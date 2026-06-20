מה ציוה הבעש"ט הקדוש על השליח?

פעם אחת בערב שבת קודש לאחר חצות, כשכולם היו עסוקים בבישולים לכבוד שבת קודש, שעת חצות היום, והבעל שם טוב הקדוש שלח שליח, שיודיע לכל אנשי העיר לנוס מהעיר מיד.

גם הבעל שם טוב הקדוש יצא מיד לדרך, כי רצה להגיע מהר ולקבל מוקדם כפי הרגלו את השבת הקדושה, והצליח לעבור את הדרך במהירות כיון שהיו לו סוסים טובים, והדרך עד הנהר היתה רק פרסה אחת, והבעל שם טוב הקדוש עבר את הנהר וקיבל מוקדם את שבת הקדושה.

אנשי העיר התעכבו עוד קצת בביתם, עד שגמרו לסנן את המרק מן הבשר, ואז כולם יצאו וברחו באותה הדרך, עד שעברו גם הם את נהר דנסטר, אבל, הם איחרו קצת לקבל את השבת, והיו צריכים להדליק במעבר את נרות השבת, ותהילה לאל - כולם ניצלו.

ובשבת קודש הגיעו לעיר ליסטים, ולא מצאו את היהודים.

ואינו ידוע אם המעשה היה בק"ק טלוסט או בק"ק קלמאיי, כי הבעל שם טוב הקדוש גר לאחר מכן בק"ק קלמאיי.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

כמה זמן לוקח לאדם לעבוד על מידה אחת? כל החיים...

יותר קל ללמוד את כל הש"ס... אולי יש דרך קיצור? יש!

בשביל זה, נשמת הבעל שם טוב הקדוש ירדה לעולם!

הבעש"ט הקדוש סלל דרך קצרה, שאיתה ניתן לעבוד על המידות יותר מהר ובקלות, והיא:

לזכך ולטהר את הנשמה, והיא תביא – לתיקון וטהרת המידות.

דרך ישרה שעוקפת את כל השבילים, ומעלה את האדם עד כיסא הכבוד.

אם תתחבר לרצונך הפנימי, שמגיע מהחלק האלוקי שבך, נשמתך תאיר באור אלוקי, ואוטומטית תוכל:

לזכך ולשנות את כל המידות, מבלי לתקן כל מידה בנפרד.

אכן, עבודה שלא נעשית ברגע אחד, ומצריכה קצת מאמץ, אך, דרך הבעל שם טוב הקדוש היא טובה ונעימה כ'רפואה מתוקה' כפי שהגדיר רבי נחמן מהורדנקא, ומי שהולך בדרך זו נשמתו מאירה ויכול יותר בקלות לתקן את מידותיו.

במהלך היום, תרשה לעצמך לעצור לרגעים אחדים, וקצת להתבונן ולהרגיש את הקשר אמיתי שלך עם הקב"ה, קשר שהוא ברית עולם שלא ניתן להפר לעולם, ותחדור לליבך הרגשה של בטחון ושלווה שמקורם בכוחו העצום של בורא עולם, ותרגיש שינוי נפלא איך אתה תהנה להתפלל או לקיים מצוה מתוך חשק ורצון, אהבה ובדבקות במלך העולם.

כשאתה מחובר לקב"ה, הקב"ה – מחובר אליך: כל יהודי הוא חלק מהקב"ה גם אם בשלב זה הוא מרגיש מרוחק, ומי שמתקרב מתוך התבוננות בכוחו וטובו של בורא עולם, מצליח להתחבר לקב"ה ולהרגיש בליבו את אורו והארתו של בורא עולם, ובפעולותיו הוא מקדש ומאיר את עולמו וכל העולמות כולם, וגורם לקב"ה נחת רוח גדולה, זו הדרך לדבקות בה' יתברך.

להכין 'כלים' לקבלת השפע: הקב"ה ברא את עולמו כדי להטיב לבריותיו, ולעשות לו 'דירה' בעולם הגשמי, כדי לדור עימנו כאן, ועל כן, נתן לאדם 'כלים' שאם יחכים, יוכל למלא אותם בשפע רב גשמי ורוחני.

תחליף 'ניתוק' – ל'תיקון': אדם שמזכך עצמו מלמטה עוזרים לו מלמעלה, ובמקום שיחיה ב'ניתוק' מהקב"ה, הוא חי ב'תיקון' – סוד חילוף האותיות.

כח ההתחדשות – נשמה שנתת בי טהורה היא: בכל לילה אמרת "בידך אפקיד רוחי" הפקדת את נשמתך בידי בורא עולם, ובכל בוקר הקב"ה מחזיר לך את נשמה מתחדשת, אחרי שהוא נתן בה כח מחודש (רבנו יונה, ספר היראה, עמ' קסא') וזה מאפשר לכל אחד לחדש את הרצון ולהתחיל בכל בוקר מחדש, ויזכור ששכרו בצידו, כי כל מצוה שעושה הוא מעלה את השכינה הקדושה לקב"ה, וגורם לייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, ומקרב את הגאולה.

לגדולתו אין חקר: תאפשר לעצמך להקדיש בכל יום כמה דקות להתבוננות בגדלות ה', ותרגיש דבקות שתרים אותך לדרגה אחרת בעבודת ה', מתוך אושר תענוג ושמחה "טעמו וראו כי טוב ה'".

טעמו וראו – תענוג הנשמה בשבת: שבת היא זמן נפלא לעצירה ממרוץ השבוע, והזדמנות נפלאה להתחבר בחזרה לנשמתך לאור ה' יתברך, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין ש'טעמו וראו' – נקרא: 'סוד' כמו שאי אפשר להסביר לחבר את הטעם הערב של המאכל המורגש בחיך, כך לא ניתן להסביר את תענוג השבת, רק צריך לאפשר לעצמך לטעום מהשמחה והמתיקות שאין מה שישווה לה, ואם קצת תתאמץ להאיר את נשמתך - יערב ויונעם לך, טוב ה' יושפע לך, והבא להיטהר פותחין לו, רוב ברכות.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ישועות וברכות, אמן.