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טיול לבין הזמנים

בשורה נפלאה: המים חזרו לעיינות כרכרה שבנחל בצת | תיעוד מפעים

ביקור בערב חג בנחל בצת גילה כי המים חזרו לנחל האהוב | מדובר בכמה בריכות, שהמזרחית שבהן נקייה לגמרי וכשירה לטבילה | הנחל, המכונה ואדי כרכרה, הוא הצפוני מנחלי הגליל המערבי | ומה קרה עד היום שלא היה שם מים? (טיולים)

נחל בצת
נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)

ביקרתי בערב חג בנחל בצת, וגיליתי שהמים חזרו לנחל האהוב.

מדובר בכמה בריכות, שהמזרחית מביניהן נקייה לגמרי וכשירה לטבילה. סביב הבריכה מסתובבות פרות שאינן רגילות לבני אדם, שכן בשנים האחרונות הדירו המטיילים את רגליהם מהנחל.

הירידה מקיבוץ אילון לוקחת 12 דקות עד תחילת המסלול, ומשם עוד 12 דקות עד נקודת המים הראשונה. (רק לי זה מזכיר את הוורט של ר' חיים סטוצינער על גדול התנאים רבי עקיבא: 12 ועוד 12 זה לא 24?)

נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)
נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)

הנחל, המכונה ואדי כרכרה, הוא הצפוני מנחלי הגליל המערבי. בעבר נבעו המעיינות שבו בשפיעה של כ-1.1 מיליון מ"ק בשנה, ולאורך גדותיו פזורים שרידי טחנות קמח. עד ימינו ניצב בתחילת המסלול מבנה כזה, שסיפק מים ליישוב עד שנת תש"ס (2000).

באותה שנה הכול נעצר. קידוחי "מקורות" שאבו יותר מדי, מפלס מי התהום צנח, והמעיינות פסקו לנבוע. מאז החלה רשות הטבע והגנים להזרים מים בצינור.

נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)
נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)

עם שובם של המים חזרו לנחל גם הרכיכות, הסרטנים וחרקי המים, ועצי הדולב שנותרו התחילו להתאושש.

ואז הגיעה המכה הבאה. בסתיו תשפ"ג (2022) התגלו בנחל סרטני נהרות פולשים, ככל הנראה מעשה ידיו של אדם אחד שהשליכם למים. רשות הטבע והגנים החליטה להפסיק את ההזרמה ולייבש את הנחל בעונה החמה כדי למגר את הפולש. לפי הרשות, מאז הייבוש לא תועדו סרטנים, וגם בדיקות דנ"א סביבתי במי הנחל יצאו שליליות.

נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)
נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)

כבר אז הבטיחו ברשות שעם מיגור הסרטן תחודש ההזרמה, וכך, בערב חג הסוכות, זכיתי לטבול שוב בבריכות שהתמלאו, ב"ה.

זכרו: אסור לשחרר לטבע שום בעל חיים שאינו מקומי. לא סרטן, וק"ו לא תנין... שמרו על ארץ הקודש נקייה.

נחל בצת (צילום: אתר מעיינות נדירים)
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':

  • מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*
  • תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955
  • קו ליער - 1-800-350-550
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