

מחקר שפורסם ב-2021 מצא כי צריכת 4–5 בוטנים ביום הפחיתה את הסיכון לשבץ איסכמי (איסכמי - סוג השבץ הנגרם מחסימת כלי הדם) ב-20% ולמחלות לב ב-13% בקרב מבוגרים יפנים. הבוטנים עשירים בשומנים בלתי רוויים, מגנזיום ופולאט, התורמים לשיפור פרופיל השומנים בדם ולהפחתת דלקות.

2. נוגדי חמצון והגנה מפני סרטן

בוטנים מכילים נוגדי חמצון כגון רסברטרול, ויטמין E ופוליפנולים, המסייעים בהגנה על תאי הגוף מפני נזק חמצוני. מחקרים מצביעים על כך שצריכת בוטנים עשויה להפחית את הסיכון לסוגים מסוימים של סרטן, כולל סרטן הקיבה וסרטן המעי הגס בנשים.

3. איזון רמות סוכר בדם

בוטנים בעלי אינדקס גליקמי נמוך ועשירים בסיבים תזונתיים, מה שתורם לאיזון רמות הסוכר בדם. מחקרים מראים כי צריכת בוטנים עשויה לשפר את הרגישות לאינסולין ולסייע במניעת סוכרת סוג 2.

4. ניהול משקל

למרות תכולת הקלוריות הגבוהה, בוטנים עשויים לסייע בתחושת שובע ולמנוע אכילת יתר. מחקר הראה כי אנשים שצרכו בוטנים כחלק מדיאטה להפחתת משקל השיגו תוצאות דומות לאלו שעקבו אחר דיאטה דלת שומן.

5. בריאות המוח

הרסברטרול והניאצין שבבוטנים עשויים לתרום לשמירה על בריאות המוח ולהפחתת הסיכון לירידה קוגניטיבית ולמחלות נוירולוגיות כמו אלצהיימר.

לא הכל וורוד - סיכונים ותופעות לוואי

1. אלרגיה לבוטנים

אלרגיה לבוטנים היא אחת האלרגיות הנפוצות והמסוכנות ביותר, במיוחד במדינות מערביות. היא עלולה לגרום לתגובות חמורות ואף מסכנות חיים. ההמלצה היא להימנע מחשיפה לבוטנים עבור אנשים עם אלרגיה ידועה ואף מופיעה על פי חוק על גבי מוצרים שיש בהם חשש שיכילו בוטנים.

2. חשיפה לאפלוטוקסינים

בוטנים עלולים להזדהם באפלוטוקסינים, רעלנים המיוצרים על ידי עובשים וקשורים לסיכון מוגבר לסרטן הכבד. כדי להפחית סיכון זה, מומלץ לרכוש בוטנים ממקורות אמינים ולאחסן אותם במקום קריר ויבש.

3. תוספים במוצרי בוטנים

מוצרי בוטנים מעובדים, כמו חמאת בוטנים מסחרית, עשויים להכיל תוספים כגון סוכר ומלח, אשר עלולים להפחית את היתרונות הבריאותיים. גם בוטנים קלויים במלח או מסוכרים שונים בהרכבם התזונתי מבוטנים טבעיים, מומלץ לבחור במוצרים טבעיים ללא תוספים.

סיכומו של דבר, בוטנים הם מזון עשיר בחומרים מזינים ונוגדי חמצון, התורמים לבריאות הלב, המוח והמערכת המטבולית. עם זאת, יש לצרוך אותם במידה ולהיות מודעים לסיכונים האפשריים, במיוחד עבור אנשים עם אלרגיה או במקרים של אחסון לא נאות. בחירה במוצרים טבעיים וללא תוספים תסייע למקסם את היתרונות הבריאותיים של בוטנים.

מקורות מחקריים

Ikehara, S., Iso, H., Yamagishi, K., Yamamoto, S., Inoue, M., Tsugane, S., & JPHC Study Group. (2021). Peanut Consumption and Risk of Stroke and Ischemic Heart Disease in Japanese Men and Women: The JPHC Study. Stroke, 52(9), 2844–2852.

Barbour, J. A., Howe, P. R. C., & Buckley, J. D. (2022). Effect of Peanut Consumption on Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Nutrition, 9, 853378.

WebMD. (2024). Nutrition Facts and Health Benefits of Peanuts. Retrieved from