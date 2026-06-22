צלקות המלחמה השקטות: המהלך הדרמטי להכשרת המטפלות החרדיות

בתקופה שבה כולנו מחפשים יציבות, הילדים הם הראשונים לספוג את המתח. הם לא תמיד יודעים לומר "אמא, אני מפחד" או "קשה לי". במקום זה, הם מדברים בשפה אחרת: בשתיקה, בהתפרצות, או במשחק. השאלה היא, מי נמצאת שם כדי להקשיב לשפה הזו? הקהילה החרדית, שחוותה גם היא פגיעה וטלטלה, זקוקה כעת יותר מתמיד למטפלות שמדברות את שפתה - לא רק בעברית, אלא בשפת הערכים, האמונה ואורח החיים.

מקצועיות ללא פשרות בית הספר לפסיכותרפיה במשחק פועל מזה למעלה מעשור, והוא אחד המוסדות הוותיקים והמוכרים בישראל להכשרת פסיכותרפיסטים המתמחים בעבודה עם ילדים. ההכשרה שלנו נבנתה על בסיס עמוק של ידע תיאורטי, ניסיון קליני עשיר וחיבור לגישות הטיפוליות המובילות בעולם. בוגרינו הם ה"נשמה" של מערכת הטיפול בילדים בישראל - הם פועלים בקליניקות, בבתי ספר ובמרפאות, ומהווים את המענה המקצועי ביותר לטראומה ולקשיים רגשיים. כעת, מתוך הבנת הפער הכואב והמחסור במטפלות בתוך הקהילה, אנו גאים להכריז על מסלול ייחודי המיועד לנשים חרדיות. זהו לא מסלול "מותאם" בדיעבד, אלא מסלול שנבנה מהיסוד עם הבנה עמוקה של צרכי הקהילה. זוהי מסגרת לימודים המכבדת את אורח החיים החרדי, עם תכנים המחוברים לעולמות המושגים והאתגרים הספציפיים שלנו, בסביבה שבה כל אישה יכולה לגדול ולהתפתח כמטפלת בביטחון ובנוחות.

להפוך אינסטינקט למקצוע: השלב הבא בארגז הכלים שלך

טיפול במשחק הוא מקצוע של נוכחות. זו היכולת לשבת עם כאב של ילד, להחזיק אותו בלי לברוח, ולתת לו את המרחב הבטוח שהוא כל כך זקוק לו. רבות מאיתנו מרגישות את הקריאה הזו באופן טבעי, אך בתקופה כה מורכבת, רצון לבדו אינו מספיק. כדי לחולל שינוי אמיתי, צריך כלים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.

המסלול פתוח לבוגרות תואר ראשון בתחומי החינוך והטיפול: עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה וכדומה. אם כבר רכשת השכלה ואת מבקשת להוסיף כלי עוצמתי לארגז הכלים המקצועי שלך – זהו הזמן להפוך את היכולת הטבעית שלך לשליחות מקצועית.

החלמה שמתחילה מהיחיד אל הקהילה

כל בוגרת שיוצאת מבית הספר שלנו היא עוד פתרון, עוד יד שמוכנה להחזיק את נפשו של ילד צעיר שנמצא ברשימת המתנה. אלו משפחות שיתאוששו מהטלטלה, וזו קהילה שלמה שתתחיל להחלים. מטפלת חרדית שמגיעה מתוך הקהילה מביאה איתה ערך מוסף שאף מטפל חיצוני אינו יכול להציע: הבנה עמוקה מבפנים.

פרטי המסלול:

הלימודים מותאמים לאורח החיים ולצרכים המקצועיים שלך:

איך לומדים? שלוש פעמים בחודש בזום, ואחת לחודש מפגש פרונטלי מרוכז במרכז הארץ.

מסלולים: ניתן להירשם למסלול הכללי או למסלול המיוחד לנשים חרדיות.

בואי ללמוד. בואי להכשיר. בואי לשנות חיים.

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