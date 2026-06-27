כיצד ריפא הבעש"ט הקדוש את רבי מנחם נחום?

פעם אחת, בשבת פרשת בחוקותי בא אל הבעל שם טוב הקדוש רבי מנחם נחום מטשערנוביל שהיה חולה וסבל ממיחושים רבים.

בבית מדרשו, היה הבעל שם טוב עולה לתורה בעצמו, וגם קרא בעצמו לאלה שזכו לעלות לתורה בבית מדרשו.

ובעת שהתחיל הבעל שם טוב הקודש לקרוא בתורה הרגיש רבי מנחם נחום שכל המכאובים והמיחושים מתחילים לעזוב אותו, וכשגמר הבעל שם טוב הקדוש את קריאת התוכחה הלכו להם המיחושים כליל, והרגיש רבי מנחם נחום שנעשה בריה חדשה (רשימות דברים ד', עמ' לא).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

גם פסוקי התוכחה שבתורה הם תורה, ובתורה אין שום רע, אלא, רק טוב גמור, כמו שכתוב: "אין טוב אלא תורה" ואם האדם מתייחס באהבה לתוכחה שמקבל אף כשנראית כרע וחולי, מקבלה באהבה כי יודע שטוב גנוז בה, מפשפש במעשיו ועושה שינוי במעשיו, הוא מגיע לקרבת ה' מתוך אהבת ה', ונרפא לו.

מים כנגד מים - דומה בדומה ירפא: רפואה ידועה היא: "חש בראשו יעסוק בתורה" כמו שכתוב: "כל העוסק באור התורה – אור תורה מחייהו" (כתובות קי"א, ב'),

וניתן לזכות לזה בעיקר, אם האדם דווקא מדבק נפשו:

באור התורה שעוסק בה, וע"י זה - תתחזק ותתרפא הנפש והגוף.

והרי זה כענין "משיקין את המים לטהרן" (ביצה פ"ב, מ"ג) שע"י שנוגעין המים במי מקוה שאין בה טומאה כלל מיטהרין גם הם, ככה:

כשהנפש נוגעת באור ה' שבתורה, מתווספים לה - חיים להחיות ולהבריא הגוף.

חודש תמוז הוא הכנה לימי התשובה, וראשי תיבותיו:

זמני תשובה ממשמשין ובאים, האם קל או קשה לעשות תשובה?

והאם תשובה מועילה, ואפשר לפתוח דף חדש בלי חשש?

ובזכות מי יש לאדם הרהורי תשובה?

במזמור של שבת 'צמאה נפשי לאלוקים' אנו שרים:

"נסוגים אם אבו ומדרכם שבו" מפרש קדושת לוי רבי לוי יצחק מברדיטשב, ויש להבדיל בין אדם שעשה איזה עבירה מחמת תאוה, ויש ח"ו אדם שעשה עבירה 'להכעיס' בלא תאווה, אך, חשוב לדעת שלכל אדם יש דרך תשובה.

עבירה מחמת התאווה – קל לעשות תשובה: אדם שעבר עבירה מחמת התאווה, יותר קל לו לעשות תשובה, ויש לו תקומה, כי על זה נאמר:

'חטא חטאה ירושלים' - ירושלים חטאה חטא מחמת התאוה, וזהו:

'לנידה היתה' - כי לנידה יש טהרה במקוה, מה שאין בטומאות אחרות, כי נידה היא הטומאה עצמה, יש לה טהרה במקוה (קדושת לוי, פר' פנחס).

בכל רגע, נשמת האדם רוצה לצאת ממנו: אומר קדושת לוי, שכל אדם ואדם מישראל מחויב להאמין באמונה שלמה, שבכל רגע ורגע הוא מקבל חיות מהבורא ברוך הוא, כפי שדרשו:

"כל הנשמה תהלל" (ב"ר, יד', ט') כל נשימה ונשימה תהלל יה, שבכל רגע החיות רוצה לצאת מן האדם, והקב"ה שולח לו בכל רגע חיות חדשה.

תשובה מועילה למי שמאמין שבכל רגע הופך לבריה חדשה: לפי זה, נמצא שהתשובה מועילה לכל אדם, כי מאמין שברגע זה שעושה תשובה, הוא הופך לבריה חדשה, ובאותו הרגע חיותו מתחדשת, ולכן, חטאו לא מפריע להמשך יומו (רמב"ם פ"ב).

אל תזכור לנו עוונות ראשונים: הקב"ה ארך אפיים ורב חסד, וסולח לאדם שבא לבקש את סליחתו, כי הוא ברא את האדם ויודע יצרו, ועד כמה חזק יצרו הרע הוא מלאך שעשוי מאש, והאדם נוצר מעפר וחוזר לשם בסוף ימיו, ולכן, הקב"ה לא מזכיר לאדם את עוונותיו הראשונים.

חידוש מדהים! אומר רבי לוי יצחק מברדיטשב בקדושת לוי:

אם ח"ו האדם אינו מאמין שכשעושה תשובה נסלח לו, לא הועילה לו תשובתו!

וזה פירוש המדרש 'אין עתה אלא תשובה' - כיון שאחרי שהאדם עושה תשובה, הוא צריך להאמין שעתה הוא בריה חדשה!

ואם מאמין בכך- מועילה התשובה שעשה.

חדש ימינו כקדם – כמו קודם החטא: וזהו הפרוש לפסוק 'השיבנו ה' אליך ונשובה', ואיך נשובה? חדש ימינו כקדם, ופרושו:

ימיו של האדם מתחדשים כימי קדם - כמו שהיה לפני החטא!

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן: עשית תשובה?

תאמין בטובו וחסדו של ה' יתברך, שמחל לך, ותתחיל מחדש ממש, תאמין בכל ליבך שתשובתך מועילה לך.

מתי יעשה תשובה? היום – אם בקולו תשמעו: ומבואר בגמרא (סנהדרין צח', א') "אימתי אתי מר אמר ליה היום" וכו' – היום אם בקולו תשמעו, כשאדם עושה תשובה בכל יום, בכל יום הוא נעשה בריה חדשה (קדושת לוי, איכה).

וכתוב בשם המגיע מטשערנביל שאמר על הבעל שם טוב הקדוש: "אנו מאמינים שאנחה שיאנח איש אחד מישראל, וישבור ליבו בהרהורי תשובה, הכל הוא מכח הבעל שם טוב" (מפעולות הצדיקים).

זמני תשובה ממשמין ובאים - וכבר לא מפחדים לעשות תשובה, כי הקב"ה רוצה שבכל יום נתחדש, ונאמין באמונה שלמה, והוא ימחוק לכל אחד ואחד את חטאותיו:

וכל אחד יכול בכל רגע להתחיל כבריה חדשה ממש, ובזה זוכה למחיקת עוונו, ונושע, אמן!

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות בשורות טובות, אמן.