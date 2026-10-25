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דרמה משפטית 

בשל נסיבות רפואיות: השופט אשר גרוניס פורש מתפקידו בוועדת הצוללות

השופט בדימוס אשר גרוניס הודיע לנשיא העליון יצחק עמית כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להמשיך בדיונים בחודשים הקרובים. מחליפו יעמוד בראש הוועדה שבחנה גם את התנהלות נתניהו בפרשה

מכ
משה כהן
כיכר השבת |
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נשיא בית המשפט לשעבר אשר גרוניס (צילום: Yonatan Sindel/Flash 90)

ינוי משמעותי בהרכב ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השיט: נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אשר גרוניס, הודיע על פרישתו מראשות הוועדה בשל נסיבות רפואיות. הרשות השופטת הודיעה היום (ראשון) כי , השופט יצחק עמית, מינה במקומו את השופט בדימוס צבי זילברטל.

על פי ההודעה הרשמית, ביום שישי האחרון פנה גרוניס לעמית והודיע לו כי לא יוכל להשתתף בדיוני הוועדה בחודשים הקרובים בשל נסיבות רפואיות. גרוניס הסביר כי דחיית הדיונים תפגע בעבודת הוועדה, ולכן ביקש לסיים את תפקידו ולמנות יושב ראש אחר במקומו.

אשר גרוניס עם בנימין נתניהו (צילום: פלאש 90)

בעקבות הבקשה, חתם עמית על כתב מינוי חדש שבמסגרתו מונה זילברטל, שכיהן עד כה כחבר בוועדה, לעמוד בראשה. במקביל מונתה השופטת הבכירה רות לורך, נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשעבר, לחברה בוועדה.

החילופים מתרחשים במסגרת חקירת אחת הפרשות הביטחוניות והציבוריות המרכזיות שנבדקו בישראל בשנים האחרונות. ועדת החקירה הממלכתית הוקמה בשנת 2022 כדי לבחון את תהליכי קבלת ההחלטות ברכש צוללות וכלי שיט בין השנים 2009 ל-2016, לרבות התנהלות הדרג המדיני והביטחוני.

במסגרת עבודתה שלחה הוועדה מכתבי אזהרה לחמישה אישים, בהם ראש הממשלה ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מפקד חיל הים לשעבר רם רוטברג, שר הביטחון לשעבר משה יעלון ואיש המל"ל לשעבר אבנר שמחוני.

חשוב להבחין בין עבודת ועדת החקירה לבין ההליך הפלילי המתנהל בפרשת הצוללות, המכונה תיק 3000. בעוד ההליך הפלילי עוסק באישומים נגד מעורבים בעסקאות הרכש, ועדת החקירה בוחנת את תהליכי קבלת ההחלטות ואת התנהלות הדרג המדיני והביטחוני. נתניהו אינו נאשם או חשוד בתיק הפלילי, אך קיבל מכתב אזהרה במסגרת עבודת ועדת החקירה.

לפרשה נקשר גם שמו של עורך הדין דוד שמרון, בן דודו ופרקליטו של נתניהו, שייצג את מיקי גנור, נציג תאגיד טיסנקרופ בישראל. שמרון נחקר בפרשה, אולם התיק הפלילי נגדו נסגר והוא לא הועמד לדין.

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בהחלטת הממשלה על הקמת ועדת החקירה נקבע כי היא תבחן, בין היתר, את רכש ספינות המגן סער 6, צוללות AIP, ספינות נגד צוללות, הפרטת מספנות חיל הים וההסכמה למכירת צוללות לצד שלישי על ידי גרמניה.

בהודעת הרשות השופטת התייחס עמית לפרישתו של גרוניס ואמר: "אני מבקש להביע הערכה עמוקה לנשיא (לשעבר) אשר גרוניס על עבודתו המסורה והמקצועית ועל תרומתו החשובה להובלת עבודת הוועדה מאז הקמתה ועד היום, ומאחל לו בריאות איתנה".

עמית הוסיף כי הוא מודה לזילברטל וללורך על נכונותם לקבל על עצמם את תפקידיהם החדשים, והביע ביטחון בכך שהוועדה תמשיך בעבודתה במקצועיות, בעצמאות וביסודיות.

בהרכב הוועדה החדש יכהנו לצד זילברטל ולורך גם פרופ' קרנית פלוג, גדעון פרנק ותא"ל במילואים פרופ' יעקב בורטמן. מספר חברי הוועדה נותר חמישה, בהתאם להחלטת הממשלה המקורית.
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