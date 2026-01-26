מחקר חדש של אוניברסיטת סאנשיין קוסט באוסטרליה קובע כי אימון בעצימות גבוהה לסירוגין (HIIT) עשוי להיות הדרך היעילה ביותר להפחתת אחוזי שומן בקרב מבוגרים, מבלי לפגוע במסת השריר. הממצאים פורסמו בכתב העת המדעי Maturitas והוצגו השבוע על ידי הצוות האקדמי שהוביל את המחקר.

ד"ר גרייס רוז, פיזיולוגית וראש צוות החוקרים, הסבירה כי אמנם כל רמות האימון - נמוכה, בינונית וגבוהה - הביאו לשיפור מסוים בהרכב הגוף, אך רק אימוני ה-HIIT אפשרו ירידה בשומן תוך שמירה על מסת שריר. המחקר עקב במשך שישה חודשים אחר 123 משתתפים בני 72 בממוצע, שחולקו באופן אקראי לקבוצות אימון בעצימות גבוהה, בינונית ונמוכה.

שיטת ה-"4x4" הנורווגית מובילה

המשתתפים בקבוצת ה-HIIT התאמנו לפי שיטת ה-"4x4" שתוכננה באוניברסיטה הנורווגית למדעים וטכנולוגיה: ארבעה מקטעים של ארבע דקות בעצימות של 85–95 אחוז מדופק מרבי, כשביניהם שלוש דקות התאוששות פעילה. הפיזיולוגית פרופ’ מיה שאומברג, שותפה למחקר, ציינה כי “המאמצים הקצרים והעצימים מאותתים לגוף לשמר את השריר, לא לפרק אותו - וזה מה שמייחד את השיטה הזו.”

יתרונות החורגים מעבר להרכב הגוף

מחקרים עדכניים מצביעים על כך שאימוני HIIT אינם רק שורפי שומן, אלא גם משפרים מדדים בריאותיים רחבים יותר. מחקר שפורסם ב-Frontiers in Aging בשנת 2025 מצא כי בקרב בני הגיל השלישי, HIIT העלה את מדד הסיבולת הקרדיו־נשימתית (VO₂max) ב-15–20 אחוזים, שיפר את כוח השריר ב-12 אחוזים ואף תרם לשיפור קוגניטיבי של 10–15 אחוזים.

בנוסף, מחקר שפורסם לאחרונה (ינואר 2026) ב-Nature Communications הראה כי גם אימון חד-שבועי בעצימות גבוהה בטוח ויעיל להפחתת מסת שומן במבוגרים בעלי עודף משקל, ללא תופעות לוואי משמעותיות.

למרות שהשינויים הממוצעים בהרכב הגוף היו מתונים יחסית, החוקרים ציינו כי בקרב 44 אחוז מהמתאמנים בשיטת HIIT חלה ירידה קלינית משמעותית באחוז השומן, לעומת 27 אחוז בלבד בקבוצת האימון הבינוני. עם זאת, הם מדגישים כי אימונים בעצימות גבוהה אינם מתאימים לכל אדם, ויש להתאים את סוג התוכנית לצרכים הבריאותיים וליכולת האישית.