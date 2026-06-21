כיכר השבת
"לא ניסוג"

אחרי נצירת האש שעוררה זעם: שר הבטחון בהצהרה לוחמנית

שר הביטחון מסר כי לא הייתה מגבלה על הכוחות בלבנון | לדבריו, צה"ל סיכל מחבלים רבים ופגע בתשתיות טרור | "שמירת חיי חיילינו בעדיפות עליונה" (צבא וביטחון)

תקיפות בדרום לבנון, אילוסטרציה
תקיפות בדרום לבנון, אילוסטרציה| צילום: צילום: דובר צה"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היום (ראשון) כי לא הייתה ולא קיימת כל מגבלה על ב לפעול להסרת איומים.

ההבהרה מגיעה על רקע דיווחים על הנחיות לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררו ביקורת בקרב לוחמים בשטח.

"בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של ופגע בתשתיות טרור רבות", מסר שר הביטחון, בהתייחס לאסון הטנק שבו נהרג מפקד גדוד 52, סא"ל דור בן שמחון. על פי הנמסר, התגובה הישראלית כללה תקיפות נרחבות במרחב דרום לבנון.

כ"ץ הדגיש כי "שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת". לדבריו, כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר הכוחות פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור.

ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון

שר הביטחון הבהיר כי הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. "כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון", ציין כ"ץ.

ההבהרה מגיעה על רקע דיווחים על כעס בקרב לוחמי צה"ל בעקבות הנחיה לנצור את האש. הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי הנחיה זו ירדה ללוחמים בשעות אחר הצהריים, בעוד כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןדרום לבנוןהותר לפרסום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר