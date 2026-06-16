כיכר השבת
טעות נפוצה

כולנו עושים את הטעות הזו עם ביצים - והיא מקלקלת אותן בשקט

זה נראה כמו אחד הדברים הכי בסיסיים במטבח: קונים קרטון ביצים, מניחים במקרר, וזהו. אבל בפועל, שתי פעולות קטנות מאוד שאנשים עושים כמעט אוטומטית עלולות להשפיע על הטריות, המרקם ואפילו על הסיכון לקלקול מוקדם | לא מדובר בהרגל “מסוכן” במובן הדרמטי, אלא בטעות יומיומית שקטה, כזו שמצטברת לאורך זמן (בריאות, אוכל)

עוד הרגל נפוץ מאוד: לשים את קרטון הביצים בדלת המקרר (צילום: AI)

לשטוף ביצים – פעולה שנראית נקייה, אבל לא תמיד מומלצת

אצל לא מעט אנשים יש אינסטינקט ברור: אם משהו מגיע מהלול – כדאי לשטוף אותו.

אבל כאן נכנסת נקודה חשובה: לקליפת הביצה יש שכבת הגנה טבעית דקה מאוד (שמכונה לעיתים “הציפוי הטבעי”), שתפקידה לעזור למנוע חדירה של חיידקים ולשמור על פנים הביצה.

כאשר שוטפים ביצים בבית: שכבת ההגנה הזו עלולה להיפגע - המים יכולים “לסחוב” חיידקים מהקליפה פנימה דרך נקבוביות מיקרוסקופיות והביצה עלולה להיות רגישה יותר לקלקול לאורך זמן.

במילים פשוטות: ביצה לא צריכה להיות “נקייה למגע” כמו תפוח – היא כבר מגיעה עם מנגנון הגנה טבעי משלה.

לכן, ברוב ההנחיות של גופי בטיחות מזון בעולם, ההמלצה היא דווקא לא לשטוף ביצים לפני אחסון – אלא אם יש לכלוך חריג מאוד, וגם אז – לעשות זאת בזהירות ולבשל מיד.

הדלת של המקרר – המקום שנראה נוח, אבל פחות יציב

עוד הרגל נפוץ מאוד: לשים את קרטון הביצים בדלת המקרר.

זה נוח, זה זמין, וזה מרגיש “מיועד לזה” – כי יש שם מדף ביצים מובנה.

אבל מבחינת שמירה על איכות לאורך זמן, זו דווקא לא הנקודה האידיאלית.

למה?

דלת המקרר היא האזור הכי פחות יציב בטמפרטורה:

היא נפתחת ונסגרת עשרות פעמים ביום.

כל פתיחה מכניסה אוויר חם יחסית.

הטמפרטורה שם משתנה יותר מאשר בתוך המקרר עצמו.

ביצים רגישות יחסית לשינויי טמפרטורה חוזרים.

כאשר הן עוברות “חימום וקירור” קטנים שוב ושוב – זה יכול להשפיע על המרקם הפנימי שלהן ועל קצב ההזדקנות.

אז איפה כן כדאי לשים ביצים?

ההמלצה הפשוטה ביותר של מומחים היא:

לשמור ביצים בתוך המקרר – אבל במדף פנימי, יציב וקר יותר, ולא בדלת.

בנוסף:

להשאיר אותן באריזת הקרטון המקורית (היא מגינה גם מריחות וגם משינויים).

לשמור על הצד המחודד כלפי מטה, כדי לשמור על יציבות החלמון

ולהימנע מהעברות חוזרות בין מקומות שונים במקרר.

למה כל זה משנה בפועל?

ביצים הן מוצר יחסית עמיד, ולכן הרבה אנשים לא מרגישים הבדל מידי.

אבל לאורך זמן, אחסון פחות יציב או פגיעה בשכבת ההגנה הטבעית יכולים לגרום ל:

ירידה באיכות הטעם

קיצור חיי המדף בפועל

וסיכון גבוה יותר לקלקול מוקדם

זה לא “טריק מטבח” ולא שינוי דרמטי – אלא שני הרגלים קטנים:

לא לשטוף ביצים בלי צורך אמיתי

ולא לאחסן אותן בדלת המקרר

שני דברים פשוטים, אבל כאלה שיכולים לשמור על הביצים טריות יותר לאורך זמן – בלי שום מאמץ נוסף.

טיפיםטובה אורביציםאחסון מזון

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