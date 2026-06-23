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כל בוחר יוכל להגיע לקלפי

בחורי הישיבות חששו והוועדה מודיעה: ביום הבחירות לכנסת לא יעצרו עריקים

לקראת הבחירות לכנסת עלה חשש בקרב תלמידי ישיבות כי לא יוכלו להגיע להצביע מחשש שיעצרו על-ידי השוטרים המוצבים בקלפיות, לאחר שיתברר כי הם עריקים | הוועדה פנתה ליועמ"שית ולמפכ"ל וסוכם כי ביום הבחירות לא יעצרו עריקים ()

(צילום: Aharon Krohn/Flash90)

במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת, שצפויות להתקיים בתחילת חודש חשון אך מועדן המדויק טרם נקבע מאחר והכנסת עדיין לא פוזרה, עלה חשש בקרב תלמידי ישיבות כי לא יוכלו להגיע להצביע מחשש שיעצרו על-ידי השוטרים המוצבים בקלפיות, לאחר שיתברר כי הם .

בעקבות הפניות שנעשו בעניין אל ועדת הבחירות המרכזית, פנו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ומ"מ מנכ"ל הוועדה דין ליבנה, אל היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה ואל מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי.

סוכם, על דעתם של יו"ר ועדת הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה והמפכ"ל, ונוכח חשיבותה של הזכות לבחור, כי ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא.

המפכ"ל הדגיש כי ביום הבחירות תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים לצורך הבטחת קיום הבחירות כהלכתן, ושמירה על הסדר הציבורי, ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בירך על כך.

חוק הגיוסמעצר עריקגלי בהרב-מיארהועדת הבחירות המרכזיתנעם סולברגדני לוימעצר תלמידי ישיבהבחירות 2026

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