חשיפת 'זופניק': שר חרדי לשעבר זועם מאוד על ראש הרשות בה הוא מתגורר. הסיבה: שליחת סוקרים למדוד את שטחי הבתים עבור הארנונה, כך שהתברר כי הגודל האמיתי של בית השר לשעבר - גדול יותר מהידוע וכך הארנונה התייקרה. האם בגלל זה הוא לוחץ על אנשי מפלגתו לעזוב את הקואליציה? 'זופניק' לא מאמין.

חשיפת 'זופניק': הוא, זמר מפורסם, שהנחה טקס בהשתתפות אישיות מאובטחת מאוד, נאלץ להישאר בלי המקרופון עד לתחילת האירוע ממש. הסיבה: צוות האבטחה אבטח את המיקרופון כדי שהאישיות תוכל לשאת דברים בטקס. גם כשחל האירוע, ההנחיה היתה שהמיקרופון יישאר אך ורק על הסטנד. הטקס עבר בשלום, אם תהיתם. • זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 28.08.25 זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 04.09.25 חשיפת 'זופניק': חזן חרדי מוכר שהופיע בשבת בר מצווה יוקרתית לבנו של איש עסקים חרדי במרכז הארץ, אושפז כמה ימים קודם לכן בבית חולים לאחר שלא חש בטוב - ביום חמישי הוא עבר ניתוח מציל חיים, ביום שישי חתם על טופס שחרור מבית החולים והגיע להופיע בשבת בר מצווה כאילו לא קרה כלום. • חשיפת 'זופניק': עיתונאי בכיר מהגוש האמוני, סיים את תפקידו באחד מכל התקשורת הגדולים. 'זופניק' שומע על קיצוצים נוספים בעולם התקשורת מאז כניסת הבינה המלאכותית לחיינו. • חשיפת 'זופניק': אחד מאנשי החצר באחת מהחצרות של 'חבר מועצת' דואג להכניס לרשימה השחורה בטלפון האישי של הרב את האנשים והרבנים שבני הבית לא מעוניינים שהרב יקבל מהם שיחות ותיאומי אירועים. • חשיפת 'זופניק': בלשכות חברי הכנסת החרדים התקבלו השבוע טיוטות והצעות של אברכים לחוק הגיוס. האם משם תבוא הישועה? 'זופניק' פסימי. • האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנשק ומחבק את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בחתונת נכדו שמעון, בן לבנו הרב יהודה אבוחצירא ראש ישיבת 'אביר יעקב' בנהריה, עם הכלה מוריה ביטון בתו של הרב ישראל ביטון רב קהילת 'אור החיים' במגדל העמק, ל'זופניק' נודע שדרעי כובד בברכה בחופה.

בשולחן הכבוד באולם ראינו את האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מוזג לחיים לאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

עשרות חברים, רבנים, אישי ציבור העיתונאים השתתפו בליל שישי האחרון החגיגות יומולדת ה-35 בהפתעה לאיש התקשורת חנני ברייטקופף מבכירי העורכים ב'כיכר השבת'. 'זופניק' זכה לטעום ממש הפירות המפנק שהגיע בגילוף מיוחד היישר מביתר עילית, מבית היוצר של רוחי בורנשטיין מ'עלה עלה' -עיצובי פירות.

בשולי החגיגה תפס 'זופניק' את הרב זאבי דרוק, ממארגני המסיבה המפוארת, בסוד שיח של ברכה להתייעצות עם חתן היומולדת.

במהלך צילומי תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה עם עשרות שופרות ראינו את המגיש יוסי עבדו מנסה את כוחו ומזלו בתקיעת שופר. האם הצליח?!

את יוסי עבדו שלנו ראינו עושה בייביסיטר עם תפילין על בנו של דניאל פרץ המוכשר, שהיה עסוק בהכנות לשבת קודש, בין בימוי לצילום ועריכה.

באחד הערבים השבוע, עבר 'זופניק' לתדלק את הרכב החשמלי באחת מתחנות הדלק בדרך לבית שמש, ותפס שם את האברך איצלה כץ בהתבודדות עם חברו הטוב מהישיבה בגבעת רוקח.

במעמד סיום מסכת 'עבודה זרה' בשיעור הדף היומי שמגיש הרב יעקב קנייבסקי, נכדו של מרן שר התורה זצ"ל, השתתפו אנשי עסקים, אנשי תקשורת, אישי ציבור ומנהלי אגפים לצידם של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב שששו ושמחו בשמחת התורה.

במהלך האירוע תפס 'זופניק' את ח"כ משה גפני בלחיצות ידיים עם חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' והזמר האדיר בנצי שטיין שסחף את כולם בשירתו ובלחניו.

במהלך הסיום נצפה הפרשן החרדי ישראל כהן, יום לפני שמחת האירוסין לבתו, כשהוא עסוק בניסוח דבריו המדויקים של ח"כ משה גפני.

במהלך חגיגת הסיום נצפו המסיימים רוקדים לצלילי שירת "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך", להזדהות עם תלמידי הישיבה הנעצרים בעוון לימוד תורה.

בבית הכנסת 'זופניק' של הצדיקים בגבעת שאול ראה 'זופניק' את הרב יענקי קנייבסקי שנקלע לירושלים בשעת ערב מאוחרת לכבוד אירוסי בת פנחס ארליך מנהל האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים. ל'זופניק' נודע שאחד מהצדיקים לקח את הרב קנייבסקי ל'זופניק'. חד גדיא.

בשעת לילה מאוחרת, ברחובה של עיר, תפס 'זופניק' את הרב איצלה כץ מ'מעייריב' בשיח השקפתי עם אנשי התקשורת חיים קרליץ ודוד בירנברג מלשכת ח"כ אורי מקלב.

ואילו את אלעזר מן עוזרו הקרוב של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני תפס 'זופניק' כשהוא שומר על העיניים ברחובות בני ברק ונצמד לצד הדרך, על מנת שלא להיכשל ולא להיתקל.

את שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' ראינו בסוד שיח פוליטי עם ח"כ טלי גוטליב, באולפני 'ערוץ 14'.

את ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל, ראינו תוקע בשופר לרגל חודש אלול על גדות הנהר בעיירה אניפולי שבאוקראינה.

בטקס פתיחת השנה של רשת המכינות הקדם־צבאיות מבית 'נצח יהודה' שנערך במנהרות הכותל, ראינו את אלכסנדר הוכברגר סוגר פינות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו דקות לפני הנאום.

במהלך הטקס במנהרות הכותל, ראינו את מפיקי האירוע ישראל נאבול ומני לרר מ'צבעים הפקות', יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

איש החסד שי גראוכר העניק לראש הממשלה בנימין נתניהו - את ספרו 'חסד תחת אש' המסקר את פעילותו למען עם ישראל מאז טבח השבעה באוקטובר. "חבל שאבא שלך דדי ז"ל לא זכה לראות את זה", אמר נתניהו.

שדרן הרדיו רפי אוחנה חגג בר מצווה לבנו ניתאי, באירוע יוקרתי באולמי 'ויגו' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה ואישי ציבור.

המפיקים יונתן יחיאל ודודי ויטמן שנסעו לפגישות עבודה בסיני, לקחו מאבטחים פרטיים בעקבות המצב הביטחוני.

הזמר והיוצר שוקי סלומון ואחיו הקלידן יענקי סלומון בצילומים לקליפ חדש "שיר למלכנו", שיצא לרגל הימים הנוראים.

הזמר יוסי פריד המתנדב ב'איחוד הצלה' נצפה מעניק טיפול רפואי לפעוט שנפצע בתאונת דרכים בביתר עילית.

כוכבי הרשת הברסלבים 'החבר שלום' ו'אלדד שופר' מברכים את הזמר חיים ישראל וזוכים לתרומה, בבר מצווה לבנם של אנשי העסקים אלון ויפית אלגלי.

הזמר דוד חפצדי חיתן את בנו הבכור עובדיה יוסף עם בתאל אבוקרט, באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס', בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, 'זופניק' ראה אותו מלווה את בנו לחופה בריקוד יוצא דופן לצלילי שירה ותופים.

הזמר דניאל אלישע בצילומים לקליפ חדש ברחובות ירושלים.

הזמר מענדי טווערסקי בצילומים לקליפ חדש בהרים בניו יורק.

יואלי קליין נצפה פוצח בריקוד יחד עם הזמר שמילי הומינר, בהקלטות ללהיט חדש שיצא בקרוב: "וכל מאמינים".

למוזיקאי יהודה גלילי מנצח תזמורת 'המנגנים', נולד השבוע בן שלישי. מזל טוב!

את החזן יחיאל נהרי ומשה נמני שהיה יד ימינו של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל, ראינו בארוחת צהריים משותפת בירושלים.

השר לשעבר ח"כ אוריאל בוסו מש"ס בברכה והתייעצות עם האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, במהלך אירוע פרטי.

במשרדי 'דגל התורה' תפס 'זופניק' את יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני בסוד שיח עם המחנך הנודע הרב מוטקה בלוי.

את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ראינו השבוע באיחולי מזל טוב לגאון רבי יאיר זקש ראש ישיבת "תפארת מרדכי" בשמחת נישואי נכדתו.

חברי הכנסת משה ארבל, אוריאל בוסו, רון כץ וששון גואטה, צורי סיסו מנכ"ל 'הליכוד', איש העסקים מאור מלול, איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', היועץ האסטרטגי אליהו ארנד וראובן שרבאני מבכירי ש"ס בעיריית בני ברק, ביום הולדת לעזרא כהן שגריר פנמה בישראל, בכרם של סני סנילביץ' וגיא דוד במושב נווה ירק, בהשתתפות עשרות שגרירים מהארץ ומהעולם.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' והממונה מטעם 'דגל התורה' על סאגת הגיוס, ח"כ אורי מקלב, נצפה בשיחה ערה עם יו"ר 'נצח יהודה' יוסי לוי בה השתתף גם הרמ"ט דוד וורצמן.

את ח"כ אורי מקלב ראינו גם משתתף בהלווית הקדוש ישראל מצנר הי"ד שנרצח בפיגוע בצומת רמות.

רגע לפני ההצבעה על המעטפת הביטחונית במליאה, ראה 'זופניק' את מוטי בבצ'יק מלשכת ח"כ יצחק גולדקנופף בשיח פוליטי עם רבקה פאלוך מלשכת ראש הממשלה.

ח"כ יעקב מרגי שמונה לסגן יו"ר הכנסת, התיישב השבוע לראשונה לניהול המליאה וזכה לתשואות ומחיאות כפיים מחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה.

את ח"כ מאיר פרוש ראינו מאחל מזל טוב בשמחת החתונה לבנו של אלי דויטש, יד ימינו של המשפיע החסידי הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן.

( צילום: ד.ד. וש.ש. )

שר המשפטים יריב לוין, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, האלוף שי קלפר מפקד פיקוד העורף ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בהרמת כוסית חגיגית לרגל השנה החדשה.

שר התקשורת שלמה קרעי בברכה והתייעצות אצל הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, במהלך מעמד הסליחות בישיבה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בסוד שיח עם ח"כ אורי מקלב, ח"כ לשעבר יצחק פינדרוס ומוטי בבצ'יק ראש לשכת יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שטס לביקור עבודה בהודו, נצפה לומד תורת חסידות בבית חב"ד בעיר דלהי שבראשות השליח הרב איציק שארף.

מציץ בן החורים: שר החינוך יואב קיש בתלמוד תורה ממלכתי חרדי של רשת 'נצח' בבית שמש.

שר המשפטים יריב לוין והשר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם, בכתיבת אותיות בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת השר לשעבר דוד לוי ז"ל בבית שאן.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, עם הרב יצחק בר זאב רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, נשיא בית הכנסת שלמה פיבקו ואיש החסד מאיר בלוך, בפתיחת בית הכנסת הגדול 'היכל יונתן' על שמו של יונתן סמרנו הי"ד שנרצח ע"י מחבלי חמאס בשביעי באוקטובר וגופתו חולצה מעזה אחרי 627 יום.

ח"כ אוריאל בוסו, אלי ביר נשיא 'איחוד הצלה' ופרופסור אהוד דודסון מנכ"ל 'איחוד הצלה', בשמחת החתונה לבתו של הסמנכ"ל לייזר היימן. חדי עין יבחינו באלי ביר חבוש בבעקיטשע ושטריימל חסידי.

את שגריר פנמה בישראל עזרא כהן והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, ראינו בשיחה ערה עם איש העסקים מיכאל מירילשוילי, באירוע יום העצמאות האמריקני בשגרירות ארה"ב בישראל.

יו"ר הועדה לזכויות הילד של הכנסת ח"כ קטי שטרית, מתברכת מהמקובל הרב יצחק בצרי, בסיור בסמינר 'בית יעקב'.

משה בן זקן מנכ"ל משרד התחבורה נתפס קורא תהילים, בחזור מטיסת עבודה בארצות הברית.

את ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, ורב העיר הגרש"ז גרוסמן ראינו בשיח משותף באירוע ציבורי. 'זופניק' תוהה האם צוריאל קריספל שהצטרף לשיחה הציע פתרון לתקציב עבור המשך כהונתו של הרב ברבנות העיר.

לא רק ראש עיר, גם פייטן: משה ליאון ראש עיריית ירושלים מפייט יחד עם הזמר חיים ישראל, במעמד סליחות במנהרות הכותל המערבי בהשתתפות עשרות ראשי ערים.

את ראש עיריית לוד יאיר רביבו, ראינו במעמד הסליחות אצל הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג וסגנו וממלא מקומו שמעון גולדברג, בגזירת הסרט בחנוכת הסניף ה-12 של רשת האופנה 'KB' בעיר, יחד עם איש העסקים שוקי סלומון מבעלי הרשת.

ראש עיריית חריש הנבחר יוחאי פרג'י ערך סיור במוסדות רשת 'פרח' בעיר יחד עם המנכ"ל הרב משה שטיין ויועץ התקשורת מני חדד.

את אפי שטרן מנהל המוקד העירוני באלעד ויחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיר, ראינו בשיחה ערה עם הספורטאי האולימפי אורי ששון, לאחר הרצאה לבני נוער.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מוסר שיעור תורה בבית המדרש 'מרכז אל"ף' בראשות הרב יואל גיא.

האדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף נושא דברי ברכה בבר מצווה לנכדו של הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. בשולחן הכבוד נראו הרב יונה מצגר, הגאון הרב אברהם צוריאל רב העיר נס ציונה והגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

ניצב פרץ עמר ראש המנהלת להגנה אזרחית במשטרה, בברכה והתייעצות עם הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'.

אלי ביר נשיא 'איחוד הצלה' קיבל השבוע 'אות יקיר האומה' על תרומתו לחברה הישראלית, מאלכס אלטר מ"מ מנכ"ל 'בנייני האומה' בירושלים.

הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב, בסידור חופה וקידושין בחתונת אלון שלום מוזס - בן הזקונים של אשת התקשורת ג'ודי ניר מוזס והשר לשעבר סילבן שלום.

הרב ברוך דרעי ראש רשת הכוללים 'קול יהודה' וחתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף - שטס למסע גיוס כספים בחו"ל, ראינו בלימוד תורה במחלקת הביזנס בטיסה.

הרב דובי הניג שליח חב"ד בצ'אנגדו שבסין, מתברך מהראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, בכנס שלוחי חב"ד בסינגפור בראשות הרב מרדכי אברג'ל.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ המיועד האלוף דוד זיני, בברכה והתייעצות עם הגאון רבי שרגא שטינמן ראש ישיבות 'אורחות תורה' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

את היועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה' ראינו עונה לשאלות רפואיות דחופות, במהלך חתונת הבן של עוזרו אבי לוי.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו עם שחר טל ראש מטה רשות האוכלוסין וההגירה ומפקד כיתת הכוננות בשכונת הר נוף בירושלים, במהלך תרגיל חירום מיוחד שנערך בשכונה.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן מברך את עובדי המכס בנמל התעופה בן גוריון בלוד, בהרמת כוסית לרגל ראש השנה.

הרב ברוך יהודה בלוי מנכ"ל מוסדות 'אור אבנר' ומנכ"ל 'קונגרס יהודי בוכרה', יחד עם בנו דובי בטקס סיום תואר שני במנהל ציבורי באוניברסיטת בר אילן.

פרופ' יהושע שרודר מנהל תחום אורתופדיה יחידת הגב ב'מרכז הרפואי הדסה', מסר הרצאה ביום עיון למנהלי ומובילי שירות במכבי - מחוז ירושלים והשפלה הנערכת בהדסה בתחום אורתופדיה יחידת הגב.

הרב אהרן אברמן, יו"ר לב מלכה, העושה רבות למען חולי סרטן, בהתייעצות עם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד.

אהרן דוד דייוויס מנהל אגף קשרי החוץ ב'אגודת ישראל', מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש שחיתן את בנו.

לאיש יחסי הציבור ארי המניק ורעייתו יעל נולדה השבוע בת חמישית. מזל טוב!

איילה קובין, בתו של הצלם אלי קובין נפצעה השבוע בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים וניצלה בנס.

דובר זק"א ת"א ישראל חסיד בברכה אצל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, מאחור נראה ראש המטה איתי גדסי.

הזמר נמואל הרוש אירס את בתו שרה עם יוני רויטבלט. 'זופניק' ממזלט.

שורדת השבי אגם ברגר ובני משפחות חטופים, באמירת סליחות בלובי במלון בפראג בחצות הלילה, במסע תפילה של 'איילת השחר' ו'כיסופים' לקברי צדיקים בפראג.

הראפר יאיר אלייצור והזמר ששון שאולוב בצילומים לקליפ חדש: "הרע זה לא אני - אני טוב גמור".

הזמר שילה אליה בצילומים לקליפ חדש "אהבת חינם", יחד עם מזכה הרבים הרב שניר גואטה.

הזמר לירז רוסו - 'סטטיק', בסיור ותפילה בציון הרבי מחב"ד יחד עם המפיק שלו אורון כלפון.

