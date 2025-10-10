חג הסוכות הוא זמן של הידור מצווה והזדמנות מיוחדת להידורי מצווה תוך כדי השקעה ביצירתיות ואומנות. אחד היוצרים המוכרים ופורצי הדרך במגזר שלנו הוא אלי גוט, מחצית מהצמד המיתולוגי "אלי וגולד", שהביא את עולם הקומיקס למגזר החרדי. במסגרת תוכנית 'זמן אומנותינו' עם משה מנס קיימנו ראיון מיוחד עם אלי שסיפר על תחילת הדרך, האותנטיות של היצירה וגם על תערוכה מיוחדת שמוצגת בימים אלה לציבור בגלריית המקלט.

שלום וברכה, אני רוצה להתחיל בשאלה המתבקשת. לא ראיתי מעולם שיש שניים שמציירים יחד, איך זה עובד ואיך בפועל כיצד נולד שיתוף הפעולה בינכם?

"הכרנו כחברי חדר בישיבה, שנינו משווייץ, למרות פער הגילים. גולד היה מבוגר ממני בכמה שנים, והמשגיח בישיבה החליט לשבץ אותנו יחד כדי 'לרכך את הנחיתה' שלי כבחור צעיר מחו"ל. מצאנו שפה משותפת, וגיליתי שגולד מצייר קומיקסים כבר מגיל צעיר, ממש למגירה. יום אחד ראיתי אותו מצייר סיפור על הגולם מפראג, והתחלתי לעזור לו עם רעיונות וסקיצות. זה היה הזרע הראשון לשיתוף הפעולה שלנו."

קח אותי אל הציורים הראשונים יחד

"התחלנו כשעיתון הילדים של 'משפחה' חיפש קומיקס חדש. הצעתי את גולד, והוא שלח ציורים, אבל היו כמה אתגרים: הציורים היו בשחור-לבן, הכיתובים בגרמנית, והסיפור היה ארוך מדי לעיתון. לקחתי על עצמי לערוך, לצבוע ולהתאים את הסיפור לפורמט של עיתון – הכל במחשב פרימיטיבי של לפני 30 שנה. כך נולד הקומיקס הראשון שלנו, שהפך מאוחר יותר ל'גלגולה של מזוזה'.

כיום יש הצפה של קומיקסים, בהם כאלה עם לאורה הרבה יותר אקשן ודרמה. אבל עדיין המון שנים אחרי זה עדיין פופולרי ומבוקש. מה הופך את הקומיקסים שלכם לכאלה מוצלחים?

"הקומיקסים שלנו נשארים אותנטיים כי אנחנו לא רודפים אחרי אפקטים דרמטיים או 'פיצוצים'. הסגנון של גולד שקט ורגוע, בהשראת ציירים כמו הרג'ה, שיצר את טינטין. אנחנו שמים דגש על פרטים קטנים – הרקעים, התנועות, והשפה הוויזואלית של הקומיקס, כמו סלסולים או טיפות זיעה שמבטאות רגשות. זה מדבר לקוראים בצורה ישירה וכנה.

אנחנו משקיעים מחקר רציני בכל סיפור. כל ספר לוקח כשנתיים של תחקיר על התקופה ההיסטורית, הטכנולוגיה והאירועים. אנחנו רוצים שהקורא ילמד משהו מהתמונות, גם בלי קריאת הטקסט. לדוגמה, כסא מימי הביניים בתמונה יכול לספר סיפור שלם".

אני רוצה לקחת אותך לנושא קצת אחר. טכניקה מול כישרון. האם הציור של גולד הוא כישרון טבעי או טכניקה שנלמדת?

"זה שילוב של שניהם. גולד למד ציור בצורה מקצועית, אבל יש לו גם כישרון טבעי. הוא מספר לי שהוא פשוט מצייר את היד שלו כשהוא צריך השראה לתנועה מסוימת. בנוסף, למדנו מהגדולים, כמו וולט דיסני, איך להעביר רגשות דרך ציור. לדוגמה, בסצינות חשוכות אנחנו משתמשים בצבעים כמו סגול כהה במקום שחור, כי המוח האנושי 'מתרגם' צבעים בחושך כך שהם נראים מוכרים.

חשוב להסתכל דרך עיני הקורא, לא דרך המציאות או עיני היוצר. תמונה צריכה לספר סיפור ולהעביר רגש. אנחנו משתמשים בפרטים מדויקים ובשפה ויזואלית שכל אחד מבין, גם אם הוא לא קרא קומיקס מעולם."

מה לא תעשו בקומיקס. האם יש נושאים או סגנונות שאתם נמנעים מהם?

"אנחנו שומרים על גבולות מאוד ברורים. אין אצלנו שפה לא נקייה או אלימות מיותרת. אם יש סצינה שדורשת אלימות, אנחנו מדלגים עליה או מציגים אותה בצורה עדינה, כמו דמות שמתגלגלת על הרצפה בלי להראות את המכה עצמה. אנחנו גם נמנעים מהגזמות דרמטיות ומתמקדים בסיפורים עם מסר ועומק".

איך אתם מתמודדים עם ביקורת שהקומיקס הפך כתחליף לקריאת ספרים?

"אני מסכים עם הביקורת שקומיקס יכול להחליף קריאת ספרים, אבל זה המצב כיום. אנחנו משתדלים שהטקסטים שלנו יהיו ארוכים ומשמעותיים, כך שגם ילדים שלא אוהבים לקרוא 'נופלים בפח' וקוראים הרבה תוך כדי ההנאה מהסיפור. הורים סיפרו לי שהקומיקסים שלנו גרמו לילדים שלהם להתאהב בקריאה."

ועכשיו בימים אלו יש תערוכה מיוחדת, ספר לי על זה.

כן יש תערוכה בגלריית המקלט לאומנות. התערוכה הייתה אמורה להסתיים לפני ראש השנה, אבל בגלל הביקוש הרב היא הוארכה, ואולי תימשך עד חודש חשוון. היא מוצגת בגלריית המקלט, שמביאה אמנים ויוצרים מהמגזר. זו חגיגה של היצירה שלנו, שמראה את התהליך מאחורי הקומיקסים ואת ההשפעה שלהם.

תודה אלי ומועדים לשמחה!

מועדים לשמחה!

