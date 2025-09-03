במתחם המקודש לעדה הדרוזית "נביא אל-חאדר" בכפר יאסיף, תמונה אחת מושכת את העין: דמותו של השייח' אמין טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית במשך 65 שנה. "המנוח אמין טריף היה הראש הרוחני של העדה הדרוזית לאורך 65 שנה", מסביר השייח' ריאד חמזה, מבקר המועצה הדתית העליונה של עדת הדרוזים.
"הוא שייסד את הקשר המחודש בין הדרוזים לבין העם היהודי פה בארץ ישראל", מבהיר השייח' את תפקידו ההיסטורי של שייח' אמין טריף. עד שהוא מונה לראש העדה היחסים בין הדרוזים ליהודים היו קרירים במקרה הטוב, ועוינים במקרה הרע (כפרעות צפת ב1834).
"עד זמנו של טריף, הדרוזים היו שייכים לממסד הערבי ולא היו להם קשרים עצמאיים עם היישוב היהודי", מסביר השייח חמזה.
הסיבה לכך לדברי השייח' חמזה, כיון שבזמן של התורכים - הדרוזים, כמיעוט קטן במזרח התיכון, נאלצו להסתמך על השלטונות הגדולים מסביבם, וכשהטורקים שולטים, הדרוזים נאמנים להם.
אבל בשנת תרפ"ח (1928) הכל השתנה. "כששייח אמין קיבל על עצמו בשנת 1928 את ההנהגה של העדה הדרוזית הוא התחיל לשנות כיוון ולעשות חיבורים בין הדרוזים פה לבין היישוב היהודי פה בארץ ישראל", מתאר השייח' את נקודת המפנה.
המהפכה שיצר שייח' אמין טריף לא הייתה רק דיפלומטית אלא גם תרבותית. הוא שינה את התודעה הדרוזית מהזדהות עם העולם הערבי לזיקה ישירה ליהודים. זה לא היה קל - הוא נאלץ לשחרר את הדרוזים ממאות שנים של הזדהות עם הסביבה הערבית.
"עכשיו שייח' טריף הראש הרוחני של העדה היום", מציין השייח' ריאד חמזה, "הוא נכד שלו".
הדרוזים בתקופת המנדט הבריטי - ניטרליות כאסטרטגיה
בתקופת המנדט הבריטי אימצו רוב הדרוזים אסטרטגיה מחושבת של ניטרליות בסכסוך הערבי-יהודי. עמדה זו נבעה מהמסורת ההיסטורית הדרוזית להישאר נאמנים לרשות השלטת, אך גם מהמתח המתמיד עם השכנים המוסלמים.
גורמי המפתח בקירוב היהודי-דרוזי: שלושה מנהיגים יהודים מרכזיים עיצבו את הקשרים עם הדרוזים: אבא חושי פיתח קשרים חמים עם דרוזי עספיא, יוסף נחמני פעל באזור טבריה ובקרב דרוזי מע'אר וחורפיש, ויצחק בן-צבי (שניצל מפרעות תרפ"ט בידי דרוזי), יצר רשת קשרים רחבה עם מנהיגי הגליל הדרוזי ואף הושיט עזרה משפטית בזמני משבר.
מבחן האמת במרד הערבי: במהלך המרד הערבי (1936 -1939) הדרוזים לא השתתפו בו, וכאשר כנופיות ערביות תקפו יישובים דרוזיים בשפרעם ומע'אר, הדרוזים החלו לשתף פעולה עם היהודים. עד 1939 עברו רבים מדרוזי הגליל לתמיכה ביהודים.
המעבר הסופי - קרב רמת יוחנן (1948): למרות הקשרים עם היהודים, עדיין פעל גדוד דרוזי בצבא ההצלה של קאוקג'י שלחם כנגד הקמת המדינה היהודית. לאחר כישלון קאוקג'י במשמר העמק, הוא הורה לגדוד הדרוזי לתקוף את רמת יוחנן. הגדוד הובס בקרב, ובעקבות הקשרים של יוסף נחמני, הגדוד וכל הדרוזים עברו סופית לצד היהודי. כך אותם דרוזים שלחמו כנגד צה"ל, ערקו ועברו צד ולחמו בצבא הגנה לישראל.
