אחרי נצירת האש שעוררה זעם: שר הבטחון בהצהרה לוחמנית

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היום (ראשון) כי לא הייתה ולא קיימת כל מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים.

ההבהרה מגיעה על רקע דיווחים על הנחיות לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררו ביקורת בקרב לוחמים בשטח.

"בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות", מסר שר הביטחון, בהתייחס לאסון הטנק שבו נהרג מפקד גדוד 52, סא"ל דור בן שמחון. על פי הנמסר, התגובה הישראלית כללה תקיפות נרחבות במרחב דרום לבנון.

כ"ץ הדגיש כי "שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת". לדבריו, כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר הכוחות פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב בלבנון ופועלים משם פנימה נגד מחבלים ותשתיות טרור.

ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון

שר הביטחון הבהיר כי הפסקת האש עליה הוכרז אתמול משאירה את צה"ל בכל העמדות באזור הביטחון שמגן על יישובי הצפון. "כפי שראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון", ציין כ"ץ.

ההבהרה מגיעה על רקע דיווחים על כעס בקרב לוחמי צה"ל בעקבות הנחיה לנצור את האש. הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי הנחיה זו ירדה ללוחמים בשעות אחר הצהריים, בעוד כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני.