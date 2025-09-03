שפירא והשייח' ריאד חמזה לצד תמונת השייח' אמין טריף ( צילום: ישראל שפירא )

במתחם המקודש לעדה הדרוזית "נביא אל-חאדר" בכפר יאסיף, תמונה אחת מושכת את העין: דמותו של השייח' אמין טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית במשך 65 שנה. "המנוח אמין טריף היה הראש הרוחני של העדה הדרוזית לאורך 65 שנה", מסביר השייח' ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים.

"הוא שייסד את הקשר המחודש בין הדרוזים לבין העם היהודי פה בארץ ישראל", מבהיר השייח' את תפקידו ההיסטורי של שייח' אמין טריף. עד שהוא מונה לראש העדה היחסים בין הדרוזים ליהודים היו קרירים במקרה הטוב, ועוינים במקרה הרע (כפרעות צפת ב1834).